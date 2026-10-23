數據中心 恐左右期中選舉結果 俄州18個社區將表決限縮措施

密西根州梅森市一名抗議者12日舉著「反對數據中心」的標語。2024年選舉時，反對數據中心的倡議幾乎無人關注，但今年分布於不同政治光譜的選民卻立場一致，可能影響期中選舉結果。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國反對數據中心的民意快速升溫，俄州多個社區將表決限縮措施，並已對共和黨參議員選情與全國政治布局造成壓力。

雅虎 科技新聞(Yahoo Tech)21日分析，2024年大選時，反對數據中心的倡議幾乎無人關注；但今年分布於不同政治光譜的選民卻立場一致，數據中心議題可能影響期中選舉 結果。

專門追蹤美國各地反對數據中心非營利草根活動發展的「數據中心反對計畫」(Data Center Opposition Project)最近統計指出，今年6到8月間出現200多個新團體，這個趨勢反映了此一議題在全國選民心目中的重要性。

川普總統向來支持數據中心，俄亥俄州 很快便將成為川普政府所說的「全球最大AI數據中心」所在地。

軟銀集團(SoftBank)旗下能源基礎設施開發商「SB能源」(SB Energy)將負責俄州興建數據中心，OpenAI則將其承租20年，晶片大廠Nvidia(輝達，另譯英偉達)已宣布投資「SB能源」15億元。名稱為「PORTS-Pike科技園區」(PORTS-Pike Technology Campus)的俄州數據中心專案今年之內便將動工，地點位於哥倫布市(Columbus)南邊約70哩，人口2200人的派克斯頓(Piketon)。

當地居民對於這個開發案出現複雜感受。有些民眾可以賣掉家族世代傳承的土地，獲得可觀報酬。

俄州有18個社區將在今年選舉表決與數據中心有關的限縮措施。鮑林格林州立大學(Bowling Green State University)今年8月民調顯示，半數俄州居民支持對數據中心祭出暫時禁令(temporary moratoriums)。

「共和黨參院全國委員會」(National Republican Senatorial Committee)今年8月在內部備忘錄中說，反對數據中心的聲浪已對爭取連任的共和黨俄州聯邦參議員賀斯提(Jon Husted)選情造成衝擊。

備忘錄寫道，如果賀斯提因此落敗，數據中心將成為眾矢之的，「全國各地政治人物都會注意到這個結果，對於下一個數據中心開發案避之唯恐不及」，「這個議題已經成為今年選舉周期的潛藏危機」。

某些原本歡迎數據中心的州長最近都順應民意而急踩煞車。賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)8月簽署行政命令收緊數據中心的核可要求，維吉尼亞州州長史潘柏格(Abigail Spanberger)則提出限制數據中心發展的多項提案。