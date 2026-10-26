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科幻驚悚片「泥面人」周末票房冠軍 紀錄片「你能看到一切」後勢看好

編譯彭馨儀／綜合報導
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R級科幻恐怖驚悚片「泥面人」首映票房2400萬元，對超級英雄大片而言算是慘敗，但...
R級科幻恐怖驚悚片「泥面人」首映票房2400萬元，對超級英雄大片而言算是慘敗，但加上海外票房1900萬元，幾乎足以攤平製作預算4400萬元。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

《泥面人》以2400萬元登頂北美週末票房，而A24紀錄片《你能看到一切》則在擴大上映後累計衝高，成為今年最受矚目的紀錄片之一。

本周末北美電影票房由二部話題大片領軍開出紅盤。DC影業25日預估，旗下新上映的R級科幻恐怖驚悚片「泥面人」(Clayface)首周末以2400萬元小幅領先登上冠軍；但本周最亮眼的，莫過於A24發行關於知名詐騙犯伊莉莎白霍姆斯(Elizabeth Holmes)的紀錄片「你能看到一切」(You Can See Everything)，在大規模上映首周末即強勢拿下1950萬元票房，掀起觀影熱潮。

美聯社報導，由菲爾德(Nathan Fielder)與奧本赫姆(Lance Oppenheim)聯合執導的「你能看到一切」，放映戲院從855家擴增至2655家。隨著上映規模擴大，票房表現持續超越預期，累計兩周已達4510萬元，名列史上最賣座紀錄片之一。

票房資訊網站發行人葛羅斯(David A. Gross)指出，A24投資700萬元在無開頭與結尾的複雜概念上，成功打造出一部反映時代精神的傑作。該片吸引大批Z世代(Gen Z)觀眾，若未來獲奧斯卡(Oscars)最佳影片提名，將創下紀錄片首例。

「泥面人」由華納兄弟(Warner Bros.)發行、在3458家戲院上映，是詹姆斯岡恩(James Gunn)與彼得沙佛朗(Peter Safran)掌舵DC推出的第3部作品。電影結合肉體恐怖與漫畫元素，由湯姆瑞斯哈里斯(Tom Rhys Harries)飾演，講述男星遭黑幫老大毀容後，接受實驗性變臉手術的過程。

「泥面人」首映票房2400萬元對超級英雄大片而言算是慘敗，但加上海外票房1900萬元，幾乎足以攤平製作預算4400萬元，為先前因「女超人」(Supergirl)虧損的DC影業帶來穩定的獲利保障。分析機構Rentrak市場趨勢主管德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示，該片獲得「A-」的觀眾影評(CinemaScore)高分與正面評價，成為電影公司大膽嘗試R級恐怖片、挑戰非傳統漫畫電影的成功範例。

精華 FAQ

  • 冠軍是DC影業推出的R級科幻恐怖驚悚片《泥面人》，首周末預估票房為2400萬元，僅以些微差距領先同週其他新片，順利登上北美票房榜首。

  • 該片在戲院數由855家擴增至2655家後，首周末即收1950萬元，兩周累計達4510萬元，表現大幅超出預期，也躋身史上最賣座紀錄片之一。

  • 雖然2400萬元對超級英雄片來說不算亮眼，但加上海外1900萬元，已幾乎可攤平4400萬元製作預算；再加上A-觀眾評價，顯示其具備穩定獲利潛力。

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