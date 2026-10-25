今年萬聖節「糖果銷售下滑」通膨讓預算吃緊、巧克力原料漲價

馬里蘭州Giant超市內的萬聖節糖果。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國萬聖節糖果今年因高物價、油價與可可原料成本飆升而買氣疲弱，銷量下滑，但業界仍期待消費者在節日前夕集中採買。

受困於高漲的生活成本與天價巧克力 ，今年美國萬聖節 糖果的買氣平淡。

美聯社報導，市場研究公司NielsenIQ指出，截至17日為止的一個月內，萬聖節糖果銷量較去年同期下滑6.7%。9月中旬買氣甚至大跌11.7%，直接抵銷過去2年在預購期所累積的增長。

NielsenIQ副總裁兼食品業思想領袖科斯塔格利(Chris Costagli)表示，高油價與高物價加劇民眾對生活負擔的疑慮，進而壓抑萬聖節糖果需求。國內普通汽油平均價格截至23日為每加侖4.29元，較去年同期上漲近4成。消費者在油錢、房租、治裝與伙食上額外開銷過大，許多人並非覺得糖果太貴，而是手頭根本沒有額外預算。目前僅小包裝糖果銷量有所成長，大包裝與特大包裝衰退最為嚴重。

美國糖果價格漲幅已連續數年超越通膨 率。數據顯示，截至9月為止，糖果與口香糖價格在過去5年內累計大漲44%，遠高於同期家庭採買食品22.5%的漲幅。以折扣超市奧樂齊(Aldi)本周促銷的瑪氏(Mars)135顆裝綜合包為例，內含銀河巧克力(Milky Way)、Trix與士力架(Snickers)，售價19.87元，這幾乎是5年前購買250顆裝大容量綜合包的價格。

可可價格居高不下是最大元凶。勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據顯示，由於西非天候惡劣衝擊原料供應，加上期貨市場投機交易，可可價格曾創下每公噸1萬710元的歷史新高。雖然此後一度回落，但受中東局勢打亂化肥供應與聖嬰現象(El Niño)影響，價格再度回升。

市場研究公司Circana全球執行副總裁懷特(Sally Lyons Wyatt)觀察，消費者為因應漲價，改採增加造訪超市次數、減少單次購買量，且臨用前才購買的模式，因此今年不排除買氣會延後到萬聖節前夕才爆發。

代表瑪氏(Mars)、聰明豆(Smarties)與費拉拉(Ferrara)等糖果大廠的全國糖果商協會(National Confectioners Association)23日發表聲明表示，目前才剛進入萬聖節銷售高峰期，對今年買氣與消費者的過節熱情仍持樂觀態度。