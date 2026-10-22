經營日照中心涉白卡詐欺 韓裔母女被捕恐面臨15年徒刑

政府近日嚴查成人日照中心的詐騙，21日公布在史泰登島日照中心(取自Google街景)收押兩名韓裔母女負責人嚴揚心(左)和崔朱英(右)。(史泰登島檢察官辦公室提供）

在聯邦政府、紐約州及市府執法人員20日聯合突擊搜查紐約市多處成人日間照護中心之後，史泰登島 地區檢察官麥文瀚(Michael McMahon)21日與聯邦及州政府合作夥伴召開聯合記者會，說明這場代號「金色騙局行動」(Operation Golden Grift)的醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡 )詐欺案擴大調查行動，並宣布逮捕並起訴「史泰登島成人日間照護中心」(Staten Island Adult Day Care Center)的兩位經營者。

業主被控虛報費用騙逾53萬 檢：至少32長者去世或在國外

20日遭拘留起訴的史泰登島成人日照中心業主和項目主管是一對韓裔 母女：現年79歲的嚴揚心（Yangsim Oum，音譯）和49歲的崔朱英（Juyoung Choe，音譯）。她們被控今年4月17日至8月25日的四個月內，透過虛報長者服務費用，騙取白卡逾53萬元。

面臨457項控罪 2被告否認指控

兩人共面臨457項指控，其中374項為一級偽造商業紀錄罪。最嚴重罪名是二級醫療詐欺罪，若罪名成立，將面臨15年徒刑。辯護律師稱兩名被告否認指控。

麥文瀚表示，「調查發現，被告向白卡及長期護理管理公司虛報數以百計長者服務費用；但『史泰登島成人日照中心』根本從未為這些長者提供服務。被告還涉嫌騙取另外1萬3000元，虛報至少32名長者服務費用，這些人在所謂提供服務期間，已被確認去世或身處國外。」

檢察官麥文瀚：詐騙集團冰山一角

史島地區檢察官麥文瀚指出，查獲位於史島的成人日照中心存在詐欺，這只是冰山的一角。（麥文瀚辦公室提供）

麥文瀚並指出：「今天的宣布，對史泰登島最賺錢的詐騙集團之一是沉重打擊，但這只是冰山一角。據我們所知，還有無數其他成人日間照護中心正從事類似犯罪活動。我的辦公室及合作夥伴將對本郡發生的每宗此類案件，展開調查並提起訴訟。」

逾百案移交檢方調查起訴

出席記者會的紐約州衛生廳長麥克唐納(James McDonald)表示，這項廣泛調查已促成逾百起案件移交檢察長進一步調查和起訴。

協助長者轉入可靠中心

麥文瀚另提到，相關部門發現，儘管存在前述詐欺行為，但確實有些長者曾利用「史泰登島日照中心」獲得服務。他向那些曾用過該中心服務的長者保證，他的辦公室將與紐約州衛生廳合作，協助他們找到並轉入可靠的長者日照中心。

不願出鏡受訪的居民艾曼達(Amanda)說，她覺得這間中心的情況有些不對勁，「每天早上，可能有兩、三個人會坐進一輛廂型車，而且每天早上總是有兩輛廂型車。車子會開出去，看起來像是要去接人，但卻沒有人從車內下來。」

不過，在同一棟大樓工作的其他人則持不同看法。其中一人表示：「他們有開課、唱卡拉 OK、唱歌、跳舞……我只是同情那些真正使用這個中心、並將它視為日常生活一部分的人。」

「史泰登島成人日照中心」位於水手港(Mariners Harbor)森林大道(Forest Avenue)2015號。21日該中心空無一人。

被告的律師表示，其當事人堅決否認指控，並拒絕與近期新聞報導中的日照中心醜聞混為一談。律師事務所已聘請法務會計師，逐筆核實所有涉及的款項。

政府近日嚴查成人日照中心的詐騙，21日公布收押兩名在史泰登島日照中心的韓裔母女負責人嚴揚心(左)和崔朱英(右)。（史泰登島檢察官辦公室提供）