我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特使稱美國可能最快周末攻伊朗 川普：我一無所知

MLB／世界大賽G1釀酒人3：2險勝光芒 拚隊史首冠跨出第一步

聯合健保、Humana護利潤 取消部分紅藍卡優勢計畫

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯合健保公司(UnitedHealthcare)與Humana公司，取消紅藍卡「...
聯合健保公司(UnitedHealthcare)與Humana公司，取消紅藍卡「優勢計畫」等項目，影響近百萬人。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

聯合健保與Humana因醫療成本攀升與獲利壓力，陸續取消部分紅藍卡優勢計畫，受影響近百萬人，顯示保險業正轉向縮減福利與提高自付費。

全美兩家以老人為主要顧客的私營健保業者，聯合健保公司(UnitedHealthcare)與Humana公司，為確保營業獲利，取消「紅藍卡優勢計畫」(Medicare Advantage plans，亦稱紅藍卡C部分)等項目，影響近百萬人。

數位媒體Healthcare Brew報導稱，這兩大健保公司針對利潤較低的地區終止特定計畫。

根據公司報告，這一波的調整重點是終止看診自由度高且不需轉診、有靈活醫生網絡的「優選醫療機構組織」(Preferred Provider Organization, PPO)計畫，保險範圍也不再涵蓋低獲利地區。

聯合健保集團(UnitedHealth Group)發言人豪斯曼(Eric Hausman)證實，約39萬會員將失去既有健保計畫；由於醫療服務使用量激增、醫療成本不斷上漲，該公司措手不及，2025年股價應聲下跌。

據財星雜誌(Fortune)報導，Humana財務長梅萊特(Celeste Mellet)在7月財務電話會議上表示， 一項紅藍卡健保計畫明年將終止，目前約60萬人投保，佔該公司720萬紅藍卡會員總數的8%。

業內專家說，保險公司終止一項計畫時，最終目標是想促使顧客離開或轉投福利較少、保險公司成本較低的其他保險計畫。

梅萊特指出，Humana的策略是取消低利潤計畫、保留高利潤計畫，而非普遍削減所有計畫的保險範圍。

保險業者為因應近期醫療服務使用和成本激增，正在提高患者自付費用、限制患者可選醫生、減少額外福利。

健康顧問公司HealthScape Advisors資深合夥人萊維(Alexis Levy)說，老年人或許可繼續使用同一家保險公司，但獲得的保障等級恐怕不如以往，此外，若干大保險公司縮減牙科保險覆蓋範圍、提高患者自付費，例如 Clover將會員自付費上限提高1144元，在大保險公司漲幅最大。

過去全美約400萬老人另外購買處方藥保險，每月無需額外付保費，如今，處方藥零費用保險計畫逐漸消失，幾乎所有人未來都必須每月付處方藥保費。不僅如此，保險公司長期以來為吸引客戶而提供零月費選項，如今再也沒有零月費選項，就算有，福利也大幅縮水。

精華 FAQ

  • 兩家公司主要是為了維持獲利，並因醫療服務使用量暴增與成本持續上升而調整產品組合，優先砍掉利潤較低的計畫，避免虧損擴大。

  • 被終止的多是PPO等看診彈性高、免轉診且醫師選擇較多的方案，且保險範圍會退出低獲利地區，合計約有近百萬會員受到影響。

  • 保戶可能仍留在同一家保險公司，但保障水準會下降，自付費可能提高、可選醫生變少，牙科與處方藥等額外福利也可能縮水。

紅藍卡 保險 健保

上一則

疫苗問世 致命黑色素瘤死亡風險降4成

下一則

FTC調查消費者投訴 中國電商希音億元和解

延伸閱讀

佳信健保服務：審視醫療保險計畫三關鍵

佳信健保服務：審視醫療保險計畫三關鍵
紅藍卡開放登記至12月7日 明年起D部分補貼取消、新藥價談判上路

紅藍卡開放登記至12月7日 明年起D部分補貼取消、新藥價談判上路
銀髮樂齡展攤位/聯合健康保險 提供紅藍卡計畫選擇

銀髮樂齡展攤位/聯合健康保險 提供紅藍卡計畫選擇
年度健保投保期將展開 專家籲勿忽略健保公司通知

年度健保投保期將展開 專家籲勿忽略健保公司通知

熱門新聞

父母把孩子名字加入聯名帳戶(joint bank account)不會產生贈與稅(gift tax)，但孩子如果從帳戶提款做為個人花用，國稅局就會認定屬於贈與行為。示意圖（美聯社）

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

2026-10-22 13:16
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

2026-10-23 11:18
紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

2026-10-21 11:31
明尼蘇達州民主黨籍聯邦眾議員歐瑪。(路透)

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

2026-10-22 17:25
金柏莉．季伏爾（Kimberly Guilfoyle）。（美聯社）

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

2026-10-20 17:05
馬斯克明年將為所有在美國兒童發放一股太空探索科技公司(SpaceX)股票。（路透檔案照）

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份

2026-10-19 08:49

超人氣

更多 >
鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼
神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬

神探骨灰一半留美⋯李昌鈺安葬揚州 遺孀淚別：等我18年 跟你合葬
美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日

美公民入境也遭查電子設備 亞裔婦返美手機被扣數日
接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人

接班人只撐5天 白宮前發言人李維特直指不適任 願幫川普找新人
「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷

「誰會做這樣的事？」紐約90歲王教授地鐵1句話惹禍 遭猛推摔成重傷