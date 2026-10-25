我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／共餐不用公筷 華人胃癌大增

公筷公匙上陣 讓幽門桿菌下桌 聚餐更安心

涉監視賴清德長子 張婉瑩出庭不認罪

編譯周辰陽／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美籍華裔女房仲張婉瑩(左)涉嫌受中國政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家...
美籍華裔女房仲張婉瑩(左)涉嫌受中國政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，23日在洛杉磯聯邦法院出庭時表示不認罪。圖為張婉瑩在機場被捕的資料照片。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

張婉瑩被控受中國政府指示在美監視賴清德長子並充當未登記代理人，23日於洛杉磯聯邦法院否認指控，案件將進入審判。

美籍華裔女房仲張婉瑩涉嫌受中國政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，被控共謀及擔任中國政府未登記代理人等罪名。她23日在洛杉磯聯邦法院出庭時，對相關指控表示不認罪。

CBS新聞及NBC新聞報導，張婉瑩身穿白色連身囚服、戴著鐐銬出庭。她被控2025年9月在西雅圖郊區監視賴廷與，隨著她表示不認罪，全案將進入審判程序，司法部屆時必須提出證據，支持檢方指控她與中國情報官員共謀執行間諜任務的說法。張婉瑩若被判有罪，最高可能面臨15年監禁。

張婉瑩與丈夫丁艾德(Edric Ding，譯音)同在加州爾灣(Irvine)一家房地產公司擔任房仲。丁艾德曾出席先前的聽證會，但未出席23日的聽證會。

檢察官先前在法庭文件中聲稱，張婉瑩與一名男子有婚外情，該男子去年曾陪同她前往華盛頓州執行涉嫌監視任務。CBS新聞確認，這名男子是加州建商苗發泰(Fatai Miao，譯音)，最近持單程機票從南加州前往中國。苗發泰的兒子告訴CBS新聞，他不相信父親為中國政府工作，而苗發泰也未受到任何刑事指控。

法官將審前聽證會訂於11月12日，審判預定11月30日在加州聖塔安娜(Santa Ana)的聯邦法院展開，預計持續四天。檢察官與張婉瑩的律師哈博(Craig Harbaugh)均拒絕評論。

聯邦大陪審團9日正式起訴張婉瑩，指控她涉及共謀及未登記充當中國政府代理人。她23日出庭首次針對起訴罪名做出答辯，並由法院安排後續審理程序。

檢方指稱她與同行者協調行程，監控過程中刻意隱匿行蹤，避免被發現。

先前公布的刑事訴狀顯示，聯邦調查局(FBI)從張婉瑩的iCloud帳戶取得微信通訊紀錄。檢方指控，她在西雅圖監控期間向中國政府聯絡人傳送訊息，包括表示「看到他了，年輕男性，就是那個年輕的」以及「我正在錄影」，並傳送車牌資訊。

法院先前認定張婉瑩具有逃亡風險，裁定繼續羈押。如果兩項罪名均成立，她最高可能面臨15年監禁。

精華 FAQ

  • 她被控共謀與擔任中國政府未登記代理人，檢方並指稱她受中國情報官員指示，在美國執行監視任務，目標涉及賴清德總統長子賴廷與。

  • 檢方稱FBI從她的iCloud取得微信紀錄，內容包含「看到他了」與「我正在錄影」等訊息，且她還傳送車牌資訊，顯示疑似持續回報目標動向。

  • 法院已安排11月12日審前聽證、11月30日開庭審判，且她目前被認定有逃亡風險而遭羈押；若兩項罪名都成立，最高可面臨15年監禁。

賴清德 西雅圖 洛杉磯

上一則

眾議院性騷案連環爆 將跨黨派整治

下一則

芝謝德水族館4白鯨接連死亡 動保團體質疑 館方回應

延伸閱讀

監視賴清德兒遭起訴 華裔女房仲潛伏10年 與同夥婚外情

監視賴清德兒遭起訴 華裔女房仲潛伏10年 與同夥婚外情
整理包／華裔張婉瑩涉跟監賴清德長子 豪奢生活、人脈一次看

整理包／華裔張婉瑩涉跟監賴清德長子 豪奢生活、人脈一次看
張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團
涉跟監賴清德長子 張婉瑩擁7豪宅身家逾千萬 財源哪來？

涉跟監賴清德長子 張婉瑩擁7豪宅身家逾千萬 財源哪來？

熱門新聞

父母把孩子名字加入聯名帳戶(joint bank account)不會產生贈與稅(gift tax)，但孩子如果從帳戶提款做為個人花用，國稅局就會認定屬於贈與行為。示意圖（美聯社）

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

2026-10-22 13:16
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

2026-10-23 11:18
紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

2026-10-21 11:31
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(路透)

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

2026-10-22 17:25
金柏莉．季伏爾（Kimberly Guilfoyle）。（美聯社）

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

2026-10-20 17:05
美國國防部23日公布第7批幽浮（UFO）相關檔案，揭露美國西部聯邦探員曾目擊一架大型三角形飛行器，先在空中懸停，再突然高速飛離，全程沒有發出任何聲音，也未見廢氣排放。（取材自war.gov/ufo）

美公布最新幽浮檔案：不明黑色三角飛行器 無聲爬升後高速飛離

2026-10-23 21:30

超人氣

更多 >
中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去

中國外送員閃婚美國幼教師 如今準備離婚 1原因走不下去
金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾

金正恩結束閃電訪中 分析：盼北京加速兌現承諾
演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲

演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲
資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了
資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關

資產超50萬元 退休後花錢卻過不了這關