川普告BBC誹謗 法官限期出庭作證 違令恐遭駁回訴訟

川普總統去年12月控告英國廣播公司誹謗並求償100億元，卻遲遲未就本案宣誓作證。佛州聯邦裁判法官22日下令，川普必須在12月11日前作證，否則該訟案可能被駁回。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普控告BBC誹謗案因遲未作證，引發法官限期要求他在12月11日前出庭，否則可能遭受制裁甚至訴訟被駁回。

川普 總統去年12月控告英國廣播公司(BBC)誹謗並求償100億元，卻遲遲未就本案宣誓作證(deposition) 。面對BBC律師團隊抱怨川普延後作證，佛州 聯邦裁判法官萊特(Enjoliqué Lett)22日下令，除非本案證據開示截期12月18日被延後，否則川普必須在12月11日前作證，不然將面臨制裁，最嚴重可能導致該訟案被駁回。

美聯社報導，川普過去經常設法迴避作證。本案證據開示階段(discovery，雙方律師交換文件及其他證據的環節訂12月18日結束；BBC代理律師托賓(Charles Tobin)22日表示，證據開示階段僅剩兩個月，「我們仍未能對原告進行證詞質詢。」

托賓指出，雙方曾商定10月16日質詢，但被川普以「國家重要事務」為由取消；但當天川普其實是參加喬治亞州競選活動，「將參與黨派政治活動置於證詞質詢之上。」

萊特裁決，川普須在12月11日以前作證，只有負責該案的主審法官有權調整審理行程。BBC律師表示，若審理日程相應延後，他們願意將證詞質詢時間往後排期。

川普去年12月控告BBC誹謗，並指BBC製作紀錄片「川普：第二次機會」(Trump: A Second Chance)時，採取欺騙和不公平商業行為。

BBC否認誹謗指控，但承認紀錄片製作人員將川普在2021年1月6日美國國會大廈衝撞事件發生前向支持者演講的不同片段，拼湊起來，以至於聽起來像是川普直接煽動暴力行為。BBC已就此剪輯行為道歉，負責人及新聞部門最高主管相繼辭職。

與此同時，BBC為加強辯護，10月初向國會暴亂事件特別檢察官史密斯(Jack Smith)要求出庭作證。但川普律師提交文件辯稱，史密斯並非BBC訟案當事人，對於川普1月6日的演講及川普當時心態，缺乏親身了解，BBC沒有充分理由要求史密斯作證。

托賓22日向法官表示，史密斯並未反對出庭作證，唯一反對意見來自川普一方。托賓說，BBC並非試圖重新審理1月6日事件，而是希望透過質詢史密斯這位最了解當天事件情況的專家，獲取有助全案的證據。史密斯是否出庭作證，仍待法官裁定。