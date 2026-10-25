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小熊維尼玩偶返英國？華府英國大使闢謠：它要留在紐約

記者胡玉立／綜合報導
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1998年時任紐約市長的朱利安尼戴著手套，在紐約公共圖書館手持有百年歷史的「小熊...
1998年時任紐約市長的朱利安尼戴著手套，在紐約公共圖書館手持有百年歷史的「小熊維尼」絨毛玩具。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

小熊維尼問世100年之際，外界傳出玩偶可能返英的說法，但英國駐華府大使館與紐約公共圖書館都表示，維尼和夥伴將繼續留在紐約。

全球知名經典童書角色「小熊維尼」(Winnie-the-Pooh)問世屆滿100年。華盛頓郵報上周報導有人提議將已長住紐約公共圖書館近40年的「小熊維尼」絨毛玩偶送回英國，英國駐華府大使館22日特別出面「闢謠」，澄清「小熊維尼」和它的絨毛朋友沒有打算搬家，將續留紐約。

英國作家米恩(A.A. Milne)筆下的童書「小熊維尼」於1926年10月14日首度出版，被視為20世紀最具影響力、最受全球喜愛的兒童文學之一。米恩的創作靈感來自兒子克里斯多福(Christopher Robin Milne)與他的泰迪熊。

米恩1921年在倫敦哈洛德百貨(Harrods department store)買下那隻泰迪熊，當作兒子的一歲生日禮物。幾十年後，同一隻泰迪熊和它的絨毛朋友到美國巡迴展覽；1987年，出版商達頓兒童圖書公司(Dutton Children's Books)將它們捐贈給紐約公共圖書館。

在「小熊維尼」經典童書出版百年之際，傳出這批絨毛玩具「可能搬家」的說法，英國駐美大使館特別在社群媒體發文道：「如果維尼想去英國走走，我們隨時歡迎；但我們深信，維尼和它的夥伴一定會被紐約公共圖書館照顧得好好的。」

紐約公共圖書館公關總監格雷斯(Melissa Grace)告訴美聯社，克里斯多福的童年玩具是該館享譽盛名的兒童文學館藏基石，館方已為這項周年紀念規畫了許多活動，其中包括贈送3000冊相關書籍在內，館方誠摯邀請民眾免費參觀相關展覽。

這並非「小熊維尼」絨毛玩具首次被人討論「搬家」情事。華郵上周報導，克里斯多福生前好友布蘭德雷斯(Gyles Brandreth)兩年前曾受英國王后卡蜜拉之託，前往紐約，試圖將小熊維尼帶回白金漢宮，但紐約公共圖書館無意這麼做。今年4月，卡蜜拉王后親自造訪紐約公共圖書館，她沒有試圖帶走小熊，反而送去一個新的「小荳」(Roo)棕色小袋鼠玩偶，加入館方收藏系列。

1990年代末期，當時英國工黨議員鄧伍迪(Gwyneth Dunwoody)曾在國會質詢文化大臣有無計畫促成這批藏品回歸。紐約州眾議員為此提出決議，譴責這種試圖帶走小熊的行為。時任美國聯邦眾議員洛伊(Nita Lowey)當時說道：「如果英國人以為他們能把維尼從紐約市帶走，就是腦子進了蜂蜜(異想天開)。」

英國王后卡蜜拉(中)今年4月在紐約市立圖書館朗讀「小熊維尼」故事時，旁邊櫥窗就放...
英國王后卡蜜拉(中)今年4月在紐約市立圖書館朗讀「小熊維尼」故事時，旁邊櫥窗就放著有百年歷史的小熊維尼絨毛玩具。(路透)

精華 FAQ

  • 因為華盛頓郵報報導有人提議把長住紐約公共圖書館近40年的小熊維尼玩偶送回英國，英國大使館因此在社群媒體發文闢謠，強調牠們沒有搬家計畫。

  • 玩偶目前由紐約公共圖書館收藏與照顧，館方表示它們是兒童文學館藏的重要基石，並會持續留在館內，配合百年紀念舉辦展覽與相關活動。

  • 曾有英國王后卡蜜拉委託友人試圖帶回維尼，但未成功；她今年4月造訪紐約時反而送去新的小荳玩偶。1990年代末也曾在英國國會與美國地方政壇引發討論。

華盛頓郵報 華府 大使館

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