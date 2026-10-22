經營日照中心涉白卡詐欺 韓裔母女被捕恐面臨15年徒刑
在聯邦政府、紐約州及市府執法人員20日聯合突擊搜查紐約市多處成人日間照護中心之後，史泰登島地區檢察官麥文瀚(Michael McMahon)21日與聯邦及州政府合作夥伴召開聯合記者會，說明這場代號「金色騙局行動」(Operation Golden Grift)的醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)詐欺案擴大調查行動，並宣布逮捕並起訴「史泰登島成人日間照護中心」(Staten Island Adult Day Care Center)的兩位經營者。
業主被控虛報費用騙逾53萬 檢：至少32長者去世或在國外
20日遭拘留起訴的史泰登島成人日照中心業主和項目主管是一對韓裔母女：現年79歲的嚴揚心（Yangsim Oum，音譯）和49歲的崔朱英（Juyoung Choe，音譯）。她們被控今年4月17日至8月25日的四個月內，透過虛報長者服務費用，騙取白卡逾53萬元。
面臨457項控罪 2被告否認指控
兩人共面臨457項指控，其中374項為一級偽造商業紀錄罪。最嚴重罪名是二級醫療詐欺罪，若罪名成立，將面臨15年徒刑。辯護律師稱兩名被告否認指控。
麥文瀚表示，「調查發現，被告向白卡及長期護理管理公司虛報數以百計長者服務費用；但『史泰登島成人日照中心』根本從未為這些長者提供服務。被告還涉嫌騙取另外1萬3000元，虛報至少32名長者服務費用，這些人在所謂提供服務期間，已被確認去世或身處國外。」
檢察官麥文瀚：詐騙集團冰山一角
麥文瀚並指出：「今天的宣布，對史泰登島最賺錢的詐騙集團之一是沉重打擊，但這只是冰山一角。據我們所知，還有無數其他成人日間照護中心正從事類似犯罪活動。我的辦公室及合作夥伴將對本郡發生的每宗此類案件，展開調查並提起訴訟。」
逾百案移交檢方調查起訴
出席記者會的紐約州衛生廳長麥克唐納(James McDonald)表示，這項廣泛調查已促成逾百起案件移交檢察長進一步調查和起訴。
協助長者轉入可靠中心
麥文瀚另提到，相關部門發現，儘管存在前述詐欺行為，但確實有些長者曾利用「史泰登島日照中心」獲得服務。他向那些曾用過該中心服務的長者保證，他的辦公室將與紐約州衛生廳合作，協助他們找到並轉入可靠的長者日照中心。
不願出鏡受訪的居民艾曼達(Amanda)說，她覺得這間中心的情況有些不對勁，「每天早上，可能有兩、三個人會坐進一輛廂型車，而且每天早上總是有兩輛廂型車。車子會開出去，看起來像是要去接人，但卻沒有人從車內下來。」
不過，在同一棟大樓工作的其他人則持不同看法。其中一人表示：「他們有開課、唱卡拉 OK、唱歌、跳舞……我只是同情那些真正使用這個中心、並將它視為日常生活一部分的人。」
「史泰登島成人日照中心」位於水手港(Mariners Harbor)森林大道(Forest Avenue)2015號。21日該中心空無一人。
被告的律師表示，其當事人堅決否認指控，並拒絕與近期新聞報導中的日照中心醜聞混為一談。律師事務所已聘請法務會計師，逐筆核實所有涉及的款項。
被告是史泰登島成人日照中心的79歲嚴揚心與49歲崔朱英，母女二人被控在4個月內虛報長者服務費用，涉嫌詐領白卡逾53萬元，並牽涉457項指控。 檢方表示，她們向白卡及長期護理管理公司申報數以百計根本未提供的服務，還替至少32名已去世或人在國外的長者請款，另騙得1萬3000元。 兩人最重被控二級醫療詐欺罪，若定罪可判15年徒刑；同時辯方已否認指控，檢方也表示將協助受影響長者轉往可靠的日照中心，並持續擴大調查。
精華 FAQ
被告是史泰登島成人日照中心的79歲嚴揚心與49歲崔朱英，母女二人被控在4個月內虛報長者服務費用，涉嫌詐領白卡逾53萬元，並牽涉457項指控。
檢方表示，她們向白卡及長期護理管理公司申報數以百計根本未提供的服務，還替至少32名已去世或人在國外的長者請款，另騙得1萬3000元。
兩人最重被控二級醫療詐欺罪，若定罪可判15年徒刑；同時辯方已否認指控，檢方也表示將協助受影響長者轉往可靠的日照中心，並持續擴大調查。
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