日照若停辦誰承接？市資助老人服務難填缺 有人凌晨排隊搶名額

若部分日照中心白卡政策收緊或違規整頓而縮減、停辦，原本依賴其餐食、活動及社交服務的長者恐失去固定去處。圖為示意。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 聯邦嚴查成人日間照護中心，若業者縮減或停辦，依賴餐食、接送與社交服務的長者恐失去去處，但紐約市老人活動中心容量有限，難即時接手。

聯邦政府近期加強查察成人日間照護中心(Adult Day Care Center)，引發華人社區擔憂。若部分中心因醫療補助、俗稱白卡(Medicaid )政策收緊或違規整頓而縮減、停辦，原本依賴其餐食、活動及社交服務的長者恐失去固定去處。受訪社福界及社區人士指出，成人日間護理中心雖存在回扣招客、虛報服務等亂象，但市老人局資助的老人活動中心(Older Adult Center，OAC)容量有限，恐難承接大量新增需求。

紐約市 約有143萬名65歲以上長者，而市老人局(NYC Aging)資助的逾300個老人活動中心及附屬服務點，在2026財政年度前四個月共服務11萬4097人，服務人數僅約相當於全市長者人口的8%。雖然並非所有長者都需要使用老人活動中心，但這一比例仍顯示，現有市府老人服務網絡規模有限，難以在短時間內額外吸收大量長者。

一名不願具名、長期投入華人長者服務的社福界人士表示，目前部分老人活動中心已有名額不足、申請排隊等問題。若成人日間護理中心短期內大量縮減，原本依靠這些中心活動、用餐及社交的長者將失去固定去處，市府資助的老人活動中心恐難承接突然增加的需求。

該社福人士說，以他熟悉的政府支持的一間老人活動中心為例，中心每月僅能受理約150名新會員，名額開放後很快額滿。過去採預約登記時，輪候期一度長達三個月；改為每月集中辦理後，仍有長者提前數小時排隊。

「通知他們早上9時來，但很多人7時就到了，甚至有人凌晨4時30分排隊。」他說，長者排隊都是為了辦理會員資格。原因是，與依靠白卡支付的成人日間護理中心不同，老人活動中心不以長者是否持有白卡作為參加條件，服務對象更廣，會員名額也相當搶手。

該社福界人士指出，成人日間護理中心與老人活動中心服務性質不同，不能簡單相互取代。對行動不便、家人白天無法照顧，或依賴中心接送的長者而言，老人活動中心即使尚有名額，也未必能提供相同程度的服務。若政策只著眼於削減白卡支出或關閉違規機構，卻未同步安排替代服務，受到影響的也包括長者及其家庭。

華人社區人士杜彼得則表示，隨著長者人數增加，成人日間護理中心仍有其服務價值，問題在於部分業者以回扣等方式惡性競爭。他認為，相關違法現象存在已久，也並非始於亞裔社區；聯邦官員近期高調點名，除監管考量外，也帶有政治警告意味。他呼籲業者自律守法，避免最終連累整個行業及依賴服務的長者。

本報已向紐約市老人局查詢，若成人日間護理中心縮減，市府預計會有多少長者轉向老人活動中心、現有中心能承接多少新增需求，以及是否計畫擴充人力、場地和服務名額；截至截稿前尚未獲得回覆。