招聘本國勞工要郵寄申請涉歧視 食品外送平台Instacart罰500萬元

美國及加拿大食品外送平台Instacart被政府指控歧視美國勞工，同意支付500萬元罰款和解。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： Instacart因在招聘流程中對美國勞工設下郵寄申請門檻、偏好臨時簽證外國人，遭美國司法部與EEOC指控歧視，最終同意支付500萬元並改善制度。

美國及加拿大 食品外送平台Instacart被美國司法部和聯邦公平就業機會委員會(EEOC)指控歧視 美國勞工；兩造20日達成和解協議，Instacart同意支付500萬元罰款。

司法部表示，調查發現，Instacart在招聘過程中，根據公民身分和國籍，對美國勞工存在歧視行為，更傾向聘用持臨時工作簽證 的外國公民。Instacart在PERM(永久勞工認證)招聘過程中，要求美國求職者須以郵寄方式提交申請，形成美國申請者額外負擔，卻接受其他類別申請人的電子申請；許多美國求職者的申請案因此未能得到及時審理。

根據和解協議，Instacart將設立最高400萬元和解基金，賠償2023年12月至今年2月期間，受前述歧視性做法影響的申請人，其中包括因此未能提交申請者在內。Instacart還需向美國政府支付100萬元民事罰款。

司法部和EEOC建議，認為自己可能受到此類歧視者，應發送電郵至[email protected]，相關機構會將資訊轉交索賠管理人；索賠管理人將負責聯繫潛在受影響者，並評估其是否有資格獲得補發工資及損害賠償。

根據和解協議，Instacart須在PERM招聘流程中，為美國求職者提供公平申請機會；具體措施包括在公開招聘網站發布職位信息並接受電子申請。協議並要求Instacart對員工進行反歧視義務培訓，修訂就業政策，接受監督與報告機制約束，以防未來再次發生歧視行為。

PERM是雇主替外國專業人士申請職業移民綠卡前的必要程序，它允許雇主對美國勞工進行「誠信招聘」後，為持有臨時簽證的員工，擔保申請永久居留身分。

司法部民權司助理司法部長迪隆 (Harmeet K. Dhillon) 表示，這是她領導民權司以來達成的第15份保護美國勞工和解協議；司法部將持續追究偏好聘用臨時工作簽證者的企業，爭取美國勞工權利，實現公平競爭環境。

EEOC主席盧卡斯(Andrea Lucas)表示，此和解協議明確表明，當雇主設置非法障礙損害美國勞工利益時，EEOC將果斷行動。若企業優先聘用臨時簽證持有者，剝奪美國勞工平等就業權利，EEOC一定究責。