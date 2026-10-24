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68年前聯邦彈簧刀禁令 法院判違憲

編譯盧炯燊／綜合報導
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圖為紐約市警局在一起校園鬥毆事件中查獲的彈簧刀。聯邦上訴法院日前裁定，1958年...
圖為紐約市警局在一起校園鬥毆事件中查獲的彈簧刀。聯邦上訴法院日前裁定，1958年通過的禁止跨州製造及銷售彈簧刀法律違憲。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國第五巡迴法院認定，禁止跨州製造與銷售彈簧刀的聯邦法不符歷史傳統，因而違憲，案件並將發回下級法院繼續處理。

一項早於1958年起實施，禁止跨州製造及銷售彈簧刀的聯邦法律，遭聯邦上訴法院裁定違憲。

綜合路透等報導，這個68年前名為「聯邦彈簧刀法」(Federal Switchblade Act) 的法律1958年實施時，目的是防止青少年取得彈簧刀引發治安問題，但一個名為「刀權」(Knife Rights) 的組織，聯同相關人士及零售商等，早前在德州提起訴訟，在遭駁回後提出上訴。

設於紐奧良的第五巡迴法院，由三名法官組成的合議庭21日裁定，最高法院2022年針對槍枝限制作出的里程碑判決，即現代武器限制必須符合美國歷史與武器監管傳統，「聯邦彈簧刀法」所規範的刀器同樣適用這個原則。

由法官埃爾羅德(Jennifer Walker Elrod)撰寫的判決書指出，國會1958年立法時，目的是防止青少年取得這類彈簧刀，然而這項禁令與18世紀美國建國初期監管武器的方式已經不一致。

判詞指出，「刀具在人類歷史上，包括美國建國初期一直用於自衛」，彈簧刀也不例外，是屬於「武器」，根據憲法第二修正案，人們有權出於自衛目的持有此類武器。

判詞又說，由於管制彈簧刀須符合歷史傳統，但司法部未能舉出足夠的歷史先例說明，因此這個聯邦法律是違反憲法第二修正案所保障的持有武器權利。

「刀權」組織發聲明表示，第五巡迴法院的有關裁決，是認可了他們多年來的主張，即憲法第二修正案所保護的不僅僅是槍枝，也包括至常見的自動開合刀具。

不過「刀權」另一要求，即不能限制在美國領土及原住民部族土地上製造、銷售持有此類刀具，均遭合議庭駁回。

川普政府一直以來積極挑戰槍枝管制法律，但司法部在本案中卻為聯邦彈簧刀禁令辯護，主張該法符合限制危險及非常見武器的歷史傳統。司法部至今尚未回應有關裁決。

上訴庭作出裁決後，此案將發回下級法院繼續處理。

精華 FAQ

  • 法院依據最高法院2022年有關槍枝限制的標準，認為彈簧刀管制也須符合美國歷史與武器監管傳統；司法部未能提出足夠先例支持禁令，因此違反第二修正案。

  • 名為「聯邦彈簧刀法」的規定於1958年實施，主要目的是防止青少年取得彈簧刀，避免引發治安問題，並禁止跨州製造及銷售這類刀具。

  • 「刀權」表示，判決證實第二修正案保護的不只槍枝，也包括常見的自動開合刀具；不過，法院仍駁回其要求禁止限制在美國領土及原住民部族土地上的主張。

司法部 德州 零售商

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