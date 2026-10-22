我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒方向盤的自駕計程車 特斯拉目標年底前開賣Cybercab

程式語言PHP重大資安漏洞 引發全球關站潮 重點一次看

亞特蘭大網紅設350個人頭戶詐領糧券 7年來冒領460萬

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
副總統范斯(左)、農業部督察長沃克、司法部長白蘭奇(後中)等司法部與農業部官員2...
副總統范斯(左)、農業部督察長沃克、司法部長白蘭奇(後中)等司法部與農業部官員21日在辛辛那提舉行記者會，公布川普政府打擊俗稱糧食券詐欺的成果。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國政府公布SNAP糧券詐欺調查成果，指亞特蘭大網紅梅賽德斯．紐以350多個假帳戶冒領福利逾460萬元，相關行動已在多地起訴逾40人。

副總統范斯(JD Vance)、司法部與農業部官員21日在辛辛那提舉行記者會，公布川普政府打擊俗稱糧食券(food stamp)的聯邦營養補充援助計畫(SNAP)詐欺的成果，期盼追回資助貧困家庭的將近4200萬元糧食券款項，並有逾40人被控罪。

紐約郵報報導，其中一名被告是亞特蘭大饒舌歌手、藝名「Shawty Dred」的網紅梅賽德斯．紐(Mercedes New)，他被指控於2020年1月至2026年7月間，盜用他人身分，在喬治亞州兒童與家庭服務部門(DFCS)設立350多個虛假帳戶，詐領糧食券福利。

梅賽德斯讓數百張糧食券電子福利轉帳卡(Electronic Benefits Transfer, EBT)寄到亞特蘭大都會區的多個地址，再於街頭兜售變現，或在他登記為SNAP零售商的公司Shawty Dred公司刷卡，不法所得高達460萬元。

檢方本月稍早以46項郵件詐欺、15項加重身分盜竊及一項糧食券詐欺罪起訴梅賽德斯，現年39歲的他13日在拉斯維加斯落網。

范斯說：「SNAP是為了幫助飢腸轆轆的孩子吃飯，不是為給像Shawty Dred這種人提供私人飛機。」

范斯表示，調查人員之所以鎖定梅賽德斯，部分歸因於他透過社群媒體Instagram發布影片，讓官員得以計算他的收入與購買私人飛機座位等花費。

農業部督察長沃克(John Walk)則揶揄梅賽德斯的姓氏說道：「天底下沒有『新』鮮事。」

梅賽德斯的社群媒體有超過200萬人追蹤，他經常在網路上炫富，內容包括私人飛機、勞斯萊斯(Rolls-Royce)豪華汽車與多疊現金。

梅賽德斯2022年曾因全裸在公寓陽台便溺而被捕，2024年認罪公然猥褻輕罪，被判50小時社區服務；去年11月，他在沃爾瑪(Walmart)店外向路人兜售EBT卡時遭警方逮捕。

司法部長布蘭奇(Todd Blanche)表示，「要不是這4200萬元的詐欺，22萬名美國人本可在10月整個月都有飯吃。我們過去七周在13個司法轄區起訴多名被告，這項行動將持續到必要的時候。」

檢方近幾周已起訴超過40名涉嫌詐領SNAP及相關計畫的被告，包括被控透過芝加哥商店以偽造EBT詐領近3000萬元的亞辛(Jorag Yaseen)與卡納安(Rami Kanaan)。

亞特蘭大饒舌歌手、藝名「Shawty Dred」的網紅梅賽德斯．紐，被控領糧食券...
亞特蘭大饒舌歌手、藝名「Shawty Dred」的網紅梅賽德斯．紐，被控領糧食券。(亞特蘭大市檢方)

精華 FAQ

  • 檢方指控梅賽德斯．紐盜用他人身分，在喬治亞州建立350多個虛假帳戶申領SNAP福利，再將EBT卡轉賣或刷卡變現，涉案金額約460萬元。

  • 副總統范斯與司法、農業部官員表示，近期已在13個司法轄區起訴逾40名涉案被告，目標是追回約4200萬元糧券資金，並持續追查相關詐欺網絡。

  • 官員指出，他在Instagram上頻繁炫富，公開私人飛機、豪車與現金等花費，讓調查人員得以比對其收入與支出，進而發現可能涉及糧券詐欺。

亞特蘭大 糧食券 SNAP

上一則

91年來最大規模 社安局修正15%社安資料 避免發錯錢

下一則

日照若停辦誰承接？市資助老人服務難填缺 有人凌晨排隊搶名額

延伸閱讀

國安部掃蕩詐領糧食券 逮捕數名非法移民

國安部掃蕩詐領糧食券 逮捕數名非法移民
白宮鼓勵揭發聯邦詐欺案 吹哨者最多可獲3萬獎金

白宮鼓勵揭發聯邦詐欺案 吹哨者最多可獲3萬獎金
紐約州打擊汽車保險詐欺 16人被捕、涉近50萬元虛假索賠

紐約州打擊汽車保險詐欺 16人被捕、涉近50萬元虛假索賠
90萬人恐失醫療保障 紐約HART團隊助居民保留白卡、糧食券

90萬人恐失醫療保障 紐約HART團隊助居民保留白卡、糧食券

熱門新聞

國土安全部將部分工卡續期取消最長540天自動展延的措施定案，庇護申請人若未能在舊證到期前取得新證，可能面臨工作中斷。(USCIS官網截圖)

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

2026-10-14 16:16
白宮新發言人扎卡里亞是否具律師身分，引發爭議。(美聯社)

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

2026-10-15 16:27
紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

2026-10-21 11:31
數據中心的到來不會影響房價，但某些賣家並不認同。圖為位於麻州洛厄爾市一處住宅區內的數據中心。示意圖（路透）

自家院後方蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

2026-10-14 11:19
金柏莉．季伏爾（Kimberly Guilfoyle）。（美聯社）

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

2026-10-20 17:05
馬斯克明年將為所有在美國兒童發放一股太空探索科技公司(SpaceX)股票。（路透檔案照）

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份

2026-10-19 08:49

超人氣

更多 >
砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧
陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了
國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫
「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元
日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答