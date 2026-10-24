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疫苗問世 致命黑色素瘤死亡風險降4成

編譯陳韻涵／綜合報導
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莫德納與默克藥廠一款苗，在第三期臨床試驗中讓黑色素瘤復發或死亡風險降低42%。(...
莫德納與默克藥廠一款苗，在第三期臨床試驗中讓黑色素瘤復發或死亡風險降低42%。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

莫德納與默克的客製化mRNA癌症疫苗在黑色素瘤第三期試驗中，顯示可將復發或死亡風險降低42%，並已準備申請FDA核准。

藥廠莫德納(Moderna)與默克(Merck)一款突破性信使核糖核酸(mRNA)癌症疫苗，在第三期臨床試驗中讓黑色素瘤復發或死亡風險降低42%。

華盛頓郵報報導，「intismeran autogene」藥物針對每位病患腫瘤的基因特徵客製化打造，採用與新冠肺炎(Covid)疫苗相同的mRNA平台，並與現有免疫療法藥物併用以提高療效。

比起標準治療，intismeran autogene能降低黑色素瘤復發或死亡的風險達42%，並降低癌細胞擴散至身體其他部位或致死的風險約38%。

整體存活率數據通常需較長時間評估，尚無定論，但研究人員觀察到「有利的趨勢」，至於新藥的副作用與先前研究一致，包括疲倦、發冷及注射部位疼痛等。

專注研發癌症療法的非營利機構「帕克研究所」(Parker Institute)執行長納德森(Karen Knudsen)表示，「聽起來非常正向。」

莫德納執行長班塞爾(Stéphane Bancel)發布聲明表示，「這些結果強化我們的信念，即mRNA有潛力從根本改變我們治療癌症的方式。」

這項完整數據原訂24日在西班牙馬德里舉行的歐洲腫瘤內科學會(European Society for Medical Oncology, ESMO)年會上公布，但消息於22日意外走漏。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，intismeran autogene實驗數據提前曝光，讓莫德納股價當天下跌約25%；部分分析師認為，市場的期待太高，而非數據有問題。

紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Health)波爾穆特癌症中心(Perlmutter Cancer Center)臨床研究副主任、試驗主要研究者珍妮絲．梅納特(Janice Mehnert)形容，這是「首創技術」(first in class technology)。

黑色素瘤是最致命的皮膚癌，國家癌症研究所(National Cancer Institute)估計，今年新增的黑色素瘤病例將超過10萬例，且腫瘤切除後經常會復發，而這款疫苗即適用已切除腫瘤的對象。

莫德納與默克表示，正與監管機關接洽，希望「盡快」向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)申請核准。

精華 FAQ

  • 試驗結果顯示，與標準治療相比，intismeran autogene可將黑色素瘤復發或死亡風險降低42%，並使癌細胞擴散到其他部位或致死的風險約下降38%。

  • 這款疫苗採用與Covid疫苗相同的mRNA平台，並依每位病患腫瘤的基因特徵客製化製作，且與既有免疫療法藥物併用，以提升整體治療效果。

  • 現有數據顯示副作用與先前研究一致，主要包括疲倦、發冷和注射部位疼痛；莫德納與默克則表示，正與監管機關接洽，盼盡快向FDA申請核准。

疫苗 莫德納 華盛頓郵報

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