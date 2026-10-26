美國西南各州水源不足 面臨500元水費天價帳單

AI摘要 文章摘要整理： 因科羅拉多河水量持續減少，亞利桑納州皇后溪等西南城鎮被迫大幅調漲水費、另徵水資源費，以投資新水源並確保未來百年供水。

隨著科羅拉多河(Colorado River)水位降低，美國西南各州城鎮面臨水源不足危機，為確保百年供水無虞，不得不大幅調漲水費，用戶恐面臨高達500元的帳單，等於宣告低水費時代結束。

華盛頓郵報 報導，鳳凰城(Phoenix)郊區皇后溪(Queen Creek)居民、52歲的李奧斯(Ron Rios)依賴住家後院游泳池度過夏季華氏百度高溫，然而近日得知未來每月水費將從130元大漲至500元，忿忿不平表示：「大家根本負擔不起，別開玩笑了。」

由於科羅拉多河水量減少，皇后溪計劃投資7億3000萬元，從鄰近的哈夸哈拉盆地(Harquahala Basin)購買可供百年使用的地下水，確保鎮民用水無虞，不過為償還貸款，必須額外徵收「水資源費」(water resource fee)，以每1000加侖用水量計費，初期為3.07元，預計數年後調漲至10.74元，皇后溪公共事業部門主管史科西佩克(Marc Skocypec)直言：「低水費時代已經結束了。」

皇后溪訂於11月對水費方案進行第一階段公投，一旦全面實施，一般獨棟住宅每月將額外增加57元至138元不等費用。但現年63歲的埃勒斯(Gary Ehlers)在自家土地種植多種樹木、無奈表示：「六年累計下來，總金額超過8萬3000元，屆時恐怕我得把兩個腎臟賣掉才付得起。」

其實西南部其他城鎮也面臨用水挑戰，不過與洛杉磯、聖地牙哥以及拉斯維加斯等大城相比，沙漠城鎮水權優先等級較低，儘管擁有大量地下水源可供調配，然而開發新水源不但需要投入大筆經費，還可能遭遇居民強烈反對。

亞利桑納州立大學(Arizona State University)凱爾水政策中心(Kyl Center for Water Policy)主任波特(Sarah Porter)指出：「我認為我們面臨的最大難題在於是否有足夠意願和共識，為後世子孫用水需求進行投資。」

皇后溪官員認為，調漲水費長遠來看，可確保未來用水成本，而且哈夸哈拉盆地購買水源的價格，已是皇后溪數年前採購價四倍，史科西佩克直言：「大家都在爭搶水源。」

有鑑於盆地水資源有限，凱爾水政策中心研究主任索倫森(Kathryn Sorensen)認為：「科羅拉多河危機解決方案，注定要由多種個別措施拼湊而成，坦白說沒有任何單一、能夠完全替代現有水源的大型方案。」