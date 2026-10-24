憂AI搶工作 民主黨參議員提擴大失業保險

民主黨籍資深成員魏登主導一項擴大失業保險計畫的草案，將現行的失業救濟金從領取最長26周，額外再獲得26周補助，以便學習新技能重返職場。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 面對AI可能引發大規模失業，民主黨參議員提出延長失業保險與強化安全網等方案，但相關法案多卡在國會，反映華府對AI衝擊的憂慮與分歧。

紐約時報23日報導，人工智慧 (AI)迅速崛起引發恐懼，擔心電腦有朝一日取代人類，導致數百萬美國勞工失業。最近幾個月裡，兩黨針對AI可能帶來就業衝擊紛紛提出法案，雖然因應措施各有不同，卻反映華府政壇日漸加重的憂慮，本周推出的最新草案是由參院財政委員會(Senate Finance Committee)民主黨 籍資深成員魏登(Ron Wyden)主導，重點在於擴大失業保險 計畫。

現行計畫提供的失業救濟金只涵蓋勞工原本工資的一部分，領取期限最長26周。

民主黨籍資深成員魏登主導一項擴大失業保險計畫的草案，將現行的失業救濟金從領取最長26周，額外再獲得26周補助，以便學習新技能重返職場。(路透)

根據魏登等民主黨參議員提案，失業勞工可以額外再獲得26周補助，以便學習新技能重返職場。

草案當中還包括聯邦社會安全網計畫的重大升級。報導指出，社會安全網在新冠疫情期間明顯出現壓力，問題迄今基本上並未解決。

魏登表示，隨著人工智慧發展，解決社會安全網缺陷變得越來越迫切，國家必須準備妥當以因應「美國史上最大規模的經濟衝擊之一」。

他說：「如果沒做好準備就是失職，因為我們目前便置身於許多公民真實感受到AI失業潮的隱憂當中。」

報導分析，人工智慧的到來對華府政壇帶來重大的政治考驗，決策者面臨意見分歧，除非面臨危急關頭，否則通常行動緩慢。

華府腳步緩慢與矽谷迅速發展形成強烈對比，不少矽谷科技圈人士認為，人工智慧可能帶來快速且劇烈的經濟動盪。

最近幾個月裡，兩黨國會議員紛紛針對AI可能帶來就業衝擊紛紛提出法案，卻反映華府政壇日漸加重的憂慮。示意圖。(路透)

Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)便指出，人工智慧恐將顛覆數百萬勞工的生活。

民主黨亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)提案對科技巨頭獲利課稅，用來成立新的聯邦信託基金，為失業勞工提供救濟金與培訓預算。

另一項由共和黨密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)與民主黨維吉尼亞州聯邦參議員華納(Mark Warner)聯合提出的法案，要求企業對於AI相關裁員決策必須進行更完整的通報。

報導指出，霍利與華納的聯合提案雖然獲得兩黨支持，卻與其他類似提案一樣在國會山莊陷入停滯，共和黨基本上跟隨川普總統立場，對人工智慧採取「不干預」態度。