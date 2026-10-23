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為數據中心爭取更多電力 谷歌擬付費讓別人少用電

記者顏伶如／綜合報導
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圖為谷歌位於俄勒岡達勒斯的大型數據中心。谷歌嘗試以付錢給當地住家與企業的方式，換...
圖為谷歌位於俄勒岡達勒斯的大型數據中心。谷歌嘗試以付錢給當地住家與企業的方式，換取在某些時段減少用電，以便挪出電力給數據中心。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

谷歌透過與Voltus合作建立虛擬發電廠，付錢給住戶與企業在尖峰時段減少用電，以釋出電力支援數據中心，並作為過渡期的供電方案。

紐約時報22日報導，就在科技大廠為人工智慧(AI)數據中心需要大量電力傷腦筋之際，谷歌(Google)嘗試一種不同手段：付錢給當地住家與企業，換取在某些時段減少用電，以便挪出電力給數據中心。

谷歌宣布與電力營運商Voltus達成協議，將在大西洋中部大型電網PJM旗下建立「虛擬發電廠」(virtual power plant)。Voltus將為谷歌提供1070兆瓦發電量，相當於一座大型核反應爐的產出，但這些電力不是來自新建發電廠，而是招募當地住戶與企業，在電力需求走高或電網吃緊的時段，提供金錢誘因換取減少用電。

Voltus指出，成千上萬商家與住宅的用電如果整合起來，可以在用電需求高峰時段提供額外電力，這個目標在幾年之內可望實現。

紐時分析，科技公司如果要繼續興建大型數據中心，最終仍可能需要興建傳統發電廠，不過在過渡期間，「虛擬發電廠」可能是更快、更便宜、污染更少的一種選項。

谷歌南北美洲能源市場開發總監祖克曼(Ellen Zuckerman)說：「我們確實把虛擬發電廠視為重要的短期解決方案。」

PJM電網涵蓋13州，服務6700萬人口。由於數據中心成長速度超過新建發電廠，2024年以來電價急速上漲。

谷歌並未透露與Voltus合作協議的財務細節，但這是到目前為止，科技巨頭以類似方式為發電容量付費的最大規模案例之一。

谷歌目前也在投資核能等技術，並且探索在用電尖峰時段降低自身數據中心用電量的各種辦法。

總部位於舊金山的Voltus，目前在全美管理大約9500兆瓦的「虛擬發電廠」。在用電尖峰時段，這些電量大概相當於700萬戶家庭同一時間的用電量。

「虛擬發電廠計畫」面臨的挑戰包括，需要說動許多家庭願意登記參加。某些地區則礙於當地法規限制，虛擬發電廠無法參與當地電力市場。某些電網營運商與公共事業公司則對「虛擬發電廠」概念抱持懷疑，質疑住家與企業是否真的在必要時刻抑制用電量。

精華 FAQ

  • 谷歌希望在人工智慧數據中心用電需求暴增之際，透過減少其他用戶的尖峰用電，騰出電力給數據中心使用，緩解PJM電網的供電壓力。

  • 這些電力不是來自新建電廠，而是整合成千上萬住戶與企業的節電行為，在需求高峰時獲得金錢誘因、暫時降低用電，形成等同發電的效果。

  • 紐時指出，虛擬發電廠可能比新建傳統電廠更快、更便宜也更少污染，但長期仍可能需要真實發電設施；且參與戶數、法規限制與電網質疑都是挑戰。

Google 紐約時報 谷歌

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