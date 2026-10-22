國防部令切斷中國關係 多數高校遵從 部分學校稱因不涉敏感仍聯繫

國防部8月下令30所大學審查與「受關注外國實體」的關係並處理相關風險；五角大廈19日高調宣布這30所院校已全數終止或「緩慢解除」此類涉外關係。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國國防部要求30所大學檢視並切斷與中國為主的外國實體合作，稱已全面完成，但華郵發現多校早已自行調整，且部分聯繫並不涉及敏感研究。

華盛頓郵報 報導，國防部8月下令30所大學審查與「受關注外國實體」的關係並處理相關風險，以確保各校繼續有資格獲得聯邦研究經費；被列入國防部「黑名單」的「受關注外國實體」絕大多數位於中國。19日，國防部高調宣布「勝利」，稱30所院校全數終止或「完全緩慢解除」此類涉外關係。但華郵 查閱其中17所院校資料指出，多數學校告訴國防部，他們收到國防部信函前，就已決定終止這些涉外關係，或彼此的關聯並不涉及任何敏感技術。

國防部研究與工程次長麥可(Emil Michael)19日聲明表示：「國防部與30所頂尖研究型大學合作，成功促成全部30所學校終止與不良外國實體的關係。」

國防部稱各校共採取80多項終止合作相關行動，並特別表揚其中7所學校，稱它們「迅速終止有問題的合作關係」、採取相應緩解風險措施，表現出色。這些大學分別是：奧克拉荷馬州立大學、賓州州立大學、教堂山北卡羅萊納大學、南卡羅萊納大學、南加州大學、奧斯汀德州大學以及維吉尼亞理工大學。

但華郵報導，該報審閱30所院校中的17所院校文件資料，其中6校表示，他們計畫至少保留部分與中國大學院校的聯繫。有些大學表示，為回應政府提出的安全關切，他們已終止、正在終止或計畫終止相關合作關係；但大多數院校不認為其研究計畫面臨風險；其中有些合作僅限大學生留學計畫或飯店管理類課程，完全不涉及軍方合約的研究實驗室工作。

例如，俄克拉荷馬州立大學去函國防部稱，該校與中國復旦大學有兩項範圍有限的學術合作協議：一項是酒店與旅遊管理專業的研究生學位項目，另一項是學生交流項目，「不存在任何受出口管制的敏感研究，也不涉及國防部資助研究，因此不存在洩露相關信息風險」。但該校出於「極其謹慎」考慮，決定終止相關合作關係；也將終止與中山大學包括學生交換計畫在內的各項協議。

國防部下達的指令主要聚焦「第1286條款」(Section 1286）黑名單提及的外國實體，其中包含130家被美國政府認定涉及國家安全問題的外國機構。這份黑名單也包括位於俄羅斯和伊朗的實體，但絕大多數來自中國。