我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

程式語言PHP重大資安漏洞 引發全球關站潮 重點一次看

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

國防部令切斷中國關係 多數高校遵從 部分學校稱因不涉敏感仍聯繫

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國防部8月下令30所大學審查與「受關注外國實體」的關係並處理相關風險；五角大廈1...
國防部8月下令30所大學審查與「受關注外國實體」的關係並處理相關風險；五角大廈19日高調宣布這30所院校已全數終止或「緩慢解除」此類涉外關係。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國國防部要求30所大學檢視並切斷與中國為主的外國實體合作，稱已全面完成，但華郵發現多校早已自行調整，且部分聯繫並不涉及敏感研究。

華盛頓郵報報導，國防部8月下令30所大學審查與「受關注外國實體」的關係並處理相關風險，以確保各校繼續有資格獲得聯邦研究經費；被列入國防部「黑名單」的「受關注外國實體」絕大多數位於中國。19日，國防部高調宣布「勝利」，稱30所院校全數終止或「完全緩慢解除」此類涉外關係。但華郵查閱其中17所院校資料指出，多數學校告訴國防部，他們收到國防部信函前，就已決定終止這些涉外關係，或彼此的關聯並不涉及任何敏感技術。

國防部研究與工程次長麥可(Emil Michael)19日聲明表示：「國防部與30所頂尖研究型大學合作，成功促成全部30所學校終止與不良外國實體的關係。」

國防部稱各校共採取80多項終止合作相關行動，並特別表揚其中7所學校，稱它們「迅速終止有問題的合作關係」、採取相應緩解風險措施，表現出色。這些大學分別是：奧克拉荷馬州立大學、賓州州立大學、教堂山北卡羅萊納大學、南卡羅萊納大學、南加州大學、奧斯汀德州大學以及維吉尼亞理工大學。

但華郵報導，該報審閱30所院校中的17所院校文件資料，其中6校表示，他們計畫至少保留部分與中國大學院校的聯繫。有些大學表示，為回應政府提出的安全關切，他們已終止、正在終止或計畫終止相關合作關係；但大多數院校不認為其研究計畫面臨風險；其中有些合作僅限大學生留學計畫或飯店管理類課程，完全不涉及軍方合約的研究實驗室工作。

例如，俄克拉荷馬州立大學去函國防部稱，該校與中國復旦大學有兩項範圍有限的學術合作協議：一項是酒店與旅遊管理專業的研究生學位項目，另一項是學生交流項目，「不存在任何受出口管制的敏感研究，也不涉及國防部資助研究，因此不存在洩露相關信息風險」。但該校出於「極其謹慎」考慮，決定終止相關合作關係；也將終止與中山大學包括學生交換計畫在內的各項協議。

國防部下達的指令主要聚焦「第1286條款」(Section 1286）黑名單提及的外國實體，其中包含130家被美國政府認定涉及國家安全問題的外國機構。這份黑名單也包括位於俄羅斯和伊朗的實體，但絕大多數來自中國。

精華 FAQ

  • 國防部要求30所大學審查與「受關注外國實體」的關係，重點是切斷可能影響聯邦研究經費資格的合作，其中多數對象位於中國，也包含俄羅斯與伊朗實體。

  • 國防部表示30校已全數終止或緩慢解除相關關係，並稱共採取80多項行動，因此宣布「勝利」。被特別表揚的7校包括奧克拉荷馬州立大學等。

  • 華郵查閱17校資料後發現，多數學校其實在收到國防部信函前就已決定處理相關合作，或合作本身不涉及敏感技術；有些僅是學生交流或一般學程，並非軍方研究。

華盛頓郵報 華郵

上一則

麻州破獲假結婚集團 每次收4萬 10年獲利600萬 6人被控罪

下一則

隱私和審核欺騙用戶 Meta被判賠新墨州250億 創Meta罰款最高紀錄

延伸閱讀

美議員促將北京清華等58所中國學校 列「1286」禁止合作清單

美議員促將北京清華等58所中國學校 列「1286」禁止合作清單
范斯點名9大學「濫用J-1簽證」 已對哈佛、耶魯、史丹福等發傳票

范斯點名9大學「濫用J-1簽證」 已對哈佛、耶魯、史丹福等發傳票
泰晤士報全球最佳大學榜首牛津 加州三校前10

泰晤士報全球最佳大學榜首牛津 加州三校前10

台國防部認了 砸250萬美元請美軍退將觀摩漢光演習 2年計畫首曝光

台國防部認了 砸250萬美元請美軍退將觀摩漢光演習 2年計畫首曝光

熱門新聞

國土安全部將部分工卡續期取消最長540天自動展延的措施定案，庇護申請人若未能在舊證到期前取得新證，可能面臨工作中斷。(USCIS官網截圖)

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

2026-10-14 16:16
白宮新發言人扎卡里亞是否具律師身分，引發爭議。(美聯社)

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

2026-10-15 16:27
紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

2026-10-21 11:31
數據中心的到來不會影響房價，但某些賣家並不認同。圖為位於麻州洛厄爾市一處住宅區內的數據中心。示意圖（路透）

自家院後方蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

2026-10-14 11:19
金柏莉．季伏爾（Kimberly Guilfoyle）。（美聯社）

外交職位丟了照樣開價…季伏爾一場演講喊價高達10萬元

2026-10-20 17:05
馬斯克明年將為所有在美國兒童發放一股太空探索科技公司(SpaceX)股票。（路透檔案照）

馬斯克將送美國孩子SpaceX股票 估7300萬兒童有份

2026-10-19 08:49

超人氣

更多 >
砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧
陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

陸生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了
「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元
神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行

神探李昌鈺追思安葬儀式 23日在江蘇揚州舉行
日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答

日關鍵稀土元素儲備即將耗盡 中國外交部這樣回答