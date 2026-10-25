美公立大學沒有比較便宜「學雜費突破5萬元」貴在住宿

柏克萊加大是西岸學術重鎮。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 加州多所公立大學新生年開銷已破5萬元，主因不是學費本身，而是宿舍與校外住房費用飆升，校方正加速增建平價宿舍應對。

今年柏克萊加大(UC Berkeley)公布新生學雜費外加食宿需5萬4674元；聖塔芭芭拉加大(UC Santa Barbara)與爾灣加大(UC Irvine)學費也都破5萬元大關。

紐約時報報導，1960年代畢業於加州大學的校友無需支付任何學費，但若他們現在打算資助孫輩學費，恐怕會大吃一驚。

每年5萬元的數字，對過去認為公立大學便宜的家庭而言無疑是巨大衝擊。雖然部分學生可獲得資助，且加州物價高昂，但造成四年開銷逼近20萬元(外地生更超過30萬元)的核心主因，其實是居高不下的住宿費用，如今大學宿舍租金甚至超越學費。

住宿費暴漲背後本質上其實是住房危機。以聖塔芭芭拉加大為例，校方僅保證提供大學部學生二年宿舍。由於學校周邊是機場且三面環海，土地擴建受限，校內外住房供給嚴重失衡，學生只能被迫湧入鄰近的Isla Vista租屋。

在Isla Vista，房東幾乎宰制市場。熱門公寓如Breakpointe & Coronado，分租兩房公寓的單人床位月租1336.65元，連2027年秋季的候補名單都已排滿。當地房東正是利用資訊不透明與供需失衡，提前發動租屋價格戰。

專注於貧窮、不平等與民主研究的布魯姆中心(Blum Center)學生負責人孟妮可(Nicole Meng，譯音)表示，許多低收入或家中首位大學生，年僅18歲就得面臨籌措龐大押金與搶房壓力。聖塔芭芭拉加大學生會(Associated Students)副主席謝嘉敏(Jasmine Hsieh，譯音)直言，學生根本無法挑選住房，只求能找到地方棲身以繼續學業。

大學在將住宿市場拱手讓給校外房東數十年後，如今面對危機，加大系統正試圖重新奪回主導權。柏克萊加大發言人吉布森(Kyle Gibson)表示，校方正透過興建新宿舍增加供給；聖塔芭芭拉加大副校長勃朗(Willie Brown)也指出，校方新建宿舍的租金將遠低於校外行情，藉此壓低市場價格。

除了加州之外，康乃狄克、密西根、新澤西、賓州、維吉尼亞與科羅拉多的頂尖公立大學，州內生開銷也已紛紛突破4萬元。專家建議，家長與學生在參訪學校時應主動追問校方住房保障政策，用選校壓力促使公立大學加快興建平價宿舍，讓優秀學子無後顧之憂。