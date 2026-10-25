緊盯中國 NASA拚2年內載人登月、建基地

NASA正加快推進載人登月及建立月球基地計畫，爭取在兩年內讓太空人重返月球。圖為今年初完成繞月飛行的「阿提米絲2號」火箭。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： NASA正加快阿提米絲計畫，力拚2年內重返月球，並在中國載人登月目標前建立月球基地，凸顯新一輪太空競賽已全面升溫。

太空總署(NASA )正加快推進載人登月及建立月球基地計畫，爭取在兩年內讓太空人 重返月球。

綜合美聯社等報導，NASA署長艾薩克曼(Jared Isaacman)23日在卡納維爾角甘迺迪太空中心的記者會上，公開說明未來登月計畫，坦言這是一場將太空人送回月球的新太空競賽，而且比過往更加激烈。他直指美國過去幾年進展緩慢，現在必須加快步伐。

冷戰結束前，美國與蘇聯一直在太空爭霸，而現在的對手則是中國，北京計畫在2030年前實現載人登月。

艾薩克曼強調，NASA已摒棄過去無休止的會議及官僚主義惰性，太空探索技術公司(SpaceX)、藍色起源( Blue Origin)以及其他承包商正夜以繼日地爭分奪秒，力求按時完成任務，而NASA也在擴充人員隊伍。

他說，阿提米絲計畫(Artemis Program)借鏡1968年至1972年間「阿波羅計畫」(Project Apollo)的緊迫且高效策略，雖然這並非「科技業的靈丹妙藥或新的管理理念」，但「這關乎我們自身的歷史。NASA對這套流程非常熟悉，正是這套流程可以在短短九個月內，從阿波羅7號順利進展到阿波羅11號。」

艾薩克曼指出，「阿提米絲3號」(Artemis III)仍會按原定安排於2027年夏季發射，四名太空人將乘坐獵戶座(Orion)太空船在近地軌道展開為期兩星期的各項飛行測試任務。

獵戶座太空船將首先與藍色起源公司的「藍色幽靈號」太空船在地球上方約270哩處對接，然後再與SpaceX公司的「星艦」飛船在稍低的軌道上對接。

「阿提米絲4號」(Artemis IV)則會在2028年發射，實現自「阿波羅計畫」結束以來，首次載人登月。

阿提米絲計畫經理帕森斯(Jeremy Parsons)明確指出，在月球建立基地，是為未來太空探索奠定基礎。NASA計畫在月球南極附近建立基地，預計今年年底首次發射登陸器。

隨着登陸器、月球車等基礎設施合約陸續推進，後續的「阿提米絲 5號」(Artemis V)將正式開啟月球永久基地的實體建設。