日照中心涉白卡詐欺同步被搜 執法人員搬走7箱「證據」

布魯克林華社的「嘉樂老人日間活動中心」，20日早上遭到多個機構的執法人員日突擊搜查。(讀者提供)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙、皇后區及史泰登島多家成人日照中心遭聯邦與地方執法單位同步搜查，行動疑與白卡詐欺有關，部分中心被帶走證據，CMS也向相關機構發出警告。

布碌崙 (布魯克林)華社至少兩家成人日照中心20日上午遭多家執法機構聯合突擊檢查，執法人員還從這兩家老人中心拿走一些證據。這次大規模的聯合執法行動除了在布魯克林進行外，還涉及皇后區 和史泰登島的多個地點，而此次跨區大規模行動與涉嫌白卡 詐欺有關。

針對聯邦突擊檢查，紐約州華裔參議員劉醇逸(John Liu)發表聲明指，成人日間照護中心為快速增長的長者人口提供服務與資源，並獲得大量納稅人資金的支持，因此都必須遵守相關營運規定；他認為，如有跡象顯示日間中心有違規行為，執法部門就應展開調查，確保違規者受到問責調查。

「嘉樂老人日間活動中心」位於布魯克林8大道交41街，20日上午大約8時50分，至少有八名執法人員突然來到這家老人中心，對中心進行了搜查。根據現場錄像畫面和照片中執法人員的服裝判斷，這些執法人員包括聯邦調查局(FBI)、國土安全調查局(HSI)、紐約市警局、國稅局(IRS)和紐約州總檢察長辦公室(NYS OSIG)。

根據目擊拍攝的影片，執法人員至少從這個中心拿走七大箱上面印有「證據」(Evidence)字樣的紙盒。

目擊者蘇先生表示，他上午9時來上班，就看到街對面的老人中心門口站著許多執法人員，後來又看到執法人員從老人中心搬出了許多紙箱子，放進執法人員的車裡。

之後大部分執法人員都離開了，只剩下兩、三名執法人員留守。大約下午1時，所有執法人員都撤走了。蘇先生說，他從來沒有進去過這家老人中心，對裡面的活動也不了解，不過平時經常有幾位老人在門口坐著聊天，很大聲說話。

幾乎與此同時，執法人員對位於漢密爾頓堡大道交52街附近的「溫馨之家成人活動中心」進行了突擊速查。據該中心一名工作人員介紹，眾多執法人員大約上午9時對該中心進行了突擊檢查，並拿走了一些物品作為證據。

當日聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(CMS)主任奧茲(Mehmet Oz)也親自前往皇后區法拉盛，向紅太陽成人活動中心(Kent Senior Care)及Evergreen Adult Day Care兩家中心遞交警告信；目前兩家日間中心針對此事件，均未做出回應。

布魯克林華社的「溫馨之家成人活動中心」20日遭到搜查。(記者胡聲橋／攝影)

布魯克林華社的「嘉樂老人日間活動中心」，20日早上遭到執法人員突擊搜查。(記者胡聲橋／攝影)