聯邦搜查後照常營業 法拉盛日照中心喊冤 會員為麻將抱不平

紅太陽中心的會員，21日在機構內吃早飯。（記者高雲兒／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 法拉盛3家成人日照中心遭聯邦查訪後仍照常營業，業者否認過度申報並解釋出席與報帳機制，同時反駁奧茲對麻將活動及招攬會員的質疑。

法拉盛 三家成人日照中心遭聯邦搜查或查訪後，21日均照常營業，長者如常到場。紅太陽成人日照中心(Kent Senior Care)與常青成人日照中心(Evergreen Adult Day Care)方面否認過度申報白卡費用，並分別就出席人數、簽到紀錄及服務項目做出解釋。

20日，聯邦醫療保險 與醫療補助服務中心(CMS)主任奧茲(Mehmet Oz)到訪以上兩家日照中心，質疑現場人數與費用申報不符，還質疑說為何要納稅人付錢給老人打麻將。同日，執法人員從146街的日出(Sunrise)日照中心搬走文件及電腦。

紅太陽：保留紀錄可供查

21日早上9時許，紅太陽中心照常營業，不少長者到場活動。負責人表示，前一天奧茲一行約上午8時30分抵達，當時接送車仍在外接人，部分長者尚未到場，其後才陸續進入中心。

他說，中心登記會員有100多人，但平均每日約40、50人到場，因為保險核准的原因，會員並非每天都來，多數每周出席兩至三天，也有僅來一天的人。「我們這邊老人家來多少，我們就報多少」，他強調，每名會員到場都須簽名，未到場便不申報。

負責人說，中心保留簽到表、個人照護計畫及用藥資料等紀錄，照護計畫依會員的疾病、用藥及個別需要擬定，並定期更新。他表示，保險公司平時也會查核，若執法部門要求查看簽名或帳單，中心願意提供。

他表示，這次收到的是涉及可能過度申報疑點的警告信，執法當局尚未要求提交特定期間的文件。中心目前正在自行排查紀錄，若其後收到具體要求，會配合處理。

除了報帳問題，奧茲對麻將活動的評論，也成為紅太陽工作人員與會員不滿的焦點。他說，中心沒有金錢賭博，對部分華人長者而言，打麻將是熟悉的消遣，也是與其他人互動的方式，不能只看到麻將桌，就忽略活動中的社交與陪伴。

「其實我們老人家打麻將，就跟外國人玩西洋棋一樣，只是一個遊戲」，他說道。也有現場會員插話道，為麻將活動受到質疑抱不平，「我們打麻將就為了延緩衰老啊。」

負責人表示，麻將只是中心活動的一部分，另有太極、唱歌、英文、美術、國畫及鋼琴等課程，也有乒乓球等活動，會員可以依興趣參與。中心提供早餐及午餐，許多長者吃完午飯便離開，去法拉盛買菜。

對於當局關注部分業者是否付錢招攬長者，負責人否認紅太陽有此做法。他說，確實有人進門便問是否有錢可領，得知沒有就離開，也有會員轉往其他中心，但他不願以發錢方式競爭。

常青：吹哨多年反遭質疑

另家常青中心同樣照常運作，創辦人、現任首席顧問顧詹姆(James Koo)表示，先前報導提及的「150人」涉及法拉盛和布碌崙(布魯克林)兩個地點，奧茲卻只到其中一處。

財務經理韓先生則補充，會員依保險核准日期到場，周一、三、五較多人，周二、四較少。奧茲到訪的周二，該處約有40至50人，不能拿會員總數與當時現場人數直接比較。

對簽到表上出現未來日期，顧詹姆解釋，有兩名患阿茲海默症的會員簽錯日期。他表示，紙本僅作備份，中心另以電子系統核對出席及申報，並非單靠簽名報帳，但奧茲當天未進一步查看系統。

顧詹姆還提到，奧茲一進門便問輪椅使用者在哪裡，但常青是社交型日照中心，並非提供醫療照護的機構。他說，奧茲以為中心可以從多種申報代碼中，選擇收費較高的輪椅項目報帳，但中心的日照服務只有一個申報代碼，並不存在挑選較高價格項目多報費用的情況。

顧詹姆強調，多年來曾向政府及保險公司反映業內發錢招攬會員的問題，還花費數萬元聘請私人調查員蒐集資料。他一直盼望當局採取行動，卻對自己的中心成為奧茲公開質疑的對象感到不平，並表示當局隨時可以再來查核。

前一天遭執法人員帶走文件及電腦的日出中心，21日上午仍正常營業，現場有不少長者，也是當天三家中心中所見人數最多的一家。一名工作人員證實，執法人員前一天帶走文件及電腦。

位於法拉盛的紅太陽中心21日照常營業。(記者高雲兒╱攝影)

常青中心在執法人員查訪後的隔天同樣照常運作。(記者高雲兒╱攝影)

紅太陽會員前來簽到。(記者高雲兒╱攝影)

常青中心在執法人員查訪後的隔天同樣照常運作。(記者高雲兒╱攝影)

前一天遭執法人員帶走文件及電腦的日出中心，21日上午仍正常營業。(記者高雲兒╱攝影)