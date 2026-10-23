打造狗版「美國隊長」 Warhound募資2億美元培育基因強化軍犬

新創公司Warhound計畫培育基因強化的軍犬。圖為一名美軍士兵2019年在51區牽著一隻軍犬。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： Warhound在Palmer Luckey與Ben Lamm構想下募得2億美元，欲在美國培育經基因強化的軍犬，並結合裝甲與模控科技提升戰力。

德州 新創公司Warhound募得2億美元，計畫透過複製和基因編輯，在美國培育軍犬，並配備先進科技，為美軍增添戰場優勢。投資人包括紅杉資本，以及「女股神」伍德旗下的方舟投資（ARK Invest）。

Warhound由國防科技業者安杜里爾（Anduril）共同創辦人拉奇（Palmer Luckey）和軟體創業家藍姆（Ben Lamm）共同構思。Warhound說，將在美國培育「經基因強化的工作犬」，並配備先進科技，使牠們具備「戰場情境感知能力」。

英國金融時報引述知情人士報導，這輪募資完成後，Warhound估值為12億美元。

藍姆和拉奇在18個月前構思這項計畫。他形容，這是「狗狗版的美國隊長計畫，也能解決影響這些犬隻福利的實際問題」。

這家構想大膽的新創公司，吸引矽谷和其他地區多家知名投資機構，包括紅杉資本、Lux Capital、富蘭克林坦伯頓，以及In-Q-Tel。In-Q-Tel由中央情報局（CIA）創立，投資技術可直接用於情報和國安工作的早期科技公司。

藍姆創辦的Colossal Biosciences從事物種保育、動物複製和「滅絕物種復育」。該公司說，所謂「滅絕物種復育」，就是運用先進基因編輯技術，重建已滅絕大型動物的DNA，並聲稱正設法「讓長毛象復活」。

Warhound將運用Colossal的技術，複製和基因編輯工作犬。藍姆說，這不僅能提升工作能力，對動物也更人道。目前很多工作犬無法通過訓練。

將出任Warhound董事的藍姆說：「我們的想法是，挑出最優秀的犬隻，將牠們的生物檢體存入資料庫，再加以複製……除了複製，能不能透過基因編輯，延長壽命、提升工作能力？這對犬隻，以及和牠們一起工作的消防員、警察或軍人，都更有益。」

安杜里爾是美國最受矚目的國防科技新創公司，生產自主無人機、潛航器和其他軍用載具，將為犬隻開發防護裝甲和「模控技術」（cybernetics），提升牠們的工作能力。

拉奇說：「人類最好的朋友，值得擁有人類最好的科技。」他不會持有Warhound股權，也不參與日常經營。

Warhound將由史匹克（David Spirk）掌舵。他曾服役於美國陸戰隊，擔任國防 部首任資料長，以及Palantir Technologies資深顧問。

該公司希望建立美國本土的工作犬供應體系。目前美國使用的工作犬，多數來自歐洲繁殖業者。

史匹克說：「領導Warhound、強化美國工作犬的能力，讓我有機會運用自身經驗，投入我深切關心的使命：保護人，也幫助那些為人效力的動物。」