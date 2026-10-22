91年來最大規模 社安局修正15%社安資料 避免發錯錢

社安局局長比西尼亞諾說，各級聯邦政府、州政府機關都根據社安局資料做為驗證身分的參考根據，避免納稅人血汗錢遭到不當發放。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 社安局進行成立91年來最大規模資料清理，已修正15%活躍社安號碼，補入死亡日期與公民身分資料，以提升福利發放準確性。

社會安全局(Social Security Administration)正在進行機構創立91年以來最大規模資料整理，並且獲得重大進展。社安局局長比西尼亞諾(Frank Bisignano)20日發表聲明說，各級聯邦政府 、州政府機關都根據社安局資料做為驗證身分的參考根據，避免納稅人血汗錢遭到不當發放。

根據社安局統計，這次大規模資料庫更新，已更正所有活躍社會安全號碼(Social Security Numbers)的15%。所有活躍社會安全號碼大約包括3億3000萬名美國公民 ，將近3億9000萬筆資料。

比西尼亞諾在聲明中說：「社會安全號碼資料庫是我們國家的帳簿與紀錄。資料庫準確度對於維持政府為公民提供服務的完整性至關重要。準確的社會安全號碼能夠防止各個聯邦計畫遭到詐欺，並且支持福利的妥善管理。」

在這波資料整理行動裡，社安局更正了已經死亡、公民身分資料的數百萬個社會安全號碼。

聲明表示，社安局資料整理的某些部分是透過「外籍人士福利驗證系統」(Systematic Alien Verification for Entitlements，SAVE)進行，包括死亡紀錄與公民身分訊息。大約2500萬筆公民身分遺漏的資料獲得更新。

SAVE系統是國土安全部用來確認特定聯邦福利計畫領取資格的查證工具。川普總統先前指示國土安全部必須確保選務人員擁有適當資源核實選民的公民身分時，SAVE一度成為全國輿論關注焦點，後來也促成SAVE系統大幅改革。

聲明表示，社安局目前正在更新公民身分有失準確的另外850萬筆資料。

社安局表示，川普政府上台以來，所有活躍社會安全號碼的15%已經完成更正。透過結合社安局內部系統與國務院資料，先前遺漏的1700萬個死亡日期如今已經補進資料庫。

比西尼亞諾聲明指出：「這是社安局首次進行如此大規模的完善紀錄行動，象徵美國人民社會安全號碼系統補強邁出了重要一步。」他表示，社安局採行更嚴格的內部管控，避免未來發生人工輸入錯誤。