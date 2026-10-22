隱私和審核欺騙用戶 Meta被判賠新墨州250億 創Meta罰款最高紀錄
Meta因臉書隱私與資料外洩爭議遭新墨西哥州法院判賠250億元，成為其史上最高罰款；州府稱將用於教育，Meta則已提起上訴。
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Meta因臉書隱私與資料外洩爭議遭新墨西哥州法院判賠250億元，成為其史上最高罰款；州府稱將用於教育，Meta則已提起上訴。
社群媒體臉書(Facebook)母公司Meta經新墨西哥州陪審團認定在隱私方面欺騙用戶，州政府提告該公司違反新墨西哥州消費者保護法；一名法官21日下令Meta支付該州250億元作為賠償，創Meta罰款最高金額紀錄。
州檢察長托雷斯(Raúl Torrez)在記者會上說，新墨西哥州追究責任，這一判決應被視為對矽谷科技公司發出的明確信號。
托雷斯說，罰款將用於州教育支出，可能足以支付未來100年學校建設費用，但也承認，由於Meta還在上訴，這筆錢暫時無法動用。
全美各州多年來透過法律途徑追究科技巨頭Meta對其社媒損害兒童心理應負的責任，8月間，除了新墨西哥和佛羅里達之外，Meta與其他州和地區達成和解，同意支付180億元，並在臉書、Instagram平台採取更嚴格的兒童安全措施；大規模和解終結一場青少年社群媒體成癮審判。
然而，新墨西哥州並未參與多州和解，另行處理。
政治顧問公司「劍橋分析」(Cambridge Analytica)利用臉書收集用戶數據，作為2016年總統大選投放政治廣告的重要參考，陪審團9月裁定，Meta在新墨西哥州有4300多萬起違反消費者保護法行為。
法官馬修(Francis J. Matthew)判決稱，臉書承諾用戶可控制其數據，全是一派謊言。
新墨西哥州律師曾尋求350億至400億元賠償，認為唯有賠償金足可影響臉書股價，也才會迫使Meta改變做法。該公司律師則說，賠償金不應超過34億元，否則恐違憲。
最終拍板的250億元罰款額遠超過聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission) 2019年對臉書課處的50億元罰款。
新墨西哥州訴訟重點是指控臉書對一資料外洩事件欺騙用戶；該事件源於一項第三方性格測試，收集約8700萬個用戶的個人資料，並出售給「劍橋分析」作為投放定向廣告依據。
新墨西哥州律師稱，全體州民都被臉書隱私公開聲明所蒙蔽；臉書律師則辯稱，該州未能證明這些誤導性聲明是否對人們造成傷害。
其他48州8月簽署總額180億元和解協議後，新墨西哥州是針對「劍橋分析」案提起訴訟的唯一一州。
州方指控Meta透過臉書在隱私聲明與數據控制上欺騙用戶，違反新墨西哥州消費者保護法；陪審團與法官最終認定其有責，判賠250億元。 州檢察長表示，賠償金將用於州教育支出，甚至可能支應未來100年校舍建設費用；但因Meta已提出上訴，這筆錢目前尚無法動用。 本案核心涉及臉書收集約8700萬用戶資料並遭劍橋分析使用；其他48州已與Meta達成180億元和解，新墨西哥州則未參與並單獨訴訟。
精華 FAQ
州方指控Meta透過臉書在隱私聲明與數據控制上欺騙用戶，違反新墨西哥州消費者保護法；陪審團與法官最終認定其有責，判賠250億元。
州檢察長表示，賠償金將用於州教育支出，甚至可能支應未來100年校舍建設費用；但因Meta已提出上訴，這筆錢目前尚無法動用。
本案核心涉及臉書收集約8700萬用戶資料並遭劍橋分析使用；其他48州已與Meta達成180億元和解，新墨西哥州則未參與並單獨訴訟。
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