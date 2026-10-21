「不要講出去」華裔長者退出日照中心 竟領到1.4萬元

紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約法拉盛成人日間照護中心被指以現金回扣吸引會員，甚至要求保密；在監管收緊下，業者競爭失序，也使部分真正需要服務的老人遭遇縮減。

從紐約法拉盛 一間日間照護中心(adult daycare center)退出後，黃先生(化名)收到的不是一張結算單，而是一疊鈔票—1萬4450元，全是現金。

「他跟我說，不要講出去，講出去對你沒有好處。」黃先生回憶起日間中心人員當時的叮囑，至今仍心有餘悸。

這位家住法拉盛的華裔 老者對本報記者表示，他參加當地一家成人日間照護中心近一年，期間不僅目睹老人定期領取現金，還懷疑自己的簽名及接受服務的紀錄遭人冒用。今年初因心裡不踏實提出退出後，該中心竟一次性交給他逾萬元現金。時隔半年，黃先生受訪時表示，這筆錢至今「一分都沒有動」，若執法部門需要，他會全數上繳。

在紐約成人日間護理行業因可能存在的白卡欺詐問題頻遭聯邦和紐約州執法部門審視之際，近十餘年來愈演愈烈的「回扣」亂象也逐漸揭露：從少數日間中心送禮攬客，發展到直接以現金回扣搶會員，甚至演變到部分長者開始拿「價碼」選中心，以致不發錢的業者，會員迅速流失；而在近兩年監管與支付環境收緊下，另一端真正依賴日間照護的老人，又開始面臨服務被削減的困境。

部分老人日照中心為搶客源，以發放現金吸引長者。(取自聯邦起訴書)

不說發錢 說「發糖果」暗語

黃先生約50年前移民來美，退休後於去年2月參加法拉盛一家成人日間中心。他很快發現，一些長者會定期收到現金，該中心有時不直接說「發錢」，而是以「發糖果」等暗語通知。「一聽到，大家都心領神會，都過去」。他親眼目睹老人逐一被叫進房間，出來時手拿信封，有人還避到一旁數錢。

他說，部分老人並未長時間留在該中心參加活動，有人早上登記後便離開，有人很少留下來吃免費午餐或參與活動，但發錢時必在場。黃先生還稱，他後來看到服務紀錄上的簽名並非本人所寫，他懷疑該中心在其未實際提供服務的情況下，仍留下了與事實不符合的出席紀錄。

這些都讓黃先生看不慣，於是今年1月底，他決定退出。次日他再前往該中心時便被要求離開，雙方發生爭執，他稱遭工作人員推搡，於是撥打911報警。警方到場後，他試圖反映該中心涉嫌福利詐欺問題，其後又自行前往市警109分局說明情況。

數日後，該中心工作人員致電其妻子，表示希望與他「結算」。黃先生夫婦應約前往，一名相關人士稱，他已在中心參加約一年活動，因此要把款項「算給他」，最後交給他的便是1萬4450元現金。黃先生展示現金照片，「錢都在這裡，沒有花。隨時要我上繳，我就上繳」。

他稱，交付現金時該中心人士告誡「不要講出去」，否則「對你沒有好處」。黃先生隨後再次報警，並向當地民代反映，如今他已不再前往該中心，但仍擔心公開舉報可能招致報復。當地民代則說，由於黃先生不願意繼續跟進，該案也已經關閉。

業者競爭 從送禮到「發錢」

多名在華人社區從業十餘年的業者表示，「日間中心發錢」並非新鮮事。約15年前，紐約成人日間照護中心數量尚少，經營者多以專業服務、活動和餐食吸引老人。「最初那幾家，都是比較專業的人來開的。」轉變從十餘年前開始—「起初是小禮品，後來就直接發錢了，再後來金額愈來愈大」。

多名業者將2018至2019年前後視為轉折點：此前直接發現金的日間中心還是少數，隨著競爭加劇，愈來愈多日間中心這樣做。

一名前從業者表示，現金、禮卡逐漸成為最直接的留住會員的工具，因為服務活動做得再豐富，也敵不過更高的回扣實惠。這種競爭最終形成惡性循環：「很多業者也不是一開始就想發，但是不發錢就沒有人，沒有人就倒閉。」甚至有業者稱，行業內曾有日間中心因回扣愈發愈高、最終難以為繼。

這名業者說，現金回扣一旦成為競爭手段，老人也很快學會「貨比三家」—「他們一進來不是先問有什麼活動和服務，而是問：你們發多少？」若答案是否定的，老人轉身便走。

已加入的老人也會拿其他中心的「價碼」回來討價還價：「某某中心給我多少錢，你給不給？你給，我就不轉走。」該業者苦笑，自己甚至因堅持不發錢而被老人「提點」：「老人中心怎麼可以不發錢？」甚至有業者遇到老人要求把早、午餐直接折換成現金，遭拒後致電醫療保險公司投訴。

另有業者表示，老人在拿到現金後，也未必花在自己身上—有的長者會將錢留給子女，甚至有家人反過來鼓勵父母去能「發錢」的中心。「有的子女會說，別人都有拿，你為什麼不拿？」

保險公司：沒執法權 取證難

成人日間照護中心和參加活動，成為會員的老人之外，醫療保險公司也是「回扣亂象」的關鍵環節。但一名保險相關從業者表示，即使保險公司懷疑某個中心存在問題，也不意味著可以直接調查。「保險公司沒有執法權。」一旦掌握合作的老人中心造假或嚴重違規的證據，保險公司可終止合作，「我們能做的就是不跟它合作，我們的客戶以後不能再去這家中心」。

不過他說，他們即使想查也未必查得到。「如果你自己不在這個中心接受服務，就不知道裡面發生什麼，但又沒有執法權，不能直接進去調查。」如果長者不投訴、員工不舉報，而提交的出席表、服務紀錄在紙面上看來完整，保險公司很難知道老人當天是否真正到場、實際待了多久、接受了哪些服務。持續實地核查也需大量人力和成本，「很多保險公司沒有這樣的人力、物力」。

聯邦政府嚴查老人日照中心弊端，但許多老人確實依賴日照中心的活動參與社交。示意圖。（本報資料照片）

服務被砍 每周一天沒了

而在行業整頓和支付變化下，另一批老人擔心的卻不是「還能拿多少錢」，而是原本的服務還能不能繼續。

88歲的林先生此前固定每周一次前往法拉盛一家成人日間中心，每周一次的日間中心活動已經成為他生活的一部分。但最近，他突然被告知，相關服務被取消，只能留在家中。

據他轉述，老人中心向他解釋，近期保險計畫支付的服務經費有所減少，因此他原本每周一天的日間中心服務被取消。林先生並不清楚具體是哪一項政府撥款、保險支付或服務授權發生變化，只知道原本固定的一天突然沒有了。

對於88歲的林先生而言，這並不是帳面上的一個服務日，而是每周一次走出家門、與其他老人見面和參加活動的機會。如今，這一天被取消了。「只能在家裡。」他說。

黃先生如今也已不再前往成人日間中心。8月初，他表示自己剛從醫院出院，近期被診斷出嚴重憂鬱症，目前主要由居家護理員照顧。被問及憂鬱狀況是否與此前舉報老人中心的經歷有關時，黃先生回答「有」，並稱自己一直擔心舉報後遭到報復。「真的很可怕。」他說。

老人日照中心都會安排活動，讓長者會員自由選擇。示意圖。（本報資料照片，許惠敏攝影）