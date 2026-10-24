聯合健保、Humana護利潤 取消部分紅藍卡優勢計畫

聯合健保公司(UnitedHealthcare)與Humana公司，取消紅藍卡「優勢計畫」等項目，影響近百萬人。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 聯合健保與Humana因醫療成本攀升與獲利壓力，陸續取消部分紅藍卡優勢計畫，受影響近百萬人，顯示保險業正轉向縮減福利與提高自付費。

全美兩家以老人為主要顧客的私營健保 業者，聯合健保公司(UnitedHealthcare)與Humana公司，為確保營業獲利，取消「紅藍卡 優勢計畫」(Medicare Advantage plans，亦稱紅藍卡C部分)等項目，影響近百萬人。

數位媒體Healthcare Brew報導稱，這兩大健保公司針對利潤較低的地區終止特定計畫。

根據公司報告，這一波的調整重點是終止看診自由度高且不需轉診、有靈活醫生網絡的「優選醫療機構組織」(Preferred Provider Organization, PPO)計畫，保險 範圍也不再涵蓋低獲利地區。

聯合健保集團(UnitedHealth Group)發言人豪斯曼(Eric Hausman)證實，約39萬會員將失去既有健保計畫；由於醫療服務使用量激增、醫療成本不斷上漲，該公司措手不及，2025年股價應聲下跌。

據財星雜誌(Fortune)報導，Humana財務長梅萊特(Celeste Mellet)在7月財務電話會議上表示， 一項紅藍卡健保計畫明年將終止，目前約60萬人投保，佔該公司720萬紅藍卡會員總數的8%。

業內專家說，保險公司終止一項計畫時，最終目標是想促使顧客離開或轉投福利較少、保險公司成本較低的其他保險計畫。

梅萊特指出，Humana的策略是取消低利潤計畫、保留高利潤計畫，而非普遍削減所有計畫的保險範圍。

保險業者為因應近期醫療服務使用和成本激增，正在提高患者自付費用、限制患者可選醫生、減少額外福利。

健康顧問公司HealthScape Advisors資深合夥人萊維(Alexis Levy)說，老年人或許可繼續使用同一家保險公司，但獲得的保障等級恐怕不如以往，此外，若干大保險公司縮減牙科保險覆蓋範圍、提高患者自付費，例如 Clover將會員自付費上限提高1144元，在大保險公司漲幅最大。

過去全美約400萬老人另外購買處方藥保險，每月無需額外付保費，如今，處方藥零費用保險計畫逐漸消失，幾乎所有人未來都必須每月付處方藥保費。不僅如此，保險公司長期以來為吸引客戶而提供零月費選項，如今再也沒有零月費選項，就算有，福利也大幅縮水。