法拉盛3郵區就有74家日照中心 業者：有些就搞「發錢」

紐約法拉盛成人日照中心密集，數十家日照中心白卡支付涵蓋當地逾九成的老人，引來聯邦關注。照片與新聞事件無關。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 法拉盛成人日間照護中心高度集中，三個郵遞區號5年增至74家，業者指出市場已供過於求，且有中心以現金回饋拉客，衍生監管與競爭問題。

走在法拉盛 市中心，成人日間照護中心(Social Adult Day Care，SADC)的招牌不難找。有些開在商業大樓內，有些相隔不過幾個街口，以中文、韓文或英文介紹餐食、接送及康樂活動等服務。對需要陪伴及日常協助的長者而言，這些中心已成為社區照護體系的一環；市府登記名冊則顯示，法拉盛不僅中心數量增加，更成為全市最集中的區域之一。

本報整理紐約市老人局(NYC Aging)歷年登記名冊發現，法拉盛11354、11355及11358三個郵遞區號內，成人日間照護中心由2020年的52家增至2025年的74家，五年間增加22家，增幅約42%；截至2026年7月，最新名冊共列77家。

中心不僅增加，也高度聚集。若以緬街(Main Street)與羅斯福大道(Roosevelt Avenue)交會處為中心計算，周邊一哩範圍內便有63家，密集分布於法拉盛市中心及鄰近地區。

法拉盛 已是高密集市場

把範圍拉大，這種集中程度更加明顯。2025年，全市登記名冊共列373家成人日間照護中心，其中152家位於皇后區 ；單是法拉盛上述三個郵遞區號便有74家。換言之，全皇后區近一半、全市約五分之一的登記中心，都集中在這三個郵遞區號內。

不過，法拉盛近年的增長速度並未高於其他地區。以資料較完整、可直接比較的2022年至2025年計算，全市中心數量增加約11%，皇后區增加約12%，法拉盛三個郵遞區號則增加約7%。法拉盛真正突出的並非近三年的增速，而是在原有數量已相當龐大的情況下，中心仍持續進入高度密集的市場。

這些數字代表各年度官方名冊所列的中心總數，並非當年新開業家數，也不能僅憑名冊判定所有中心當時都在正常營運。2021年名冊尚未取得；2023年年度報告所附名冊則與2022年版本的337筆資料完全相同，內頁標題也仍標示為2022年，因此未被視為獨立年度數據。

數量上升 非疫後才開始

此外，2020年名冊僅列出133家中心，且未包含布碌崙(布魯克林)及曼哈頓的機構，無法作為完整的全市或行政區比較基準。因此，本報僅以該年名冊呈現法拉盛自身的變化；全市、皇后區及法拉盛之間的同期比較，則從資料較完整的2022年開始。

一名在法拉盛經營成人日間照護中心十餘年的業者，因擔心具名後遭同業報復，要求匿名。該業者表示，當地中心並非疫情結束後才突然增加，早在2018、2019年前後，業者數量便已逐漸上升。

「其實不是疫情後突然變多，疫情之前就開始慢慢增加，」該業者說。其推測，疫情期間部分申請和文件處理積壓，使一些中心集中在疫情後完成登記，「所以讓人覺得疫情一過就爆發了，但確實增長了很多。」

照護市場 早已供過於求

該業者認為，移民人口增加及人口老化，確實擴大了法拉盛的長者服務需求，但實際需求恐不足以支撐目前的中心數量。

「人確實有在變多，我們現在也處在老齡化的年代，」該業者說，「但是，我並不覺得有這麼多的人需要服務。」在其看來，法拉盛的成人日間照護市場已出現供過於求。

成人日間照護中心一般為長者提供接送、餐食、團體活動及社交支持，也可能協助處理信件、醫療補助和保險等長者不熟悉的事務。服務對象包括需要日常協助、但仍居住在社區中的長者。這類中心不同於由市府直接資助的一般老人中心，部分參加者的費用可能由Medicaid(白卡)管理式長期照護計畫支付。

在該業者看來，中心數量增加本身並非問題，真正影響正常競爭的，是部分業者以現金或其他形式的回饋招攬會員。

有人違法 合法業者難做

「如果大家都老老實實做服務，競爭當然沒有問題，」該業者說，「但問題是，有些中心進來以後就在搞『發錢』這一套，正常提供服務的人就變得很難做。」

該業者表示，不少長者不熟悉Medicaid(俗稱白卡)及成人日間照護服務的相關規定，容易把其他中心提供的現金理解為自己原本應得的福利；當沒有收到同樣回饋時，部分長者反而質疑中心扣留了款項。

「很多老人家根本搞不清楚這些法律規定，只會覺得，為什麼別人有、我沒有？」該業者說。

這項觀察無法代表法拉盛所有中心，也不能單獨證明以現金招攬會員的情況普遍存在，卻反映出中心高度集中後，業者之間可能出現的競爭及監管問題。

日照中心愈來愈多，也帶來另一個問題：現行登記和監管制度，能否讓長者及家屬充分了解各中心的實際營運及服務品質。

根據現行制度，SADC須向NYC Aging登記；然而，出現在登記名冊中，不等於中心由該局直接經營或資助，也不代表市府對服務品質作出全面認證。僅憑名冊資料，也無法判斷中心是否符合所有建築、消防、醫療補助及其他相關規定。

現有資料不能單獨說明服務品質是否隨數量提升，卻顯示法拉盛已形成全市最龐大的成人日間照護中心聚落之一。對長者和家屬而言，更多中心可能意味更多語言和服務選擇，也可能增加辨別服務內容、招攬方式及品質的困難。

當全皇后區近半數中心集中在三個郵遞區號內，市府如何確保登記資料準確、競爭方式正當及服務品質透明，將是數量之外更需要回答的問題。

法拉盛日照中心 5年來數量變化