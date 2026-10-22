亞特蘭大網紅設350個人頭戶詐領糧券 7年來冒領460萬

副總統范斯(左)、農業部督察長沃克、司法部長白蘭奇(後中)等司法部與農業部官員21日在辛辛那提舉行記者會，公布川普政府打擊俗稱糧食券詐欺的成果。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國政府公布SNAP糧券詐欺調查成果，指亞特蘭大網紅梅賽德斯．紐以350多個假帳戶冒領福利逾460萬元，相關行動已在多地起訴逾40人。

副總統范斯(JD Vance)、司法部與農業部官員21日在辛辛那提舉行記者會，公布川普政府打擊俗稱糧食券 (food stamp)的聯邦營養補充援助計畫(SNAP )詐欺的成果，期盼追回資助貧困家庭的將近4200萬元糧食券款項，並有逾40人被控罪。

紐約郵報報導，其中一名被告是亞特蘭大 饒舌歌手、藝名「Shawty Dred」的網紅梅賽德斯．紐(Mercedes New)，他被指控於2020年1月至2026年7月間，盜用他人身分，在喬治亞州兒童與家庭服務部門(DFCS)設立350多個虛假帳戶，詐領糧食券福利。

梅賽德斯讓數百張糧食券電子福利轉帳卡(Electronic Benefits Transfer, EBT)寄到亞特蘭大都會區的多個地址，再於街頭兜售變現，或在他登記為SNAP零售商的公司Shawty Dred公司刷卡，不法所得高達460萬元。

檢方本月稍早以46項郵件詐欺、15項加重身分盜竊及一項糧食券詐欺罪起訴梅賽德斯，現年39歲的他13日在拉斯維加斯落網。

范斯說：「SNAP是為了幫助飢腸轆轆的孩子吃飯，不是為給像Shawty Dred這種人提供私人飛機。」

范斯表示，調查人員之所以鎖定梅賽德斯，部分歸因於他透過社群媒體Instagram發布影片，讓官員得以計算他的收入與購買私人飛機座位等花費。

農業部督察長沃克(John Walk)則揶揄梅賽德斯的姓氏說道：「天底下沒有『新』鮮事。」

梅賽德斯的社群媒體有超過200萬人追蹤，他經常在網路上炫富，內容包括私人飛機、勞斯萊斯(Rolls-Royce)豪華汽車與多疊現金。

梅賽德斯2022年曾因全裸在公寓陽台便溺而被捕，2024年認罪公然猥褻輕罪，被判50小時社區服務；去年11月，他在沃爾瑪(Walmart)店外向路人兜售EBT卡時遭警方逮捕。

司法部長布蘭奇(Todd Blanche)表示，「要不是這4200萬元的詐欺，22萬名美國人本可在10月整個月都有飯吃。我們過去七周在13個司法轄區起訴多名被告，這項行動將持續到必要的時候。」

檢方近幾周已起訴超過40名涉嫌詐領SNAP及相關計畫的被告，包括被控透過芝加哥商店以偽造EBT詐領近3000萬元的亞辛(Jorag Yaseen)與卡納安(Rami Kanaan)。

亞特蘭大饒舌歌手、藝名「Shawty Dred」的網紅梅賽德斯．紐，被控領糧食券。(亞特蘭大市檢方)