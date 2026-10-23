川普前兒媳確診乳癌半年 宣布「抗癌成功」母女相擁

川普前兒媳凡妮莎．川普（Vanessa Trump）。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普前媳婦凡妮莎宣布乳癌治療後檢查正常、抗癌成功，女兒凱伊也透過影片分享母親病程，呼籲大眾重視乳癌預防與早期診斷。

美國總統川普 的前媳婦凡妮莎川普（Vanessa Trump）10月23日宣布抗癌成功。48歲的凡妮莎今年春天確診乳癌 ，經歷手術及後續治療後，終於迎來好消息。女兒凱伊（Kai Trump）也陪伴母親走過抗癌歷程，並透過影片分享母親的經歷，呼籲大眾重視乳癌預防與早期發現。

凱伊在為10月乳癌防治宣導月製作的Instagram影片中表示：「我媽媽4月被診斷出乳癌，所以我們想分享她的故事，包括她如何確診，以及如何克服這段經歷。」

影片中，醫師妮可（Nicole Saphier）先簡短介紹乳癌相關資訊，隨後凡妮莎出現在畫面中，宣布檢查結果令人安心。她說：「檢查結果一切正常，我終於沒有癌症了。」說完後，母女倆相擁，分享這個令人欣慰的時刻。

▲ 影片來源：instagram＠kaitrump（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

凡妮莎是川普長子小川普 （Donald Trump Jr.）的前妻，兩人育有5名子女；她的現任男友是職業高爾夫球選手老虎伍茲（Tiger Woods）。

凡妮莎今年5月公開透露自己確診乳癌，當時表示正在與醫療團隊共同制定治療計畫，並已接受相關手術。她說，自己會保持專注與希望，也感謝家人、孩子及親近的人給予支持。

6月，凡妮莎再度發布聲明，表示自己正在手術後恢復，並準備進入下一階段治療。如今她宣布檢查結果正常，為這段抗癌歷程帶來好消息。

凱伊過去也曾談及母親生病後，母女相處時間增加的經歷。今年8月，她接受福斯新聞網訪問時表示，自己很幸運能在暑假期間花更多時間陪伴母親，也陪她接受治療。

「這算是因禍得福，因為我能多花一些時間陪媽媽，而這些時間原本可能都會拿去打高爾夫球。」凱伊說，母女倆在她上大學前，得以一起度過更多日常時光，讓她格外珍惜。