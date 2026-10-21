FBI突襲紐約日照中心大搜查 奧茲：納稅人付錢打麻將？

醫療保險與醫療補助服務中心主任奧茲(右)20日率隊臨檢紐約的成人日照中心，他質疑該中心用納稅人錢給老人打麻將，但機構負責人表示打麻將有助社交。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 紐約多家成人日照中心遭FBI等聯合搜查，CMS主任奧茲當場質疑帳單與出席紀錄，當局懷疑業者涉醫療詐欺、洗錢及虛報報帳。

紐約市 多處成人日間照護中心20日遭聯邦、州及市府執法人員聯合搜查。聯邦調查局(FBI )證實，紐約分局與多個執法機構當天在皇后區 、史泰登島、布碌崙(布魯克林)及市內其他地點同步行動，哥倫比亞廣播公司(CBS)引述聯邦執法消息人士報導，調查涉及醫療詐欺。

打擊醫療詐欺 奧茲親遞警告信

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，州府正調查社交型成人日間照護計畫的疑似詐欺，「我們鎖定的是我們認為從事非法活動的業者，包括洗錢、收回扣、不當報帳及其他詐欺行為」。國土安全調查局(HSI)證實旗下探員在紐約市部分地區執行經法院授權的執法行動。

在布碌崙，執法人員20日上午出現在八大道41街附近一家成人日照中心的店面，現場可見至少8名身穿執法外套的人員，部分外套印有HSI字樣。

聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(CMS)主任奧茲(Mehmet Oz)則前往皇后區法拉盛，向「紅太陽成人活動中心」(Kent Senior Care)及Evergreen Adult Day Care兩家中心遞交警告信，通知其帳單已引起聯邦當局關注。

據福斯新聞網(Fox News)報導，CMS官員在全市進行80多次訪查，並向業者發出警告信。

福斯新聞隨行報導，奧茲在紅太陽成人活動中心質疑，該中心向白卡申報的人數遠多於現場所見，「帳單看起來就像這裡一直都是滿的」；他也質疑帳單列有輪椅專車接送費用，現場卻不見輪椅。

中心負責人則說，他們只為實際出席的長者申報，並要求長者簽到，輪椅收費可能是員工從舊檔案複製貼上。

奧茲醫師20日突襲檢查日照中心時質疑，不應由納稅人付錢給老人打麻將。但中心回應，打麻將有助手部肌肉及老人的社交；示意圖。（美聯社）

奧茲還走到麻將桌旁問：「美國納稅人應該付錢讓大家打麻將嗎？還是這是衛生麻將？」負責人回答：「這是免費的」，奧茲回應：「這不是免費的，是我們付錢在讓他們打。」負責人則說，打麻將能活動手指、促進社交並改善記憶。

在Evergreen，經理說每天約有150至200名長者出席，奧茲則說現場只看到約25人，一邊翻簽到簿邊說「這是詐欺」。福斯記者看到簽到表上出現未來的日期10月22日及23日的名字，但表示無法確定這是預先填寫的出席紀錄還是排程。

奧茲受訪時聲稱，與「華人黑幫」有關的人士付給部分長者1000至1200元，讓他們參與詐騙報帳。Kent Senior Care在電話中拒絕置評，Evergreen未立即回應。

當局目前尚未公布是否有人被捕，也未公布涉案業者名單或起訴內容。

成人日間照護中心近年在法拉盛快速增加。CBS今年7月報導，法拉盛方圓一哩內就有64間社交型成人日照中心，是全美最密集的地區；2018至2024年間，當地向白卡申報的長者人數增加390%，同期符合白卡資格的長者僅增加約20%。司法部今年2月也起訴兩名法拉盛男子，指控他們涉嫌透過一家藥房及兩家成人日照中心，向紅藍卡及白卡詐領約1.2億元。