FTC調查消費者投訴 中國電商希音億元和解

中國快時尚電商巨頭希音遭投訴發貨延遲等，聯邦貿易委員會調查後，希音同意支付1億元與和解。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 希音因消費者投訴配送延遲遭FTC調查，並同意支付1億元和解；同時在美歐面臨監管、稅務與關稅壓力，營運與成長都受衝擊。

中國快時尚電商 巨頭希音(Shein )遭顧客抱怨發貨延遲並提出其他投訴，聯邦貿易委員會(FTC)對此展開調查，知情人士23日透露，該公司同意支付1億元與FTC和解，終結調查。

這筆和解金相當於希音公司第二季獲利的44%；該公司先前已在歐美兩地遭監管和稅務機關嚴厲打擊，導致成長放緩。

希音在中國設立，總部位於新加坡。該公司聲明，已與FTC達成建設性結論，很快將公布更多資訊。FTC發言人拒絕置評。

希音公司在香港 股市公開上市而於7月提交IPO文件，當時在文件中警告，美國調查可能導致巨額罰款。

FTC紀錄顯示，2020年1月至2026年6月間，消費者針對希音的電商平台提出1萬2000多起投訴、涉及金額超過1100萬元。

部分投訴與配送有關，消費者向FTC、商業改進局(Better Business Bureau, BBB)反映，他們從未收到Shein網站上標記為已送達的包裹，而且客服未能解決問題。

Shein網站除銷售自有品牌服裝，也為第三方賣家提供平台，商品種類包括玩具、家用電器、乃至於家居裝飾等等。

除了面臨美國調查，歐盟加徵關稅更讓希音公司雪上加霜。歐盟對低價值電商包裹徵收3歐元關稅對希音的歐盟業務造成大打擊，該公司股價已較9月1日上市價格下跌22%；不僅如此，歐盟預訂11月1日起針對每個包裹加收2歐元手續費、單一包裹總通關費達5歐元。

希音過去以商品超低價著稱，曾銷售5元洋裝、10元牛仔褲，如今隨著美國和歐洲先後課關稅，該公司被迫提高商品售價。

希音執行長徐仰天(Sky Xu)9月表示，該公司將開發更多高價品牌以提升獲利能力。

希音目前仍因銷售非法產品而接受歐盟委員會(European Commission)調查；去年還因為不當使用cookies而遭法國資料保護機構課處1.5億歐元(約1.68億美元)罰款。

FTC過去也曾針對配送問題對線上零售商採取行動。2020年，美國公司Fashion Nova未能履行配送承諾、以禮卡代替退款，被罰款930萬元；洞洞鞋品牌 Crocs旗下的Hey Dude也因未能及時通知客戶配送延遲並壓制負評，2023年被罰款195萬元。