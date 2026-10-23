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科技高薪推高生活費 年收32.5萬家庭 舊金山也補助

記者顏伶如／綜合報導
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即使年收入32萬5000元家庭，在舊金山也符合資格領取政府托兒補助。圖為華盛頓州...
即使年收入32萬5000元家庭，在舊金山也符合資格領取政府托兒補助。圖為華盛頓州一家學前班；示意圖。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

AI帶動科技業高薪與物價上漲，使舊金山生活成本急遽攀升，市府因而擴大托育補助，讓年收最高32萬5000元的家庭也能受惠。

紐約時報22日報導，人工智慧(AI)熱潮讓科技公司支付高薪，住房與其他成本價格跟著推高，在美國其他地方穩居中產階級上層的家庭年收入，在舊金山則有資格領取政府補助。舊金山對年收入23萬5000元的四口之家提供免費托兒服務。年收入最高32萬5000元的家庭，市政府負擔半數托兒費用。32萬5000元家庭年收入是全國家庭年收入中位數的3.5倍以上。

紐時：市府負擔一半托兒費 年收23.5萬以下全免

即使年收入32萬5000元家庭，在舊金山也符合資格領取政府托兒補助。圖為舊金山市...
即使年收入32萬5000元家庭，在舊金山也符合資格領取政府托兒補助。圖為舊金山市區天際線。(美聯社)

在美國人均兒童數量最少的城市舊金山養育子女，向來既不容易，也所費不貲。然而，隨著人工智慧熱潮推高各類商品與服務的價格，當地的生活負擔危機今年進一步惡化。對於沒有在科技業工作的年輕家庭而言，生活變得更加艱難，市府領導人也正竭力設法留住這些家庭，避免他們離開這座城市。

兩房月租中位達4640元

這項托育補助措施，是抵銷舊金山房租急遽上漲所帶來生活壓力的方式之一。過去一年，當地房租飆漲了26%，根據 Apartment List 的資料，舊金山的租金高於全美其他任何一座大型城市。目前當地兩房公寓的租金中位數已達4640元，而獨棟住宅的價格中位數更超過200萬元。

36歲的馬爾曼(John Marman)在市政府擔任治療師，年收入約13萬5000元。39歲妻子牧山夏美(Natsumi Makiyama)是小兒科護理師，為了照顧兩個孩子以兼職形式工作。夫妻兩人加起來年收入低於23萬5000元，四歲女兒剛好符合資格可以免費上學前班。

沒補助就得搬離金山了

即使年收入32萬5000元家庭，在舊金山也符合資格領取政府托兒補助。圖為舊金山金...
即使年收入32萬5000元家庭，在舊金山也符合資格領取政府托兒補助。圖為舊金山金門大橋。(路透)

馬爾曼一家每個月房貸花費6400元，兩輛汽車車貸、保險與汽油錢合計2200元。手機費用與住家Wi-Fi每月約300元，每周雜貨開銷約150元。夫妻倆每個月挪出一小部分資金用於人壽保險、孩子大學儲蓄帳戶與個人退休帳戶。

馬爾曼說，很幸運孩子獲得上學補助，如果沒有這份補助，恐怕就要被迫離開家族已經居住五代的舊金山。

舒適中產生活恐要50萬

如果剛落腳舊金山，沒有政府補助的四口之家年收入要達多少才能過上舒適的中產階級生活？馬爾曼答道：「現實狀況是要接近50萬元。這實在太離譜了。」

根據市政府補助計畫，舊金山有9300名兒童就讀於全市共計550多個私人學前班或家庭式托兒中心，每名兒童最多因此省下一年3萬6000元開銷。家庭必須透過網路申請，市府直接付款給托兒機構，這筆補助不能拿來聘請私人保母或臨時保母。

在舊金山市政廳擔任立法助理的艾瑪·海爾(Emma Hare)，丈夫在研發機器人的AI初創公司上班，家庭年收入略超過30萬元，兒子符合托育補助。她說，兒子在舊金山成長擁有許多機會，包括公園、博物館、文化與美景，因此承受壓力是值得。

馬爾曼也說，熱愛舊金山，不考慮搬到其他地點，「這裡就是家」。

精華 FAQ

  • 因AI熱潮推高科技業薪資，也連帶拉升房租與各項生活開銷，讓不少中產家庭承受沉重壓力。市府希望透過托育補助減輕負擔，並留住有孩子的年輕家庭。

  • 年收入23萬5000元以下的四口之家可享免費托兒服務；年收入最高32萬5000元的家庭，市府則負擔一半托兒費用，補助直接付給托育機構。

  • 當地兩房公寓租金中位數達4640元，獨棟住宅中位價更超過200萬元。文中家庭即使年收超過13萬美元，仍要精打細算，甚至認為要接近50萬元才算舒適。

租金 紐約時報 舊金山

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