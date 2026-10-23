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依賴雇主健保 勞工保費今年增9% 小企業感受尤烈 成期中選舉話題

編譯周芳苑／綜合報導
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圖為皮夾裡的一張聯合健保的保險卡。今年全美雇主健保的投保員工保費平均較去年增加9...
圖為皮夾裡的一張聯合健保的保險卡。今年全美雇主健保的投保員工保費平均較去年增加9%，小企業員工及雇主格外吃力。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

KFF最新調查指出，今年美國雇主健保保費平均上漲9%，小企業員工負擔尤其沉重，也使醫療健保成為期中選舉的重要議題。

非營利醫療保健研究機構凱撒家庭基金會(KFF)最新調查，今年全美雇主健保的投保員工保費平均較去年增加9%，小企業員工及雇主格外吃力。

KFF於22日發布「2026年雇主健康福利調查」(2026 Employer Health Benefits Survey)，今年雇主健保投保員工的保費平均較去年增加數百元；在10至99人小企業工作的員工，保費負擔比率通常高於大企業員工，格外沉重。

美聯社-NORC 公共事務研究中心(AP-NORC)10月民調發現，約70%登記選民認為醫療健保是期中選舉最重要的議題之一。

全美近1.57億未達退休年齡的勞工，依賴雇主所提供的醫療保險。KFF調查引述雇主的報告稱，今年全美受雇員工平均一整年須自付7471元家庭健保保費，比去年上漲約9%或621元。

川普總統試圖將健保負擔能力作為期中選舉的一項競選綱領，聲稱所推行的「最惠國處方藥」(Most-Favored-Nation ,MFN) 定價政策將降低成本，並承諾為部分人民提供折扣；話雖如此，川普政府採取的其他措施卻增加部分人的醫療成本，調查顯示，許多人健保支出不斷攀升，福利卻未明顯改善。

小企業管理局(Small Business Administration)數據稱，小企業所受影響最明顯；全美小企業共約雇用6230萬人，占私部門勞動人口45.9%。

調查顯示，小企業2026年投保員工的家庭保費平均9687元，相較之下，至少200名員工的企業員工平均保費6847元，在2025年，小企業員工保費約8900元、較大企業員工約6200元。小公司員工平均承擔家庭保費的37%、大企業員工承擔比率則為25%。

員工保費大增，小企業雇主面臨挑戰。紐約州一家有25名員工的包商負責人卡利加里斯 (Jenna Caligaris)說，在人才激烈競爭下，該公司設法避免讓員工承擔更多保費，為非工會員工提供80%保險，其餘由員工自行承擔。

卡利加里斯表示，該公司過去三年為節省成本而更換保險公司，今年卻面臨保費上漲25%的打擊。

精華 FAQ

  • KFF調查指出，今年雇主健保投保員工的家庭保費平均比去年增加9%，約多出621元，受雇員工全年平均自付7471元，顯示整體醫療支出持續上升。

  • 因為小企業員工通常承擔較高比例的家庭保費，2026年平均保費達9687元，明顯高於大型企業的6847元，且員工負擔比率也更高，對薪資與留才都造成壓力。

  • AP-NORC民調顯示，約70%登記選民認為醫療健保是期中選舉重要議題之一；川普也試圖把健保負擔能力納入政見，但實際上保費上漲仍讓許多家庭感到壓力。

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