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巴哈馬郵輪遇風暴竟掉頭去加國 5000旅客錯愕

記者胡玉立／綜合報導
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5000多名旅客原本期待搭乘皇家加勒比郵輪到巴哈馬享受七天熱帶陽光假期，沒想到因...
5000多名旅客原本期待搭乘皇家加勒比郵輪到巴哈馬享受七天熱帶陽光假期，沒想到因惡劣天氣遊輪被迫改道，竟變成加拿大北國之旅。示意圖。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

皇家加勒比海洋綠洲號因美東風暴臨時改線，取消巴哈馬與佛州行程，改停加拿大哈利法克斯，讓5000多名旅客錯愕之餘也獲得補償。

5000多名旅客原本期待搭乘皇家加勒比郵輪(Royal Caribbean cruise)在巴哈馬享受七天熱帶陽光之旅，因惡劣天氣郵輪被迫改道，最後失望地發現全船轉向北方，最後到了寒冷的加拿大新斯科細亞省哈利法克斯(Halifax)。為因應氣溫驟變，旅客們忙著翻箱倒櫃找冬裝。有人專程從多倫多開車7小時到新澤西州登船，準備迎接南方艷陽，結果沮喪發現郵輪把自己載回家門口。

這起「非典型」郵輪改道事件發生在10月18日，皇家加勒比旗下全球最大郵輪「海洋綠洲號」(Oasis of the Seas)從新澤西州自由角(Cape Liberty)出發，訂10月25日返回。由於美國東岸正遭遇風暴形成，原訂南行的佛羅里達州及巴哈馬行程被取消，改駛北向加拿大港口哈利法克斯停靠，還在海上度過5個航行日。

據指出，郵輪公司在啟航前一晚才臨時宣布更改航線，旅客幾乎沒時間做出調整。新澤西州居民德寧(Marie Durning)接受電視新聞採訪時說：「我先生對我說：『這是在開玩笑吧？』」「我帶了冬帽和耳罩，忘了帶圍巾。」

來自多倫多的旅客梅利(Nicholas Meli)表示：「我非常失望。我和家人開了7個小時車才到新澤西準備登船。我本來就是加拿大人，我想去的是巴哈馬。」

眼看計畫趕不上變化，也有些旅客抱著「享受當下」的心態，迎接意外旅程。

來自費城的旅客希克斯(Dwayne Hicks)說：「這次旅行我們花了不少錢，我要大家把所有不滿情緒都在登船前拋掉，上船後，我不想再聽到任何抱怨。」

來自新澤西州的馬修斯(Jim Matthews)則說：「這是命運的安排，我心懷感激，盡量享受這段旅程。而且我發現，哈利法克斯其實是座很美的城市。」

皇家加勒比郵輪公司為受影響的乘客提供船上消費抵用金(onboard credit)以及未來航程費用50%的抵用金(future cruise credit)；原本透過郵輪公司預訂卻不得不取消的岸上觀光項目，公司也將退款。

全球最大郵輪海洋綠洲號。(美聯社)
全球最大郵輪海洋綠洲號。(美聯社)

精華 FAQ

  • 海洋綠洲號原訂從新澤西出發前往佛州與巴哈馬享受7天熱帶行程，因東岸風暴改道，最後北上停靠加拿大新斯科細亞省哈利法克斯。

  • 因郵輪在啟航前一晚才通知改線，許多人早已為南方海島假期做準備，卻突然被送到寒冷加拿大，還得臨時翻找冬裝應對氣溫驟變。

  • 皇家加勒比提供船上消費抵用金與未來航程50%抵用金；凡因改線取消的岸上觀光項目，若是透過郵輪公司預訂，也會全額退款。

郵輪 新澤西州 加拿大

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