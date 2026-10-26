天主教紐約總教區性侵案 8億元和解受害者

位於曼哈頓市中心的紐約總教區主教座堂聖派翠克大教堂。(取自Google街景)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約天主教總教區與1300名指控遭神職性侵的受害者達成8億元和解，金額居美國天主教會性侵賠償案第二高，案件歷時7年多終將落幕。

天主教紐約總教區與1300名聲稱曾遭神職人員性侵 的受害者，達成8億元和解協議，這是美國天主教會賠償金額第二高的性侵和解案。

代表1300位受害者的律師宣布與紐約總教區達成和解後，總主教希克斯 (Ronald Hicks)24日向神職人員發送電子郵件，確認這一和解案。希克斯表示，協議在各方正式簽署前尚未生效，簽署儀式定於11月6日當周舉行。

這是美國天主教會涉及性侵案第二高的和解案，金額最高的性侵索賠和解案則是洛杉磯 總教區於2024年同意支付1000名受害者8.8億元賠償，此前他們還曾支付過7.4億元的賠償。

今年6月，舊金山總教區就大約500起針對神職人員性侵訴訟案達成了3.95億元的和解；2025年12月，一位聯邦法官批准一項和解協議，根據該協議，紐奧良總教區同意支付性侵受害者至少2.3億元。

這項和解案意味紐約總教區與性侵受害者長達七年多的訴訟終於告一段落。雙方在5月就協議框架達成共識，該框架要求所有提出索賠的受害者均須簽署認可和解協議。

代表受害者的律師傑夫‧安德森(Jeff Anderson)在聲明中表示：「所有針對紐約總教區提出索賠的受害者達成了一致意見，這在追求正義的進程中具有重大意義。」他說：「憑藉勇氣、犧牲精神和堅定決心，倖存者們促成了對過往的清算，並向尋求問責邁出意義非凡的一步。」

紐約總教區管轄範圍包括紐約市的布朗士、曼哈頓和史泰登島(Staten Island)等行政區，以及紐約市以北的七個郡，教區內有約300座教堂、150多所教會學校，並擁有250萬名信徒。

希克斯在電子郵件中表示，如果教友詢問有關和解協議的事宜，「請告知他們，目前已取得了很大進展。」他寫道：「在上帝的恩典下，我們即將能夠為所有受害者及倖存者帶來一定程度的治愈與和解。這項協議也將使總教區能夠再次全心投入其使命，傳揚福音、醫治病人、關懷貧困與有需要的人、接納外來者，以及教育我們的下一代。」

天主教紐約教區總主教希克斯。(美聯社)