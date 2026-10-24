「被遺忘的彩券」掉在腿上 馬里蘭州男抱回3萬美元獎金

兆彩彩券，非本文中獎的彩券。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 馬里蘭州一名男子把兆彩彩券忘在車內遮陽板，數周後掉落腿上才想起對獎，最終意外中得3萬美元，打算先存起來備用。

馬里蘭州 一名男子數周前購買了兆彩彩券 後，隨手將彩券塞進汽車遮陽板，之後完全忘記這回事。直到數周後加油時，彩券意外掉落在他腿上，他才想起該對獎，沒想到竟中了3萬美元獎金。他原本以為最多只會中600美元，得知中獎金額後又驚又喜，表示打算把獎金存起來，以備不時之需。

People雜誌報導，馬里蘭州彩券局表示，這名未具名男子10月初在馬里蘭州芒特艾里（Mount Airy）里奇賽德大道1610號的7-Eleven便利商店，購買一張兆彩彩券。

買完彩券後，男子隨手將彩券塞進汽車遮陽板，接著忙自己的事，很快便把彩券拋諸腦後。數周後，他開車前往加油站加油時，彩券竟意外掉到腿上，讓他重新想起這張被遺忘的彩券。

由於沒有抱太大期望，男子當時表示：「如果中了600美元，那也很棒。」不過，他還是拿起手機，透過馬里蘭州彩券局的應用程式立即核對號碼。

確認彩券號碼與開獎號碼中的5個數字有4個相符後，男子仍不確定自己究竟中了多少錢，於是決定回到當初購買彩券的7-Eleven，請店員協助確認。

沒想到，店員告訴他，他竟然中了3萬美元獎金，意外之財讓他喜出望外。

得知中獎消息後，男子立刻趕回家，向當時剛睡醒的室友報喜。室友回憶當時的反應時說：「我一下子就坐了起來。」

為了讓男子順利前往彩券局總部辦理相關事宜，室友還主動提出開車載他前往，讓他不必自己開車上高速公路。

談到這筆意外獎金，男子向彩券局表示，計畫「把錢存起來，以備不時之需」。不過，他也透露，可能會請室友吃頓飯，慶祝這次意外的好運。