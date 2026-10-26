川普政策補助古典基督教會私校 掀興學熱潮

德州「聖約基督學院」的學生課堂上學習演唱讚美詩歌「向主歡呼」。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普回鍋帶動保守派教育政策升溫，德州等州以納稅人經費補助教會私校，促成古典基督教學校迅速擴張，但也引發公校衝擊與政教分離爭議。

川普 總統去年重返執政，保守勢力回歸，也興起古典基督教辦校熱潮。許多共和黨 控制的州議會近年相繼通過一系列方案，利用納稅人的錢補助私校學費，基督教會學校迅速擴張，不但不利於公校 發展，也引發違反「政教分離」的爭議。

美聯社報導，德州「聖約基督學院」(Covenant Christian Academy)前校長卡斯楚(Keith Castello)來自公校教育體系，如今化身私校「急先鋒」，預計今年秋天以「凱里基督教學院」(Kyrie Christian Academy)名義創辦三所教會學校：「我祈禱28年的事如今終於要實現。」並大讚古典基督教學校：「每一堂課都建立在神的話語之上，紮根於真理，目的為改變學生人生。」

德州郊區的教會學校隸屬於「古典基督教學校協會」(Association of Classical Christian Schools，ACCS)由愛達荷州保守派牧師威爾遜(Doug Wilson)2019年創辦，目前擁有約500所學校，主張美德與聖經世界觀的教學理念，且與川普政府往來密切。

去年還與頗具影響力的保守派團體「轉捩點教育」(Turning Point Education)和「傳統基金會」(Heritage Foundation)結盟，計畫十年內在全國創辦5000所古典基督教學校，招收150萬名學生。

今年夏天「德州教育自由帳戶」(Texas Education Freedom Accounts，TEFA)發放總額10億元經費，凡符合資格的學生至少可獲得1萬474元私校學費補助，ACCS會長古德溫(David Goodwin)主張教會學校獲得公費補助有助於為國家培養未來領導人：「聽起來是一個非常宏大的目標，但要知道過去從未有過這筆經費。」

不過德州民主黨人與共和黨偏鄉支持者卻持反對立場，杜蘭大學(Tulane University)經濟學者哈里斯(Douglas HarrisA)指出：「我認為這種疑慮有道理，會對偏鄉地區公校產生負面影響。」還有「美國政教分離聯合會」(Americans United for Separation of Church and State)負責人萊舍(Rachel Laser)也以納稅錢補助教會學校恐導致政治與宗教之間糾葛：「強迫納稅人資助一所歧視其信仰的學校，也是對宗教自由的嚴重侵犯。」