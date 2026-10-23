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美公布最新幽浮檔案：不明黑色三角飛行器 無聲爬升後高速飛離

編譯周辰陽／即時報導
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美國國防部23日公布第7批幽浮（UFO）相關檔案，揭露美國西部聯邦探員曾目擊一架...
美國國防部23日公布第7批幽浮（UFO）相關檔案，揭露美國西部聯邦探員曾目擊一架大型三角形飛行器，先在空中懸停，再突然高速飛離，全程沒有發出任何聲音，也未見廢氣排放。（取材自war.gov/ufo）

AI摘要

文章摘要整理：

美國國防部公布第7批幽浮檔案，揭露西部探員目擊一架無聲、無廢氣的黑色三角飛行器，先懸停再高速飛離，AARO認為值得進一步調查。

美國國防部23日公布第7批幽浮（UFO）相關檔案，共28份PDF文件。其中揭露，美國西部聯邦探員今年曾目擊一架大型三角形飛行器，先在空中懸停，再突然高速飛離，全程沒有發出任何聲音，也未見廢氣排放。

CBS新聞報導，這起目擊事件發生在6月，地點位於美國西部一處位置未公開的「國家安全設施」附近。相關細節記載於兩份文件，一份是五角大廈「全領域異常現象解析辦公室」（All-domain Anomaly Resolution Office，AARO）的備忘錄，記錄調查人員對探員的事後訪談；另一份是探員提交給聯邦調查局（FBI）的簽名聲明。

探員表示，他們接獲附近第3名探員提醒後，立即調整位置觀察，隨後在西方數英里外的山脊線上方發現飛行器，當時天空仍有日落後的餘光。

FBI文件附有現場及飛行器的示意圖。探員在聲明中表示：「我們開始觀察西方地平線，幾乎立刻就看見一個相當大的深黑色三角形物體，表面不反光，外形很像三角翼無人機。我們估計，這個物體的翼展約2.7至4.6公尺，前後長度約1.8至2.7公尺，厚度約0.3至0.6公尺。」

AARO報告指出：「這架不明飛行器在山脊線正上方緩慢、平穩地垂直上升約61至91公尺，全程保持固定姿態，沒有傾斜、搖擺或晃動。霧面黑色外表不反光，整體輪廓沒有明顯特徵。」

調查人員指出，飛行器上升時「完全沒有發出任何聲音」。探員也告訴FBI，透過紅外線瞄準鏡觀察，飛行器「看起來比周圍環境溫度更高，整個機體的熱特徵完全一致，也看不到任何廢氣排放」。

根據AARO的事後訪談紀錄，飛行器升空後突然停止移動，在空中懸停約20秒，隨後以「可與軍用戰鬥機相比」的速度飛離。探員短短幾秒內就失去它的蹤影。備忘錄指出：「高速飛行期間依然完全無聲，也沒有觀察到撞擊痕跡、煙霧、灰塵或任何物理擾動。隔天早上，調查人員勘查峽谷排水區，未發現殘骸、地面受損痕跡或植被受損。」

五角大廈表示，AARO認為這起事件「值得進一步調查，因為據報告所述，這個現象的外形特徵與運動方式，和美國西部其他通報事件高度吻合」。

精華 FAQ

  • 美國國防部這次公布的是第7批幽浮相關檔案，共包含28份PDF文件，內容涵蓋多起目擊紀錄與調查資料，其中最受關注的是西部探員目擊黑色三角飛行器的事件。

  • 探員描述它是深黑色、表面不反光的三角形物體，外形接近三角翼無人機，先在山脊上方垂直上升約61至91公尺，懸停約20秒後，再以戰機般速度無聲飛離。

  • AARO指出，這架飛行器的外形特徵、無聲移動方式與運動模式，和美國西部其他通報事件高度吻合；加上現場未發現殘骸、地面損傷或煙霧，因此認為需要進一步釐清。

五角大廈 國防部

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