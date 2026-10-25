我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小蘇打粉也能拿來「清潔馬桶」4步驟去除頑固污漬

秋色秋景／紐約、芝加哥秋色 躍登全球最美前10

今年萬聖節「糖果銷售下滑」通膨讓預算吃緊、巧克力原料漲價

編譯彭馨儀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬里蘭州Giant超市內的萬聖節糖果。(美聯社)
馬里蘭州Giant超市內的萬聖節糖果。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國萬聖節糖果今年因高物價、油價與可可原料成本飆升而買氣疲弱，銷量下滑，但業界仍期待消費者在節日前夕集中採買。

受困於高漲的生活成本與天價巧克力，今年美國萬聖節糖果的買氣平淡。

美聯社報導，市場研究公司NielsenIQ指出，截至17日為止的一個月內，萬聖節糖果銷量較去年同期下滑6.7%。9月中旬買氣甚至大跌11.7%，直接抵銷過去2年在預購期所累積的增長。

NielsenIQ副總裁兼食品業思想領袖科斯塔格利(Chris Costagli)表示，高油價與高物價加劇民眾對生活負擔的疑慮，進而壓抑萬聖節糖果需求。國內普通汽油平均價格截至23日為每加侖4.29元，較去年同期上漲近4成。消費者在油錢、房租、治裝與伙食上額外開銷過大，許多人並非覺得糖果太貴，而是手頭根本沒有額外預算。目前僅小包裝糖果銷量有所成長，大包裝與特大包裝衰退最為嚴重。

美國糖果價格漲幅已連續數年超越通膨率。數據顯示，截至9月為止，糖果與口香糖價格在過去5年內累計大漲44%，遠高於同期家庭採買食品22.5%的漲幅。以折扣超市奧樂齊(Aldi)本周促銷的瑪氏(Mars)135顆裝綜合包為例，內含銀河巧克力(Milky Way)、Trix與士力架(Snickers)，售價19.87元，這幾乎是5年前購買250顆裝大容量綜合包的價格。

可可價格居高不下是最大元凶。勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據顯示，由於西非天候惡劣衝擊原料供應，加上期貨市場投機交易，可可價格曾創下每公噸1萬710元的歷史新高。雖然此後一度回落，但受中東局勢打亂化肥供應與聖嬰現象(El Niño)影響，價格再度回升。

市場研究公司Circana全球執行副總裁懷特(Sally Lyons Wyatt)觀察，消費者為因應漲價，改採增加造訪超市次數、減少單次購買量，且臨用前才購買的模式，因此今年不排除買氣會延後到萬聖節前夕才爆發。

代表瑪氏(Mars)、聰明豆(Smarties)與費拉拉(Ferrara)等糖果大廠的全國糖果商協會(National Confectioners Association)23日發表聲明表示，目前才剛進入萬聖節銷售高峰期，對今年買氣與消費者的過節熱情仍持樂觀態度。

精華 FAQ

  • 主要原因是通膨與生活成本居高不下，汽油、房租、伙食與治裝等開銷壓縮家庭預算，讓消費者即使想買糖果，也沒有額外資金可支配。

  • NielsenIQ指出，截至17日為止的一個月內，萬聖節糖果銷量較去年同期下滑6.7%；其中9月中旬買氣更一度大跌11.7%，抵銷前兩年的預購成長。

  • 糖果漲價主因是可可價格高檔不墜，受到西非天候、期貨投機、化肥供應與聖嬰現象影響。雖然短期買氣偏弱，但糖果業協會仍對萬聖節高峰期抱持樂觀。

萬聖節 巧克力 通膨

上一則

佛州農工大學足球賽傳槍響 至少12人受傷 包含6名未成年

延伸閱讀

半數美國人憂買不起食物：物價漲翻、牛肉貴1倍、修車房租開支也驚人

半數美國人憂買不起食物：物價漲翻、牛肉貴1倍、修車房租開支也驚人
漲價衝擊… 電玩主機買氣冷 在美銷量暴跌至13年低點

漲價衝擊… 電玩主機買氣冷 在美銷量暴跌至13年低點
聯準會褐皮書揭物價壓力加劇 10月底升息機率升至37%

聯準會褐皮書揭物價壓力加劇 10月底升息機率升至37%
中國PPI彈升CPI微漲 產業復甦不平衡

中國PPI彈升CPI微漲 產業復甦不平衡

熱門新聞

父母把孩子名字加入聯名帳戶(joint bank account)不會產生贈與稅(gift tax)，但孩子如果從帳戶提款做為個人花用，國稅局就會認定屬於贈與行為。示意圖（美聯社）

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

2026-10-22 13:16
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

2026-10-23 11:18
紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

2026-10-21 11:31
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(路透)

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

2026-10-22 17:25
金柏莉．季伏爾（Kimberly Guilfoyle）。（美聯社）

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

2026-10-20 17:05
美國國防部23日公布第7批幽浮（UFO）相關檔案，揭露美國西部聯邦探員曾目擊一架大型三角形飛行器，先在空中懸停，再突然高速飛離，全程沒有發出任何聲音，也未見廢氣排放。（取材自war.gov/ufo）

美公布最新幽浮檔案：不明黑色三角飛行器 無聲爬升後高速飛離

2026-10-23 21:30

超人氣

更多 >
「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡
愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」
新聞眼／華人夫婦的恐怖豪宅 代孕魔手終被逮捕 起訴證據驚人

新聞眼／華人夫婦的恐怖豪宅 代孕魔手終被逮捕 起訴證據驚人
「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母

「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母
期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變