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Meta大動作搞類似拆股？因查克柏格爆出走加州危機

為何Meta大動作搞類似拆股？竟是因查克柏格爆出走加州危機

編譯葉亭均／綜合外電
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Meta執行長查克柏格。(路透)
Meta執行長查克柏格。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Meta發行無投票權C類股，形式近似股票一拆二。
  • 重點二：新股安排兼顧AI融資需求，避免稀釋現有股東投票權。
  • 重點三：彭博指出此舉也為留住查克柏格、降低離開加州風險。

社群媒體巨擘Meta周三宣布將發行新一類無投票權的C類普通股，現有股東每持有一股原有股票，就會獲得一股新股，實質上相當於將股票一拆二。Meta表示，這是用來為未來進一步擴張進行布局，然而彭博資訊揭露，部分原因可能是為了把執行長查克柏格「留在加州」，不遷居其他州。

彭博報導，Meta與查克柏格已簽署協議，要求查克柏格在未來持續居住於Meta總部所在的司法轄區。此前，查克柏格曾表示，若加州通過財富稅法案，他正考慮離開加州。

Meta周三（ 21日）在提交的文件中表示，查克柏格承諾在未來八年內，繼續居住於加州，或公司設有企業總部的其他司法管轄區。

Meta表示，查克柏格正考慮離開加州，原因是該州提出的財富稅可能使他面臨數十億美元的稅單，甚至可能迫使他出售具有投票權的股票來繳稅。

Meta在文件中指出，公司這次發行C類股票，部分目的就是為了避免這種情況發生。

查克柏格可把C類股票套現繳「富豪稅」

身為全球第五大富豪的查克柏格，將取得不具投票權的股票，可在出售股票取得流動資金的同時，不必削弱自己對公司的投票控制權。作為交換條件，只要查克柏格仍擔任全職領導職務，就承諾繼續居住在加州，或Meta總部所在的其他地區。

根據協議，查克柏格可以立即出售所獲C類股票的20%，相當於他整體經濟權益持股的10%。這將為他提供所需的流動資金，以協助支付可能因第40號提案而產生的稅款。這項億萬富豪稅公投案預定下個月交由加州選民表決。

查克柏格獲得其餘80%的C類股票起初受到出售限制，但只要他持續領導公司，相關限制就會在未來八年間逐步解除。根據彭博億萬富豪指數，查克柏格的身價達2,470億美元。

第40號提案由一個醫療照護工作者工會，以及包括聯邦眾議員卡納（Ro Khanna）在內的加州進步派政治人物推動。這項稅收將適用於截至2026年1月1日淨資產超過10億美元的人士。

包括Google共同創辦人布林在內的部分全球最富有人士已反對這項稅收，並離開加州。近期民調顯示，這場公投的支持與反對陣營勢均力敵。

這項安排也為反對第40號提案的一項主要論點提供了反例。反對者一直主張，財富稅將迫使億萬富豪離開加州。

加州提議對徵收富豪稅進行公投。圖僅為資料照片，英國社運人士去年戴著查克柏格（右）...
加州提議對徵收富豪稅進行公投。圖僅為資料照片，英國社運人士去年戴著查克柏格（右）的面具，在倫敦Meta辦公室外進行創意抗議活動，要求對包括 Meta、X 與亞馬遜在內的大型科技公司提高徵稅。(美聯社)

Meta董事會特別委員會表示，讓查克柏格繼續在公司總部所在地工作「至關重要」，尤其是在AI競賽日益激烈之際，查克柏格正與Meta超級智慧實驗室密切合作。

特別委員會也提到，新冠疫情期間，查克柏格曾與管理團隊分開，當時公司面臨不少「困難」。委員會表示，不希望再次遭遇類似挑戰。

查克柏格曾揚言離開加州 擔心「富豪稅」間接導致他對公司控制權降低

周三提交的文件顯示，查克柏格數月來一直在討論加州財富稅，以及這項稅收可能如何影響他對公司的持股。

今年7月，查克柏格曾與Meta首席獨立董事金米特短暫討論即將到來的第40號提案公投選舉。當時，查克柏格警告，這項提案可能迫使他減持B類普通股，導致他在公司的投票權比率降至53%以下。

幾周後，查克柏格的法律顧問致函董事會特別委員會，表明由於這項針對億萬富豪的擬議稅收，查克柏格正考慮離開加州。他也建議Meta設立一種不具投票權的股票類別，讓公司能夠籌集股權資金，以支持其人工智慧發展計畫。

Meta財務長蘇珊・李（Susan Li）在公司財報會議上表示，C類股票主要將作為融資工具，讓公司在支持AI發展計畫時擁有更大的財務彈性，同時避免稀釋現有股東的投票權。但她未提及上述所揭露、專門針對查克柏格的相關安排。

精華 FAQ

  • 公司將讓現有股東每持有1股原股，額外取得1股新股，效果接近股票一拆二；同時因為是無投票權設計，能增加融資彈性而不稀釋既有表決權。

  • 彭博指出，查克柏格曾擔心加州財富稅上路後，可能因稅負龐大而離開加州。Meta因此設計C類股，讓他可出售部分持股籌錢繳稅，又不必削弱對公司的投票控制。

  • 依協議，他可立即出售所獲C類股的20%，約占其整體經濟權益的10%，以取得流動資金支付可能稅款；其餘80%則受限，須在未來8年內且持續領導公司時逐步解禁。

Meta 查克柏格 加州

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