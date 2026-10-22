麻州破獲假結婚集團 每次收4萬 10年獲利600萬 6人被控罪

兩名被告女子，塔瓦雷斯(左)和丹尼爾斯(右)，被控涉嫌利用公民身分透過假結婚協助移民取得綠卡。(聯邦司法部)

AI摘要 文章摘要整理： 麻州聯邦檢方破獲假結婚集團，指主嫌岡薩雷斯長期安排數百起婚姻，收費高達4萬元，總獲利逾600萬元，並涉嫌偽造文件協助移民取得身分。

聯邦政府21日宣布破獲一個假結婚集團，在麻州 安排數百起假結婚，協助移民 非法取得居留身分與權益。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，21日上午，麻州聯邦檢察官佛利( Leah Foley)與國土安全部 和移民官員在莫克利聯邦法院(Moakley Federal Courthouse)舉行記者會，說明對6名嫌犯的指控，其中5人已被聯邦拘留。

佛利表示，假結婚集團非法獲利超過600萬元，運作長達10年。主謀是住在麻州福爾里佛(Fall River)美國公民岡薩雷斯(Jennifer Gonzalez)，她負責安排這些假結婚，每次收費3.8萬至4萬元，每年安排18至20樁婚姻。

她並將非法所得投資於多明尼加共和國的企業與房產。據稱她曾表示，「我只要有閒錢就會投資家鄉的新建案，我在家鄉有好多土地。」

岡薩雷斯也支付報酬給共犯參與假結婚，以提交偽造文件並協助客戶取得公民身分。

法庭文件顯示，其他被告包括丹尼爾斯(Erica Daniels)、亞歷杭德羅(Cherice Alejandro)、普格(Amara Pugh)、塔瓦雷斯(Jessica Tavares)和希爾(Jaylin Hill)皆來自福爾里佛。

佛利指出，若非有人舉發，該集團恐怕會運作更久。

岡薩雷斯曾被拍到解釋假結婚流程、幫偽裝夫妻拍照以假亂真。她還提過川普2024年當選總統後生意難做，並於2025年因移民局「抓得有點嚴」而暫停業務。

岡薩雷斯前科累累，包括傷害、盜用身分、詐欺、非法入境與收受贓物等，甚至曾親自辦理假結婚。其他涉案者亦有傷害、槍械、毒品前科及幫派背景。此外，她在2019至2026年間還向政府非法領取約12.45萬元俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(SNAP)的補助。

佛利強調，「據指控，岡薩雷斯透過販賣美國夢致富，同時卻把錢匯往國外。美國夢是非賣品，是憑努力賺來的。若試圖為了利潤竊取它，我們必定追究到底。」

當局表示，調查仍在進行中。