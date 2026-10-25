涉監視賴清德長子 張婉瑩出庭不認罪

美籍華裔女房仲張婉瑩(左)涉嫌受中國政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，23日在洛杉磯聯邦法院出庭時表示不認罪。圖為張婉瑩在機場被捕的資料照片。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 張婉瑩被控受中國政府指示在美監視賴清德長子並充當未登記代理人，23日於洛杉磯聯邦法院否認指控，案件將進入審判。

美籍華裔女房仲張婉瑩涉嫌受中國政府指示，在美國監視賴清德 總統長子賴廷與一家，被控共謀及擔任中國政府未登記代理人等罪名。她23日在洛杉磯 聯邦法院出庭時，對相關指控表示不認罪。

CBS新聞及NBC新聞報導，張婉瑩身穿白色連身囚服、戴著鐐銬出庭。她被控2025年9月在西雅圖 郊區監視賴廷與，隨著她表示不認罪，全案將進入審判程序，司法部屆時必須提出證據，支持檢方指控她與中國情報官員共謀執行間諜任務的說法。張婉瑩若被判有罪，最高可能面臨15年監禁。

張婉瑩與丈夫丁艾德(Edric Ding，譯音)同在加州爾灣(Irvine)一家房地產公司擔任房仲。丁艾德曾出席先前的聽證會，但未出席23日的聽證會。

檢察官先前在法庭文件中聲稱，張婉瑩與一名男子有婚外情，該男子去年曾陪同她前往華盛頓州執行涉嫌監視任務。CBS新聞確認，這名男子是加州建商苗發泰(Fatai Miao，譯音)，最近持單程機票從南加州前往中國。苗發泰的兒子告訴CBS新聞，他不相信父親為中國政府工作，而苗發泰也未受到任何刑事指控。

法官將審前聽證會訂於11月12日，審判預定11月30日在加州聖塔安娜(Santa Ana)的聯邦法院展開，預計持續四天。檢察官與張婉瑩的律師哈博(Craig Harbaugh)均拒絕評論。

聯邦大陪審團9日正式起訴張婉瑩，指控她涉及共謀及未登記充當中國政府代理人。她23日出庭首次針對起訴罪名做出答辯，並由法院安排後續審理程序。

檢方指稱她與同行者協調行程，監控過程中刻意隱匿行蹤，避免被發現。

先前公布的刑事訴狀顯示，聯邦調查局(FBI)從張婉瑩的iCloud帳戶取得微信通訊紀錄。檢方指控，她在西雅圖監控期間向中國政府聯絡人傳送訊息，包括表示「看到他了，年輕男性，就是那個年輕的」以及「我正在錄影」，並傳送車牌資訊。

法院先前認定張婉瑩具有逃亡風險，裁定繼續羈押。如果兩項罪名均成立，她最高可能面臨15年監禁。