誰會讓路？3台無人計程車狹路相逢 德州奧斯汀真實上演
德州奧斯汀一條狹窄道路上，3輛來自不同品牌的無人計程車互相卡路僵持，引發圍觀與網友熱議，也讓外界再度質疑自駕系統的判斷能力。
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德州奧斯汀一條狹窄道路上，3輛來自不同品牌的無人計程車互相卡路僵持，引發圍觀與網友熱議，也讓外界再度質疑自駕系統的判斷能力。
在多家公司推出無人駕駛計程車之際，在德州奧斯汀(Austin)發生三輛自駕計程車互相卡路的狀況，引起路人圍觀。
從目擊者拍攝的影片中可以看到，三家無人計程車品牌Waymo、Zoox和特斯拉Cybercab，各有一輛車在奧斯汀一條兩邊停滿車輛的狹小道路中互相爭道。Cybercab與Waymo想往同一個方向前進，但Cybercab被卡在路邊停車的後方。Waymo則搶到了馬路的主線位置，但同時一台Zoox從對向過來，於是兩輛車僵持。
在影片中，Zoox似乎想退讓，於是開始一點一點的往後倒車，但很快遇到後方停在路邊的車輛，無法再後退。同時，Waymo則朝Zoox步步進逼，明明旁邊已有空間足夠Waymo通過，但Waymo不知道為何沒有調整方向，而是一直緊跟著Zoox。
發布影片的用戶Travis King寫道：「我們真的準備好迎接自動駕駛的車輛了嗎？」
該影片並未拍出後來三輛車是否成功「脫困」。許多網友在留言區嘲諷自駕車似乎也學習了人類的開車方式，也有人質疑為何Waymo要這樣「逼車」，明明旁邊已有空間可以過。
有網友則分析，Waymo可能是把Zoox的車頭當成車尾了，以為是在跟著前車「前進」，不知道此時應該要會車。
▲ 影片來源：x平台＠Cyber_Trailer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
在德州奧斯汀一條兩側都停滿車的狹窄道路上，Waymo、Zoox和特斯拉Cybercab各有1輛車互相卡住，形成罕見的3車對峙場面。 Cybercab被路邊停車擋住，Waymo佔住主線後又遇上對向來車Zoox；Zoox想倒退卻被後方車輛卡住，Waymo又沒有改變路線，導致雙方一直僵持。 不少人嘲諷自駕車也學會了人類開車的糾結方式，也有人批評Waymo明明旁邊有空間卻仍像在逼車，甚至有人猜測它可能誤判Zoox的行進方向。
精華 FAQ
在德州奧斯汀一條兩側都停滿車的狹窄道路上，Waymo、Zoox和特斯拉Cybercab各有1輛車互相卡住，形成罕見的3車對峙場面。
Cybercab被路邊停車擋住，Waymo佔住主線後又遇上對向來車Zoox；Zoox想倒退卻被後方車輛卡住，Waymo又沒有改變路線，導致雙方一直僵持。
不少人嘲諷自駕車也學會了人類開車的糾結方式，也有人批評Waymo明明旁邊有空間卻仍像在逼車，甚至有人猜測它可能誤判Zoox的行進方向。
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