白宮鼓勵揭發聯邦詐欺案 吹哨者最多可獲3萬獎金

川普總統宣布實施 「詐欺吹哨者獎勵計畫」，並與薛爾里握手，表彰他揭露明尼蘇達州福利詐欺；聯邦醫療保險與醫療補助服務中心主任奧茲在一旁觀看。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普與范斯宣布WHIP詐欺吹哨獎勵計畫，盼透過現金誘因鼓勵民眾與記者揭發聯邦詐欺，並強化對濫用納稅人資金的查緝。

川普 總統20日宣布，白宮 實施 「詐欺吹哨者獎勵計畫」「 (Fraud Whistleblower Incentive Program，WHIP)，將撥款2500萬元獎勵舉報人，揭發聯邦詐欺者最多可獲3萬元獎金。

川普與副總統范斯 (JD Vance)20日下午在橢圓形辦公室共同宣布這一項獎勵民眾舉報詐欺的計畫。

白宮表示，根據該計畫，民眾可透過fraud.gov網站提交舉報資訊，一旦最終促成詐欺定罪、或者採取重大聯邦執法行動，舉報者最多可獲3萬元。

官員透露，除了宣布執行WHIP計畫，川普還要向獨立記者薛爾里(Nick Shirley)頒發1萬元支票，表彰他揭露明尼蘇達州福利詐欺案的行動。

川普3月已成立「反詐欺工作小組」(Task Force to Eliminate Fraud)，由范斯領軍。白宮發言人畢斯(Lauren Bis)稱，該工作小組每天都在重點打擊濫用納稅人資金的猖獗行為，讓美國民眾得到應有的交代。

官員表示，WHIP計畫旨在鼓勵獨立記者和一般民眾舉報濫用納稅人資金的詐欺行為。

記者薛爾里2025年12月發布視頻，質疑明州幾家由索馬里亞移民經營的日託中心未合法運作，引起全美關注；影片顯示，一些日託中心空無一人，有人表示從來沒有在這些地方見過孩子。

白宮認為，薛爾里的報導促使聯邦調查局(FBI)和國土安全部(DHS)在明州投入大量資源並展開調查，接著予以逮捕、提出指控。

薛爾里公開的影片提到日託中心Future Leaders Early Learning Center，其前任執行長馬哈穆德(Fahima Egeh Mahamud)7月承認犯下電信詐欺、串謀詐騙美國政府等罪行。檢方稱，馬哈穆德透過虛假的托兒援助申請竊取460萬餘元，並透過與明州非營利組織Feeding Our Future醜聞案相關的聯邦兒童營養計畫竊取85萬元。

薛爾里先前說，馬哈穆德認罪證明他的報導是正確的。

川普3月成立打擊詐欺工作小組時，透過行政命令指示該小組協調各聯邦機構以發現欺詐、加強資格審查並防止不當付款。

「詐欺吹哨者獎勵計畫」獎勵民眾舉報詐欺，最多可獲3萬元獎金。(圖截自fraud.gov網站)