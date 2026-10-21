不只日照中心有回扣 華人長者揭藥局「假拿藥 真賺錢」

奧茲醫師20日突襲檢查位於紐約法拉盛的EVERYGREEN日照中心。(取自Google地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約華人社區傳出藥局與日照中心以紅藍卡、白卡為誘因發放現金回扣，形成假拿藥、假服務等亂象；隨著查緝加強，相關灰色操作已逐漸減少。

「每個月有好幾百元進帳，很多人都這樣」，曾經住在紐約法拉盛的70歲耆老魏英(化名)，一年前從法拉盛搬到芝加哥定居，她說，她住在法拉盛附近時，朋友告訴她可以去某某藥局 「假拿藥，真賺錢」，所以她也跟著友人參加。

魏英說，在紐約時，除了藥局可以有「固定收入」外，持紅藍卡 /白卡(Medicare/Medicaid)還可以到當地的老人日間照護中心月領700元的回扣，「現在想起來的確有點不合理」。

紐約地區老人日間照護中心發放回扣，幾乎是許多華人 長者「公開的祕密」，魏英說，你只要上交「紅藍卡/白卡」，任何事都不用做，每月就可以拿到500元到上千元不等的「現金回饋」，回扣金額多寡，就看這些日間中心拉會員競爭有多激烈。

衝高回扣 靠跳槽日照中心

魏英回憶，五年前她剛滿65歲後，就加入了法拉盛的一間成人日間照護中心，當年各個成人日間照護服務百家爭鳴，本來跟好友一起加入同一家時，每個人大概每月拿到500元，後來這些日間中心競爭愈來愈激烈，「只要『跳槽』到另一家中心，就可拿到更高回扣」；魏英說，三年後自己每個月光從日間中心就能領回700元，無房無車還有一點存款的她，再加上領取社安補助(SSI)，每月輕鬆進帳上千元，「福利真的很好」。

魏英描述，加入老人日間中心後，並不需要「坐班」，只要周一到周五上午到中心簽到，就可輕鬆領取現金回扣，「有的人簽完到就走了，我有時有事也會先離開，但大多數我都會留在中心打麻將、吃免費午餐」。

不過，部分業界人士指出，若成人日間中心透過現金誘因吸引符合資格的長者加入，可能涉及醫療福利制度遭不當利用的疑慮。正常運作的成人日間服務應以照護、健康管理及社交活動為核心，而非單純提供經濟誘因。

藥房亂象 疑用處方藥獲利

至於當地藥局密集，魏英與另一位知情人士表示，一些藥局透過「沒有醫療必要性、未實際提供，或因非法回扣誘導產生」的處方藥獲得巨大利潤，致市場競爭扭曲，同時也讓依法經營的藥局面臨愈來愈大的生存壓力。

受訪者稱，首先「紅藍卡」(Medicare)的Advantage計畫、紅藍卡Part D計畫，以及白卡(Medicaid)持有者，在部分藥局可以透過非處方藥(OTC)福利變相領取現金回饋，是藥局有利可圖的來源之一。

知情者指出，各州白卡提供的非處方藥(OTC)福利內容並不相同。以伊利諾州為例，福利多必須用於符合資格的魚油、維他命等商品，每季額度約140元。但華人社區有的藥房，直接請長者提供醫療卡這類補助，讓長者收取現金回扣，或者讓長者換取鮑魚、干貝等昂貴食材。

知情人士透露，一些藥局藉著「無醫療必要、未實際提供或非法回扣誘導」的處方藥獲利，例如未患高血壓的老人每個月都去開高血壓藥，因為這樣的「假患者」可每月從藥局換取現金回扣；「假患者」人數累積愈多，中間產生的收益愈可觀，醫師和藥局都可從中漁利。

查緝升溫 灰色操作漸減少

不過，知情者說，近來因執法機關加強查緝白卡福利詐欺及醫療保險濫用案件，過去透過藥單或醫療器材、 醫師處方換取現金的情況，在法拉盛地區已大幅收斂。

一名業內人士表示，有業者接到長者告知，近來有會說中文的調查人員詢問他們「你去藥房拿藥，有多少錢可以拿？」老人家在擔心自己受牽連的情況下都據實以告。風聲鶴唳中，部分藥局開始擔心被調查，不敢再像過去一樣操作。

不少正規經營的藥局表示，他們對此劣幣驅逐良幣的亂象早已忍無可忍，因為一旦部分業者透過違規回扣、現金誘因或其他不當方式招攬客源，守法經營的藥局便處於不利地位，形成不公平競爭，以致難以生存。

這些守法的藥局呼籲相關單位持續加強查核，確保醫療福利制度回歸照顧民眾醫療需求的本意，也維護公平的市場秩序。