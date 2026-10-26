物價回不去了 千禧世代生活負擔遠超父母輩

民眾生活負擔越來越重，在世代之間尤其嚴重，但短期間看不到年解法。圖為白宮經濟顧問委員會今年3月座談，探討Z世代與千禧世代的生活經濟負擔的困境。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出，千禧世代雖然整體薪資提高、部分商品更便宜，卻因房價、托育、學費與醫療等核心支出暴漲，感受到比父母輩更沉重的生活負擔。

本屆期中選舉，年輕人最感關切的可能就是生活成本成的負擔能力了。現在是萬物皆漲，千禧世代發現他們在嬰兒潮世代的父輩買得起的東西，他們現在都難以負擔。然而箇中原因並不僅是通膨升溫那麼簡單。

紐約時報 報導，你的父母或許會提起他們20多歲時是如何省吃儉用。但事實是，他們很可能沒多久就擁有了自己的房子。 1987年，首次購屋者的年齡中位數是29歲，如今這一數字已升至40歲。

經濟學家認為，從整體來看，當今的生活負擔其實更輕了，與40年前相比，我們的薪資水平大幅提高，而許多基本商品的價格也較以前降低。但是，即使經濟評估結果如此，人們的切身感受卻不是如此。事實上，年輕人在追求中產階級生活的過程中，住房、教育等大筆支出都飛速上漲，讓人備感壓力。

以下是一些在生活上造重擔的例子：

住房是許多人生活中的經濟與情感核心，而房價 一直在迅速上漲。例如在芝加哥市區一棟有四間臥房的住房，1986年的價格是24萬4000元，若是只經通膨調整，今天的房價應是69 萬2853元，但是2026年的實際成交價格卻達到125萬元。

換言之，價格幾乎翻了一倍。相較之下，經通膨調整後的一般家庭收入中位數，增幅還不到一半。

在幼兒照顧上，對許多家庭而言，托兒費用是一項不可或缺的開銷。現代經濟在很大程度上是建立在雙薪家庭模式上，然而托兒費用也出現驚人的成長。

根據人口普查局的資料，1986年幼兒日托平均一周的費用是64元，若是只經通膨調整，2025年應是181元，但是實際上卻是252元。這一價格還屬於偏低水平。以麻州為例，幼兒日託的費用為每周470美元。

在美國，想要躋身中產階級，最關鍵的要素或許就是擁有大學學位。然而大學學費也是漲勢驚人。以田納西大學為例，1986年一學期的學費是375元，若是僅經通膨調整，今天應是1105元，然而實際上2026年的學費是7012元。

再看醫療保健的成本，這是現代生活中至關重要的一環，而其成本漲幅位居前列。1987年，一個家庭醫療保險計劃的年度保費平均為2520元，若是只經通膨調整，今天應為7058元，但是實際上2025年的平均保費是26993元，增加了3.8倍。

為什麼價格漲幅如此之大，遠超通膨率？這些價格上漲背後，有著許多複雜的因素。以住房為例，需求成長的速度超過了供應成長的速度；而在屬於勞力密集產業的托兒服務領域，價格上漲則與薪資水準的提高有關。

不過紐約時報也指出，大家也不必沮喪，因有有一些關鍵商品和服務的成本其實已經下降了。例如，食品雜貨在過去曾佔據收入中相當大的一部分。此外，在電腦、服裝、玩具和電視機上的支出，也比40年前少得多。