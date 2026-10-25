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眾議院性騷案連環爆 將跨黨派整治

編譯彭馨儀／綜合報導
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國會眾院成立跨黨派工作小組來對抗性騷擾案件，由共和黨眾議員卡馬克與民主黨眾議員費...
國會眾院成立跨黨派工作小組來對抗性騷擾案件，由共和黨眾議員卡馬克與民主黨眾議員費南德茲共同領導，圖為共和黨議員卡馬克。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

眾院性騷案頻傳引發跨黨派改革行動，工作小組擬擴大禁愛令、簡化通報並延長申訴期限，盼重建國會對防制性騷的信任。

今年眾議院操守委員會(House Ethics Committee)針對性騷擾案件調查激增，多名議員因涉案而辭職或遭受懲戒，包括加州民主黨籍史沃威爾(Eric Swalwell)與德州共和黨籍龔薩雷斯(Tony Gonzales)；而北卡州共和黨籍的愛德華茲(Chuck Edwards)日前則是遭全院以413比2票高票通過譴責。

美聯社報導，國會醜聞連環爆，促使眾議員成立跨黨派工作小組，由共和黨眾議員卡馬克(Kat Cammack)與民主黨眾議員費南德茲(Teresa Leger Fernandez)共同領導，著手檢討並改革國會內部的反性騷規範。

國會眾院成立跨黨派工作小組來對抗性騷擾案件，由共和黨眾議員卡馬克與民主黨眾議員費...
國會眾院成立跨黨派工作小組來對抗性騷擾案件，由共和黨眾議員卡馬克與民主黨眾議員費南德茲共同領導，圖為民主黨議員費南德茲。(美聯社)

卡馬克指出，許多曾受害的前幕僚紛紛跳出分享遭遇。他們過去選擇沉默，是因為大家都明白站出來就意謂著苦心經營的職涯終結。目前國會防制體系存在嚴重瑕疵，如受害者不清楚求助管道、不相信加害者會受懲罰，且現行規定事件發生後僅有180天的申訴時限，種種機制對受害者造成極大的寒蟬效應。

國會雖曾於2018年通過立法，要求涉案議員自行償還國庫和解金，但防制力道顯然不足。如今兩黨女性議員打破僵局攜手合作，並獲議長強生(Mike Johnson)及民主黨高層支持。

工作小組預計在11月3日大選後發布改革建議，目標在年底前推動行動，核心方向包括擴大禁愛令；現行規則僅禁止議員與自身辦公室或委員會幕僚發生性關係，工作小組主張擴大至「所有國會幕僚」。卡馬克直言，若想在國會山莊(Capitol Hill)發展戀情，動機本來就錯了。

建立單一求助窗口，簡化舉報流程，打造性騷防制版的「911」專線，讓受害者撥打單一電話即可了解所有替代方案與法律權益。

延長申訴期限：修訂「國會稽核法」(Congressional Accountability Act)，擬比照聯邦公平就業機會委員會(EEOC)模式延長180天的申訴期限，但此項修法仍需取得參議院支持。

費南德茲強調，到了2026年國會竟還在努力堅持「性騷擾女性是不可接受的」，令人感到無比憤慨與沮喪。工作小組將持續推動加強對涉案議員與高階幕僚的問責，重建國會信任。

精華 FAQ

  • 因為今年操守委員會調查的性騷案件明顯增加，多名議員因此辭職或遭處分，顯示現行制度失靈，促使兩黨共同推動改革。

  • 重點包括擴大禁愛令至所有國會幕僚、建立單一求助窗口與類似911的通報機制，並修法延長現行180天的申訴期限。

  • 由共和黨卡馬克與民主黨費南德茲共同領導，並獲議長強生及民主黨高層支持；預計11月3日大選後提出建議，年底前推動行動。

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