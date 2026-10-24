美速食巨頭「周日不開門」80年 每年恐少賺40億 執行長曝原因

美國知名速食品牌Chick-fil-A周日固定不營業。(美聯社)

許多連鎖速食店全年無休，甚至24小時營業，但美國知名速食品牌Chick-fil-A卻反其道而行，80年來始終堅持周日公休。儘管每週少營業一天，Chick-fil-A在2025年的全美體系銷售額仍高達239億美元。究竟為何堅持這項傳統，又如何維持驚人業績？外媒揭露背後的經營理念與成功關鍵。

Chick-fil-A執行長安德魯凱西（Andrew Cathy）14日接受美國NBC《Today》節目專訪，談及公司長年實施的周日公休政策。當被問到是否曾計算過，每周少營業一天會損失多少銷售額時，他毫不猶豫地回答「從來沒有」。他表示，公司從來沒計算過，因為根本沒有考慮改變這項政策，強調「這對我們來說實在太重要了」。

安德魯是Chick-fil-A創辦人特魯特凱西（S. Truett Cathy）的孫子，2021年接替父親丹凱西（Dan Cathy），成為這間家族企業的執行長。他指出，能夠堅持周日公休，是家族企業才有的優勢，因為公司知道這項政策對員工有多重要。

1946年開始實施 周日公休傳統延續80年

Chick-fil-A週日不營業的傳統，可以追溯至品牌創立初期。根據公司說法，1946年，創辦人特魯特在美國喬治亞州黑普維爾（Hapeville）開設第一家餐廳時，就決定每逢周日公休。由於他過去在全年無休的餐廳工作，每週必須上班7天，因此希望自己與員工每週至少能有一天休息。安德魯表示，在1940年代，週日不營業是很普遍的事。

一週只營業6天 年銷售額仍達239億美元

儘管每週少營業一天，Chick-fil-A的業績依然持續成長。根據速食產業媒體《QSR Magazine》，Chick-fil-A在2025年全美體系銷售額達239億美元，較2024年的227億美元成長約5%，讓Chick-fil-A成為美國僅有的3家年銷售額突破200億美元的餐飲品牌之一。另外兩家分別是麥當勞與星巴克，但這兩個品牌的門市數量都遠多於Chick-fil-A，而且每周營業7天。

雖然安德魯從未計算過周日公休造成的營業額損失，但根據《Entrepreneur》2019年引述的分析師估計，Chick-fil-A每逢周日休息，當時每年至少損失12億美元的潛在銷售額。如果以2025年的銷售數據粗略推算，假設新增周日營業，且當天銷售表現與其他6天相同，那麼每年理論上可能增加將近40億美元的營業額。

報導也指出，實際情況未必如此。部分原本打算週日消費的顧客，可能已經改在週六或週一購買，因此增加一天營業，不一定能讓整體銷售額直接增加六分之一。此外，產業觀察人士長期認為，周日公休反而可能成為Chick-fil-A的特殊競爭優勢。

由於每週只營業六天已成為品牌特色，這種稀缺性反而可能促使消費者在其他幾天更積極上門消費。

員工每周末保證休一天 讓品牌與眾不同

除了經營理念，安德魯也強調，週日公休對第一線員工與加盟經營者具有重要意義。他表示，員工很珍惜每週都有一天固定休假的制度，因為這代表至少周末有一天不用上班。速食產業的排班通常涵蓋一週7天，因此Chick-fil-A能夠保證員工周日休息，也讓品牌在勞動市場上顯得與眾不同

這項制度也是Chick-fil-A加盟經營權如此搶手的原因之一。安德魯透露，公司每年約收到15萬份加盟經營者申請，但每年大約只開設150家新餐廳。

美速食巨頭「週日不開門」80年！每年恐少賺千億 執行長曝原因

TVBS新聞網