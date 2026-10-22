聯邦搜查後照常營業 法拉盛日照中心喊冤 會員為麻將抱不平
法拉盛3家成人日照中心遭聯邦查訪後仍照常營業，業者否認過度申報並解釋出席與報帳機制，同時反駁奧茲對麻將活動及招攬會員的質疑。
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法拉盛3家成人日照中心遭聯邦查訪後仍照常營業，業者否認過度申報並解釋出席與報帳機制，同時反駁奧茲對麻將活動及招攬會員的質疑。
法拉盛三家成人日照中心遭聯邦搜查或查訪後，21日均照常營業，長者如常到場。紅太陽成人日照中心(Kent Senior Care)與常青成人日照中心(Evergreen Adult Day Care)方面否認過度申報白卡費用，並分別就出席人數、簽到紀錄及服務項目做出解釋。
20日，聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(CMS)主任奧茲(Mehmet Oz)到訪以上兩家日照中心，質疑現場人數與費用申報不符，還質疑說為何要納稅人付錢給老人打麻將。同日，執法人員從146街的日出(Sunrise)日照中心搬走文件及電腦。
紅太陽：保留紀錄可供查
21日早上9時許，紅太陽中心照常營業，不少長者到場活動。負責人表示，前一天奧茲一行約上午8時30分抵達，當時接送車仍在外接人，部分長者尚未到場，其後才陸續進入中心。
他說，中心登記會員有100多人，但平均每日約40、50人到場，因為保險核准的原因，會員並非每天都來，多數每周出席兩至三天，也有僅來一天的人。「我們這邊老人家來多少，我們就報多少」，他強調，每名會員到場都須簽名，未到場便不申報。
負責人說，中心保留簽到表、個人照護計畫及用藥資料等紀錄，照護計畫依會員的疾病、用藥及個別需要擬定，並定期更新。他表示，保險公司平時也會查核，若執法部門要求查看簽名或帳單，中心願意提供。
他表示，這次收到的是涉及可能過度申報疑點的警告信，執法當局尚未要求提交特定期間的文件。中心目前正在自行排查紀錄，若其後收到具體要求，會配合處理。
除了報帳問題，奧茲對麻將活動的評論，也成為紅太陽工作人員與會員不滿的焦點。他說，中心沒有金錢賭博，對部分華人長者而言，打麻將是熟悉的消遣，也是與其他人互動的方式，不能只看到麻將桌，就忽略活動中的社交與陪伴。
「其實我們老人家打麻將，就跟外國人玩西洋棋一樣，只是一個遊戲」，他說道。也有現場會員插話道，為麻將活動受到質疑抱不平，「我們打麻將就為了延緩衰老啊。」
負責人表示，麻將只是中心活動的一部分，另有太極、唱歌、英文、美術、國畫及鋼琴等課程，也有乒乓球等活動，會員可以依興趣參與。中心提供早餐及午餐，許多長者吃完午飯便離開，去法拉盛買菜。
對於當局關注部分業者是否付錢招攬長者，負責人否認紅太陽有此做法。他說，確實有人進門便問是否有錢可領，得知沒有就離開，也有會員轉往其他中心，但他不願以發錢方式競爭。
常青：吹哨多年反遭質疑
另家常青中心同樣照常運作，創辦人、現任首席顧問顧詹姆(James Koo)表示，先前報導提及的「150人」涉及法拉盛和布碌崙(布魯克林)兩個地點，奧茲卻只到其中一處。
財務經理韓先生則補充，會員依保險核准日期到場，周一、三、五較多人，周二、四較少。奧茲到訪的周二，該處約有40至50人，不能拿會員總數與當時現場人數直接比較。
對簽到表上出現未來日期，顧詹姆解釋，有兩名患阿茲海默症的會員簽錯日期。他表示，紙本僅作備份，中心另以電子系統核對出席及申報，並非單靠簽名報帳，但奧茲當天未進一步查看系統。
顧詹姆還提到，奧茲一進門便問輪椅使用者在哪裡，但常青是社交型日照中心，並非提供醫療照護的機構。他說，奧茲以為中心可以從多種申報代碼中，選擇收費較高的輪椅項目報帳，但中心的日照服務只有一個申報代碼，並不存在挑選較高價格項目多報費用的情況。
顧詹姆強調，多年來曾向政府及保險公司反映業內發錢招攬會員的問題，還花費數萬元聘請私人調查員蒐集資料。他一直盼望當局採取行動，卻對自己的中心成為奧茲公開質疑的對象感到不平，並表示當局隨時可以再來查核。
前一天遭執法人員帶走文件及電腦的日出中心，21日上午仍正常營業，現場有不少長者，也是當天三家中心中所見人數最多的一家。一名工作人員證實，執法人員前一天帶走文件及電腦。
紅太陽、常青與日出3家中心在遭到聯邦搜查或查訪後，21日都仍照常開門，長者也如常到場活動，其中日出中心現場人數還是當天最多。 負責人表示，會員並非每天都來，中心是按實際到場人數申報，且每人都要簽到；同時保留照護計畫、用藥資料等紀錄，若當局要求可提供查核。 奧茲質疑納稅人為長者打麻將付錢，但業者與會員認為麻將只是社交與娛樂，和西洋棋類似，能讓長者互動、延緩衰老，並非賭博行為。
精華 FAQ
紅太陽、常青與日出3家中心在遭到聯邦搜查或查訪後，21日都仍照常開門，長者也如常到場活動，其中日出中心現場人數還是當天最多。
負責人表示，會員並非每天都來，中心是按實際到場人數申報，且每人都要簽到；同時保留照護計畫、用藥資料等紀錄，若當局要求可提供查核。
奧茲質疑納稅人為長者打麻將付錢，但業者與會員認為麻將只是社交與娛樂，和西洋棋類似，能讓長者互動、延緩衰老，並非賭博行為。
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日照中心遭嚴查 長者怕受牽連老實出席 不敢再拿錢
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