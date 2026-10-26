巴哈馬郵輪遇風暴竟掉頭去加國 5000旅客錯愕
皇家加勒比海洋綠洲號因美東風暴臨時改線，取消巴哈馬與佛州行程，改停加拿大哈利法克斯，讓5000多名旅客錯愕之餘也獲得補償。
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皇家加勒比海洋綠洲號因美東風暴臨時改線，取消巴哈馬與佛州行程，改停加拿大哈利法克斯，讓5000多名旅客錯愕之餘也獲得補償。
5000多名旅客原本期待搭乘皇家加勒比郵輪(Royal Caribbean cruise)在巴哈馬享受七天熱帶陽光之旅，因惡劣天氣郵輪被迫改道，最後失望地發現全船轉向北方，最後到了寒冷的加拿大新斯科細亞省哈利法克斯(Halifax)。為因應氣溫驟變，旅客們忙著翻箱倒櫃找冬裝。有人專程從多倫多開車7小時到新澤西州登船，準備迎接南方艷陽，結果沮喪發現郵輪把自己載回家門口。
這起「非典型」郵輪改道事件發生在10月18日，皇家加勒比旗下全球最大郵輪「海洋綠洲號」(Oasis of the Seas)從新澤西州自由角(Cape Liberty)出發，訂10月25日返回。由於美國東岸正遭遇風暴形成，原訂南行的佛羅里達州及巴哈馬行程被取消，改駛北向加拿大港口哈利法克斯停靠，還在海上度過5個航行日。
據指出，郵輪公司在啟航前一晚才臨時宣布更改航線，旅客幾乎沒時間做出調整。新澤西州居民德寧(Marie Durning)接受電視新聞採訪時說：「我先生對我說：『這是在開玩笑吧？』」「我帶了冬帽和耳罩，忘了帶圍巾。」
來自多倫多的旅客梅利(Nicholas Meli)表示：「我非常失望。我和家人開了7個小時車才到新澤西準備登船。我本來就是加拿大人，我想去的是巴哈馬。」
眼看計畫趕不上變化，也有些旅客抱著「享受當下」的心態，迎接意外旅程。
來自費城的旅客希克斯(Dwayne Hicks)說：「這次旅行我們花了不少錢，我要大家把所有不滿情緒都在登船前拋掉，上船後，我不想再聽到任何抱怨。」
來自新澤西州的馬修斯(Jim Matthews)則說：「這是命運的安排，我心懷感激，盡量享受這段旅程。而且我發現，哈利法克斯其實是座很美的城市。」
皇家加勒比郵輪公司為受影響的乘客提供船上消費抵用金(onboard credit)以及未來航程費用50%的抵用金(future cruise credit)；原本透過郵輪公司預訂卻不得不取消的岸上觀光項目，公司也將退款。
海洋綠洲號原訂從新澤西出發前往佛州與巴哈馬享受7天熱帶行程，因東岸風暴改道，最後北上停靠加拿大新斯科細亞省哈利法克斯。 因郵輪在啟航前一晚才通知改線，許多人早已為南方海島假期做準備，卻突然被送到寒冷加拿大，還得臨時翻找冬裝應對氣溫驟變。 皇家加勒比提供船上消費抵用金與未來航程50%抵用金；凡因改線取消的岸上觀光項目，若是透過郵輪公司預訂，也會全額退款。
精華 FAQ
海洋綠洲號原訂從新澤西出發前往佛州與巴哈馬享受7天熱帶行程，因東岸風暴改道，最後北上停靠加拿大新斯科細亞省哈利法克斯。
因郵輪在啟航前一晚才通知改線，許多人早已為南方海島假期做準備，卻突然被送到寒冷加拿大，還得臨時翻找冬裝應對氣溫驟變。
皇家加勒比提供船上消費抵用金與未來航程50%抵用金；凡因改線取消的岸上觀光項目，若是透過郵輪公司預訂，也會全額退款。
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