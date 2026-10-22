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隱私和審核欺騙用戶 Meta被判賠新墨州250億 創Meta罰款最高紀錄

編譯周芳苑／綜合報導
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Meta涉嫌將臉書用戶數據出售給政治顧問公司做為定向投放選舉廣告參考，被控違反新...
Meta涉嫌將臉書用戶數據出售給政治顧問公司做為定向投放選舉廣告參考，被控違反新墨西哥洲消費者保護法，遭判賠250億元。(路透)，

AI摘要

文章摘要整理：

Meta因臉書隱私與資料外洩爭議遭新墨西哥州法院判賠250億元，成為其史上最高罰款；州府稱將用於教育，Meta則已提起上訴。

社群媒體臉書(Facebook)母公司Meta新墨西哥州陪審團認定在隱私方面欺騙用戶，州政府提告該公司違反新墨西哥州消費者保護法；一名法官21日下令Meta支付該州250億元作為賠償，創Meta罰款最高金額紀錄。

州檢察長托雷斯(Raúl Torrez)在記者會上說，新墨西哥州追究責任，這一判決應被視為對矽谷科技公司發出的明確信號。

托雷斯說，罰款將用於州教育支出，可能足以支付未來100年學校建設費用，但也承認，由於Meta還在上訴，這筆錢暫時無法動用。

全美各州多年來透過法律途徑追究科技巨頭Meta對其社媒損害兒童心理應負的責任，8月間，除了新墨西哥和佛羅里達之外，Meta與其他州和地區達成和解，同意支付180億元，並在臉書、Instagram平台採取更嚴格的兒童安全措施；大規模和解終結一場青少年社群媒體成癮審判。

然而，新墨西哥州並未參與多州和解，另行處理。

政治顧問公司「劍橋分析」(Cambridge Analytica)利用臉書收集用戶數據，作為2016年總統大選投放政治廣告的重要參考，陪審團9月裁定，Meta在新墨西哥州有4300多萬起違反消費者保護法行為。

法官馬修(Francis J. Matthew)判決稱，臉書承諾用戶可控制其數據，全是一派謊言。

新墨西哥州律師曾尋求350億至400億元賠償，認為唯有賠償金足可影響臉書股價，也才會迫使Meta改變做法。該公司律師則說，賠償金不應超過34億元，否則恐違憲。

最終拍板的250億元罰款額遠超過聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission) 2019年對臉書課處的50億元罰款。

新墨西哥州訴訟重點是指控臉書對一資料外洩事件欺騙用戶；該事件源於一項第三方性格測試，收集約8700萬個用戶的個人資料，並出售給「劍橋分析」作為投放定向廣告依據。

新墨西哥州律師稱，全體州民都被臉書隱私公開聲明所蒙蔽；臉書律師則辯稱，該州未能證明這些誤導性聲明是否對人們造成傷害。

其他48州8月簽署總額180億元和解協議後，新墨西哥州是針對「劍橋分析」案提起訴訟的唯一一州。

精華 FAQ

  • 州方指控Meta透過臉書在隱私聲明與數據控制上欺騙用戶，違反新墨西哥州消費者保護法；陪審團與法官最終認定其有責，判賠250億元。

  • 州檢察長表示，賠償金將用於州教育支出，甚至可能支應未來100年校舍建設費用；但因Meta已提出上訴，這筆錢目前尚無法動用。

  • 本案核心涉及臉書收集約8700萬用戶資料並遭劍橋分析使用；其他48州已與Meta達成180億元和解，新墨西哥州則未參與並單獨訴訟。

Meta 新墨西哥州 社群媒體

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