2前FBI官員「自首」 查杭特拜登筆電案說謊

前總統拜登(右)次子杭特·拜登(左)曾於2020年大選時爆出筆電風波，被指涉及海外的商業往來電郵。(路透檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 兩名前FBI官員因2023年就杭特拜登筆電案向國會作證不實，遭司法部以罕見刑事控告起訴，案件再度引發選前政治爭議。

兩名曾參與調查前總統拜登 次子杭特·拜登(Hunter Biden)筆記型電腦案的前聯邦調查局(FBI )官員，23日被司法部 指控涉嫌就該案向國會說謊，以「刑事控告」(criminal complaint)形式提起訴訟。這是司法部搶在期中選舉前，提出的最新一起政治色彩訟案。

前總統拜登次子杭特·拜登曾於2020年大選時爆出筆電風波，被指涉及海外的商業往來電郵。(美聯社檔案照)

辯方律師和承審法官均指出，司法部透過「刑事控告」對前FBI員工涉及的陳年舊事提告做法「非常罕見」；通常，檢察官只在有迫切需要，例如構成危險或有潛逃風險須將某人拘留時，才會採取這種起訴方式；這也是為何檢方尚未將此案提交大陪審團尋求正式起訴。

兩名被告、前FBI官員弗洛里斯(Nikki Floris)和貝納維德斯(Bradley Benavides)，都是現已解散的特別工作小組主管；當年該小組為了調查外國干預選舉而成立。起訴書指出，兩人2023年向國會作證時，淡化了他們對該筆電的直接了解以及在相關調查中的參與程度。兩人已為此案向當局自首，並在華府聯邦法院首次出庭。聯邦治安法官法魯基(Zia Faruqui)敲定27日舉行初步聽證。

FBI前副助理局長弗洛里斯，遭司法部指控涉嫌在杭特拜登筆電調查案中對國會說謊。(美聯社)

辯護律師稱弗洛里斯為國服務近20年，是位「愛國者」，「如今，司法部僅憑政客一面之詞，就錯誤指控她犯罪」；「事隔多年，政府選在選舉前提出這些荒謬指控，絕非巧合。」

美聯社報導，杭特拜登筆電案是段在2020年總統大選最後幾周引發軒然大波的複雜往事；當年10月，共和黨人指稱，該筆電資料包括涉及杭特拜登海外的商業往來電郵，FBI在認定電腦內資料真實可靠、並非俄羅斯假訊息產物後，並未向公眾如實披露相關結論。

那場大選最後由拜登擊敗尋求連任的川普。如今司法部在期中選舉迫近時舊案重提，試圖延續國會共和黨人對於FBI處理該筆電案的不滿。

不過，時任國家情報總監拉特克利夫(John Ratcliffe)曾就該案致函國會表示，沒有證據顯示外國勢力與杭特拜登筆電有關；時任FBI局長雷伊(Chris Wray)也支持該評估。現任FBI局長帕特爾(Kash Patel)正在進行廣泛「溯往」審查。