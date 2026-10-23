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「付不起醫療費」密西根80歲爺爺肺癌術後不到1周 當披薩外送員籌錢

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密西根一名80歲爺爺稱社會安全福利金不足以支付醫療開銷，癌症術後被迫重返職場。(...
密西根一名80歲爺爺稱社會安全福利金不足以支付醫療開銷，癌症術後被迫重返職場。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

密西根州80歲的喬治麥卡錫肺癌手術後不到1周，因付不起醫療費仍回到披薩店外送工作，家人與同事已發起募款盼協助他休養治療。

密西根州一名80歲罹患肺癌的爺爺，因無力負擔醫療費用，在剛接受肺部腫瘤切除手術不到一周，不得不回到職場當披薩外送員。他的家人與同事得知後發起募款，希望協助他支付治療費用，讓他不必再為生活開銷奔波，能安心休養。

來自密西根州羅斯維爾市（Roseville）的喬治麥卡錫（George McCarthy）接受底特律WXYZ-TV訪問時坦言，自己別無選擇，只能繼續工作。「我必須這麼做才能活下去。」

麥卡錫在Jet's Pizza工作，負責外送披薩。他表示，社會安全福利金不足以支付醫療開銷，而醫療保險Medicare也無法涵蓋所有費用，沉重的帳單讓他難以喘息。

他的經理安東尼博希安（Anthony Boschian）表示，店裡所有人都很喜歡麥卡錫，員工也決定伸出援手，預計11月3日舉辦募款活動，希望減輕他的經濟壓力。

麥卡錫的孫女艾希莉拉法塔（Ashley Lafata）則對爺爺術後迅速復工感到心疼。她回憶，得知爺爺剛切除腫瘤就準備回去工作時，曾問他是否不想多休息一陣子、好好養病，但爺爺的回答仍是：「我得工作。」

她表示，看到爺爺明明需要休養，卻因經濟壓力不得不繼續工作，讓她每天都感到難受。

麥卡錫多年來飽受疾病困擾，曾罹患攝護腺癌及腎癌，癌症後來更轉移至肺部。他在2020年也曾經歷心臟病發作，至今每天仍飽受呼吸急促之苦。

為了協助他支付治療費用，家人與同事透過募款平台發起「幫助對抗肺癌」募款活動。募款頁面指出，麥卡錫儘管年事已高、身體狀況日益惡化，仍持續工作，原因只是他負擔不起退休生活。

募款頁面寫道：「他不應該被迫在照顧健康與負擔基本生活開銷之間做出選擇。80歲的他值得有機會好好休息、專心接受治療，並與愛他的人相伴，而不是繼續擔心要如何支付帳單。」

面對身體與經濟上的雙重壓力，麥卡錫仍感謝家人的支持。他說：「我有一個很棒的家庭，這就是讓我繼續撐下去的力量。」

精華 FAQ

  • 因為他無力負擔持續增加的醫療與生活開銷，社會安全福利金與Medicare都不夠用，只能靠繼續工作支付帳單，他自己也說「我必須這麼做才能活下去」。

  • 麥卡錫在Jet's Pizza擔任披薩外送員。得知他術後仍得上班後，經理、同事與家人都很心疼，並計畫在11月3日舉辦募款活動，協助他減輕經濟壓力。

  • 他不僅罹患肺癌，過去還曾得過攝護腺癌與腎癌，癌症也曾轉移到肺部，且在2020年心臟病發作後仍有呼吸急促問題，身體早已十分脆弱。

醫療保險 腫瘤 麥卡錫

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