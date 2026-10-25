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美西現神祕三角飛行器 空中懸停20秒、無聲無廢氣

編譯周辰陽／綜合報導
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美國國防部23日公布第7批幽浮(UFO)相關檔案，揭露美國西部聯邦探員曾目擊一架...
美國國防部23日公布第7批幽浮(UFO)相關檔案，揭露美國西部聯邦探員曾目擊一架大型三角形飛行器，先在空中懸停，再突然高速飛離，全程沒有發出任何聲音，也未見廢氣排放。(圖截自 war.gov/ufo)

AI摘要

文章摘要整理：

美國國防部公布新一批UFO檔案，記錄聯邦探員在美西目擊一架黑色三角飛行器，曾懸停後高速飛離，且全程無聲無廢氣，AARO認為仍需深入調查。

國防部23日公布第七批幽浮(UFO)相關檔案，共28份PDF文件。其中揭露，聯邦探員今年曾在美國西部目擊一架大型三角形飛行器，先在空中懸停，再突然高速飛離，全程沒有發出任何聲音，也未見廢氣排放。

CBS新聞報導，這起目擊事件發生在6月，地點位於美西一處位置未公開的「國家安全設施」附近。相關細節記載於兩份文件，一份是五角大廈「全領域異常現象解析辦公室」(All-domain Anomaly Resolution Office，AARO)的備忘錄，記錄調查人員對探員的事後訪談；另一份是探員提交給聯邦調查局(FBI)的簽名聲明。

探員表示，他們接獲附近另一名探員提醒後，立即調整位置觀察，隨後在西方數哩外的山脊線上方發現飛行器，當時天空仍有日落後的餘暉。

FBI文件附有現場及飛行器的示意圖。探員在聲明中表示：「我們開始觀察西方地平線，幾乎立刻就看見一個相當大的深黑色三角形物體，表面不反光，外形很像三角翼無人機。我們估計，這個物體的翼展約9至15呎，前後長度約6至9呎，厚度約1至2呎。」

AARO報告指出：「這架不明飛行器在山脊線正上方緩慢、平穩地垂直上升約200至300呎，全程保持固定姿態，沒有傾斜、搖擺或晃動。霧面黑色外表不反光，整體輪廓沒有明顯特徵。」

調查人員指出，飛行器上升時「完全沒有發出任何聲音」。探員也告訴FBI，透過紅外線瞄準鏡觀察，飛行器「看起來比周圍環境溫度更高，整個機體的熱特徵完全一致，也看不到任何廢氣排放」。

根據AARO的事後訪談紀錄，飛行器升空後突然停止移動，在空中懸停約20秒，隨後以「可與軍用戰鬥機相比」的速度飛離。探員短短幾秒內就失去它的蹤影。備忘錄指出：「高速飛行期間依然完全無聲，也沒有觀察到撞擊痕跡、煙霧、灰塵或任何物理擾動。隔天早上，調查人員勘查峽谷排水區，未發現殘骸、地面受損痕跡或植被受損。」

五角大廈表示，AARO認為這起事件「值得進一步調查，因為據報告所述，這個現象的外形特徵與運動方式，和美國西部其他通報事件高度吻合」。

精華 FAQ

  • 事件發生在6月，美西一處未公開的「國家安全設施」附近。探員先接獲提醒後調整位置觀察，隨即在西方數哩外的山脊線上方發現該物體。

  • 探員稱它是深黑色、不反光的三角形物體，外形像三角翼無人機；AARO則記錄它垂直上升約200至300呎，懸停約20秒後高速飛離。

  • 因為這架飛行器在升空、懸停與高速離去時都完全無聲，未見廢氣、煙霧或地面擾動，且其外形與運動方式和西部其他通報案例高度相似。

FBI 五角大廈 UFO

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