Flock系統資安出現漏洞 前喬州警離職5年仍用來跟蹤前妻
華郵揭露Flock車牌辨識系統存在管控漏洞，離職或未授權人員仍可登入，導致前警員多年來持續追蹤前妻與多起濫用案例曝光。
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華郵揭露Flock車牌辨識系統存在管控漏洞，離職或未授權人員仍可登入，導致前警員多年來持續追蹤前妻與多起濫用案例曝光。
華盛頓郵報21日報導，廣泛使用的Flock車牌自動識別器監視網絡，2024年發生資料外流事件，之後員工督促公司加強安全管控，但未經授權的使用者依然可接觸系統。喬治亞州艾芬漢姆郡(Effingham County)警長辦公室前任警員萊特(Andrae Wright) 2021年離職時，交回配槍與警徽，卻保留Flock登入憑證，離職五年來總共登入系統搜尋60多次，從來不曾遭到警局阻止。
Flock使用紀錄顯示，萊特使用系統搜尋掛有妻子中間名(middle name)客製化車牌(vanity license plate)的車輛定位。
根據法院紀錄，萊特夫妻已於今年離婚，萊特使用Flock系統搜尋妻子汽車資訊時，兩人正在打官司爭奪女兒的永久監護權。逮捕令紀錄顯示，警局接獲民眾檢舉後，今年7月逮捕萊特。萊特遭控濫用Flock資訊對妻子跟蹤騷擾與恐嚇。
根據喬州州法，只有合法的執法調查可以使用車牌識別器監視系統。
華郵調查報導發現，萊特是未經授權擅自使用Flock自動車牌識別器監視系統的至少11起案例之一，這些案件暴露了資安專家指出的安全漏洞；Flock自稱是安全第一、嚴格控制資料讀取權限的公司，但根據三名離職員工爆料，公司管理高層對於自家員工提出加強安全防護的呼籲置之不理，更有主管對員工坦承，不希望因為要求加強管制妨礙與執法機關簽約過程。
調查報導當中有四起案例是員警在離職或停職期間繼續登入Flock帳號，因為帳號使用權限並未被取消。
另外六起案例則是，警察與其他執法機關人員共用Flock帳號與密碼，後來被認定觸犯州法與政府規定，也違反Flock使用規範。
印地安納波里斯(Indianapolis)新進員警賓福德(Matthew Binford)在未經授權的情況下使用Flock系統兩年多，原因是一名資深員警曾在賓福德的筆電使用系統，後來沒有登出。賓福德在12個月內使用系統搜尋分居妻子車牌超過1000次。
賓福德與另外四名警察今年9月遭到刑事起訴。
最嚴重的問題是離職、停職或未獲授權的人仍能登入系統，代表帳號停權與存取管制失效，讓車牌定位資料可能被私人用途濫用。 萊特離職後仍保留登入憑證，5年來登入超過60次，搜尋前妻客製化車牌與車輛位置，並在離婚與監護權爭議期間涉嫌跟蹤、騷擾與恐嚇。 華郵至少查到11起案例，包括4名員警在離職或停職後仍登入，以及多人共用帳號密碼；印第安納波里斯一名警員甚至2年多未授權使用，還曾1,000多次查前妻車牌。
精華 FAQ
最嚴重的問題是離職、停職或未獲授權的人仍能登入系統，代表帳號停權與存取管制失效，讓車牌定位資料可能被私人用途濫用。
萊特離職後仍保留登入憑證，5年來登入超過60次，搜尋前妻客製化車牌與車輛位置，並在離婚與監護權爭議期間涉嫌跟蹤、騷擾與恐嚇。
華郵至少查到11起案例，包括4名員警在離職或停職後仍登入，以及多人共用帳號密碼；印第安納波里斯一名警員甚至2年多未授權使用，還曾1,000多次查前妻車牌。
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