俄州小學槍案 英雄家長：更早擊斃槍手 可救更多人

俄勒岡州銀軌小學槍擊事件中，制伏兇手的36歲家長賈曼科首度接受媒體專訪，談到當天未能挽救更多生命，仍不禁感傷。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 俄勒岡州小學槍案中，家長賈曼科開槍擊斃持霰彈槍的少年槍手，救下更多人後被譽為英雄，但他強調不願讓事件被政治化。

俄勒岡州 本德市(Bend)銀軌小學(Silver Rail Elementary School)上周發生的嚴重槍擊 事件中，36歲家長賈曼科(Kaylub Giamanco)及時將行兇少年槍手當場擊斃，阻止了更多傷亡，這位木匠事後被稱為「英雄父親」，就連川普 總統也稱他是「偉大英雄」。

悲劇發生一周後，賈曼科首度接受俄勒岡公共廣播電台(OPB)獨家專訪，講述了事發經過及之後的心路歷程，當天一連串漫不經心、看似無關緊要的決定，結果將他捲進一場事後受到全國關注的行動中。

賈曼科表示，當天他臨時決定回家跟太太一起吃中飯，順便處理一些雜事，開車路經兩個女兒就讀的小學時，看到一名少年攜帶霰彈槍闖入校內，覺得事有蹊蹺於是尾隨而入，隨即聽到一間教室傳來孩子們的呼救，看到一名老師正與槍手搏鬥，於是不假思索拔出手槍向對方開火，對方倒下後又補了兩槍，確保他不會再射殺其他人。

賈曼科說，「槍聲響起的那一刻，孩子們正失去生命，我必須在瞬間做出決定」。他事後一遍遍回想那天發生的一切，不禁思忖是否能更早阻止槍手，挽救更多生命。

俄勒岡州州長柯特克(Tina Kotek)、警察局長克蘭茨(Mike Krantz)等事後紛紛稱讚他的英勇行徑。

賈曼科說本想低調，只想好好睡一覺。然而在接下來的一周，一家人被記者的電話和敲門聲淹沒，連川普也稱讚他是「力挽狂瀾的偉大英雄」，一些政治團體希望他能為他們代言。

他被推到了聚光燈下，甚至捲入了政治與槍枝管制的辯論，尤其在期中選舉即將舉行的時候。

這位父親向OPB說，自己是一名無黨派獨立人士，不想被任何人指責或利用，「我教導我的孩子們，我們要愛所有人，要接納所有人，不想把這件事政治化。」

一直以來，攜帶槍枝的平民制止大規模槍擊事件極為罕見，自2000年以來全美發生的600多起大規模槍擊事件裡，這種情況只有幾十例。然而自從賈曼科擊斃兇手後，申請槍枝許可的數字大幅上升。

賈科曼強調，應該感激那位不顧生死與槍手搏鬥的老師，正是她給了他機會，得以在不犧自己的情況下開槍，可是至今他仍不知道她的姓名。