北卡女大生遭姦殺 14年後靠DNA將嫌犯定罪

14年前北卡州一名大學女生遭姦殺案，經過檢警鍥而不捨，終於將現年33歲的嫌犯奧利瓦雷斯定罪。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 北卡大學女學生Faith Hedgepeth 14年前遭姦殺案，憑兇案現場DNA與指紋證據鎖定嫌犯，陪審團最終裁定其一級謀殺罪成立並判終身監禁。

北卡 州一名大學女生14年前遭姦殺終於沉冤得雪，陪審團根據法醫證據，裁定嫌犯一級謀殺罪名成立，判處終身監禁不得假釋，另外其他罪名則被判處45至65年有期徒刑。

美聯社報導，2012年9月當時年僅19歲的教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)二年級女生海奇佩斯(Faith Hedgepeth)在校外公寓內被發現遭人強姦及毆打致死。警方一直追查兇手，卻始終沒有結果。直至9年後，現年33歲男子奧利瓦雷斯(Miguel Salguero Olivares)因為酒後駕駛遭警察攔下且被採集DNA 樣本，經過比對，赫然與兇案現場搜集到的樣本相同，於是將他逮捕並控罪。

審訊期間奧利瓦雷斯並沒有出庭，只由律師辯護，但律師沒有傳喚證人，只聲稱他的當事人是被冤枉；控方則有近20名證人，包括犯罪現場鑑識人員、法醫及執法人員、DNA專家和死者朋友。

22日結案陳詞時，辯方指死者是與被告自願發生性行為，但控方則要求陪審團相信DNA證據，而不是辯方的詭辯。

本案最受關注之處是完全沒有目擊證人，全憑在兇案現場搜集到的DNA樣本作為證據。

法醫作證時指出，在現場一個酒瓶上發現被告指紋及掌紋；受害人屍體上、現場一個快餐袋及一個酒瓶上也發現被告的DNA，調查人員認定該酒瓶是犯案凶器。

但辯方律師質疑警方對犯罪現場的處理以及DNA證據的可靠性，指出警方未搜查公寓內某些地方，後來又遺失了一些血跡證據，並強調性行為後留下的DNA，可以殘留數日。

儘管沒有證人，但檢方認為被告當晚參加了被害人鄰居的聚會後，在停車場搭訕被害人未果，既尷尬又憤怒地尾隨被害人返回其住處作案。

辯方稱被告當晚喝多了，忘記了一些過程。但檢察官駁斥這些說法，指出「無論什麼都無法抹去酒瓶上的掌紋，也無法抹去受害人身上找到的被告DNA，可謂證據確鑿。」

陪審團經過兩天六小時商議後，最終裁定被告謀殺罪名成立。